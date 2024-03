El prietito en el arroz

Quien desentonó en plena fiesta de la 4T por el arranque de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y la abanderada a la CDMX, Clara Brugada, fue el dirigente del PVEM en la capital, Jesús Sesma. Mientras miles de personas se dirigían al Zócalo, Sesma subió a sus redes sociales un video para denunciar supuestas amenazas del morenista Pedro Haces. Dicen los que saben que hay hechos que le restan credibilidad a Sesma, como cuando se enfrascó en un pleito a patadas con el diputado, entonces del PRD, Jorge Gaviño, en el Congreso capitalino, o cuando dijo que por ningún motivo apoyaría a Brugada si era la elegida, y luego se tuvo que autodesmentir. Hay quien cree que Sesma sólo quería un poco de reflectores. Pero… ¿hacerlo cuando las candidatas de la 4T están a punto de arrancar sus campañas? Seguro, nos dicen, alguien le reclamará.

Lo que importa es lo viral



Pues con la novedad de que han comenzado las campañas y a los electores no les quedará más que chutarse horas y horas de spots publicitarios, y ahora, muchísimo más que antes, mensajes que se propagarán en las benditas redes no siempre de la mejor manufactura, pero eso sí, virales, muy virales. Ahí está el caso del morenista veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara quien ya no pudo ir por la gubernatura, pero ayer arrancó la carrera por el Senado con una limpia de los brujos de Catemaco. Antes, Rosa Isela Trejo, también del guinda, anunció su postulación a diputada local por el distrito 13 de Guaymas con una especie de presentación recitada, ante la que los asiduos usuarios de X, antes Twitter, no se tentaron el corazón para criticar. Uf.

Ahí se quedaron



Y quienes ayer permanecieron en su plantón en el Zócalo, en medio del masivo evento de arranque de campañas de Morena fueron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se quedaron en el campamento que tienen instalado frente a Palacio Nacional en demanda, se ha informado, de que el Presidente los reciba. Su propósito, han señalado también en varios actos que llevaron a cabo en la ciudad es la de que el Gobierno les entregue archivos que, afirman, pueden contener información relevante sobre el caso de la desaparición de los alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos. No es desconocido que la relación entre este movimiento y el Ejecutivo se encuentra en una situación de distanciamiento, la cual se remonta a varios meses. Nos dicen que los familiares de los alumnos desaparecidos en Iguala podrían estar al menos siete días más aquí. Pendientes.

A favor de Ayotzinapa, pero no tanto



Y hablando de las protestas de los familiares de los 43, fue el diputado Manuel Vázquez Arellano, quien se identifica como sobreviviente de Ayotzinapa y que de hecho gracias a eso obtuvo su curul y ahora podrá acceder a la reelección, el que ayer apareció en el Zócalo, pero no para respaldar la manifestación de padres que se realiza en el lugar. El legislador acudió a apoyar el arranque de las campañas de la 4T. “Tienen su derecho de manifestarse, no se les reprime” dijo. A diferencia de los padres de los normalistas, el legislador consideró que en esta administración “los avances” en las investigaciones “son muchos”. Y tuvo que reconocer que quienes ayer se manifestaban no están de acuerdo con su forma de lucha, o sea desde la curul, pero dijo que los respeta. ¿Aplica aquello de que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero?

Revés al PAN



Y el que ayer se llevó un revés en Nuevo León fue el PAN, a cargo de Marko Cortés, porque resulta que el Tribunal Electoral local le ordenó separarse de la coalición opositora. El argumento que dieron los magistrados que tomaron la decisión fue que el albiazul incumplió con los requisitos de ley. “Debe tenerse por no cumplido el requerimiento formulado, dado que las documentales presentadas por ese instituto político carecen de validez jurídica y, por ende, de eficacia demostrativa plena”, refiere el resolutivo derivado de una impugnación que presentó, para sorpresa de muchos, Morena. Ya Cortés respondió en las benditas redes: “Vulgar e inadmisible que el Tribunal se deje corromper por el aprendiz de dictador Samuel García y se someta a los intereses de la alianza de los partidos de MC y Morena”. Pero, por lo pronto. como dicen “palo dado ni Dios lo quita”.

Que se bajaron de la contienda



Y fue una docena de candidatos del Partido Acción Nacional la que decidió abandonar sus postulaciones en Chiapas, tras recibir amenazas por parte de presuntos integrantes del crimen organizado. Así lo aseguró el dirigente estatal de ese partido en la entidad, Carlos Alberto Palomeque, quien replicó argumentos de aspirantes que declinaron contender, según dijo, por falta de condiciones. El caso, nos comentan, daría cuenta de que el crimen está impidiendo que las contiendas por el poder se den fuera de una deseada normalidad, aunque también hay quien espera que este tipo de señalamientos se puedan convertir en denuncias para que se abran indagatorias y el asunto no quede en la impunidad. ¿Será posible?