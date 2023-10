Protesta de trabajadores del PJ

Nos cuentan que a partir de este lunes los más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación comenzarán acciones en protesta por la intención de la 4T de extinguir los fideicomisos que administra la Judicatura, por lo que vestirán de blanco y comenzarán con la colocación de mantas en los inmuebles en los que trabajan en todo el país. El líder del gremio, Gilberto González, nos comentan, ha dicho que la decisión está tomada por parte de las 67 secciones que integran al sindicato. Ello a pesar de que el Presidente en Palacio Nacional y las cabezas de Morena en San Lázaro han señalado que la propuesta de reforma no afectará a los trabajadores. El caso es que a menos de que la mayoría legislativa frene esta intentona, no hay marcha atrás para el plan de acción en el que se prevé la realización, incluso, de un paro nacional. Uf.

De muy buen nivel

Relevante, nos dicen, el esfuerzo de organización, apoyo y promoción que realizó el gobierno de Tlaxcala, a cargo de Lorena Cuéllar, para que se llevara a cabo con éxito el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, el cual concluyó este fin de semana. Y es que los resultados en cuanto a aforo de turistas, deportistas y entrenadores ya ha puesto en los planes de la actual administración darle continuidad el año entrante y además incorporar otros eventos. Por lo pronto, nos señalan, en las finales disputadas ayer el ambiente fue de total euforia. “Mostramos que Tlaxcala es grande”, dijo la mandataria estatal, quien recibió también elogios del presidente de la Federación Internacional de Voleibol, Ary Graça Filho. “Este torneo y todo lo que pasó alrededor del mismo está a nivel internacional y no queda a deber a nadie”. Ahí el dato.

El astrólogo

Con la novedad de que, al acompañar ayer a la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tabasco, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que hasta los astros predicen el triunfo de Claudia Sheinbaum en el 2024, porque, dijo, el Sol y la Luna formaron la “C” de su nombre durante el eclipse del sábado. “Estábamos viendo el eclipse y le preguntamos a los astros cuál era el mensaje para el pueblo de México y en eso la Luna se empezó a mover y el aro perfecto se convirtió en una ‘C’ de fuego. ¿De quién es esa ‘C’? Claudia Sheinbaum”, declaró. Nos comentan que varios se preguntaron si al dirigente guinda lo eclipsó el calor del sur, porque si bien está en la conversación pública el tema del eclipse, como que su planteamiento ayer, a micrófono abierto, quedó lejos de lo que en otros espacios ha improvisado, por ejemplo, la gobernadora Layda Sansores. Lo de Delgado se vio, nos dicen, muy sacado de la manga. En fin.

Arropo en Puebla

Así que quien tuvo ayer importantes respaldos durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno fue el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, quien, es sabido, aspira a contender por la gubernatura abanderado por el Frente Amplio por México. “Si ustedes quieren que me la juegue por un mejor Puebla y si ustedes quieren que me la juegue por un mejor México, saben que cuentan conmigo. Estoy listo, amigas y amigos. ¡Estoy listo, Puebla!”, señaló el edil. Entre quienes acudieron al acto estuvieron Xóchitl Gálvez y varias figuras relevantes del panismo como Marko Cortés. Pero también de otros partidos como la recién reincorporada al priismo Nancy de la Sierra, a quien se menciona como posible aspirante al mismo cargo. La legisladora, en un mensaje en redes, le mandó felicitaciones y señaló que estaba “muy contenta muy motivada, pero sobre todo muy tranquila que tenemos un futuro juntos”. Nos dicen que el tema determinante será si en la decisión del Frente incide el tema de género. Pendientes.

Pérdidas crecen y crecen

Nos hacen ver que la suma de las pérdidas por mercancías varadas en la frontera norte no para y ya asciende a 2 mil 107 millones de dólares, de acuerdo con datos del Fideicomiso Juárez-El Paso. Y no podría ser de otra manera, nos dicen, si la situación en torno a los cruces no ha registrado variaciones importantes. Y es que los flujos de migrantes que han provocado cambios en las medidas de revisión que lleva a cabo Estados Unidos, particularmente en Texas, continúan desbordados. Así, que no hay aliciente alguno para que la situación pueda mejorar. El Gobierno de México, nos recuerdan, ya mandó una nota diplomática a Estados Unidos, pero no se advierte, para resolver este problema, ningún cambio en las políticas de migración que ejecuta el Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño.

Pasarela oficial

Interesante, nos comentan, la pasarela oficial de candidatos a la rectoría de la UNAM que tendrá lugar en los medios que pertenecen a la máxima casa de estudios, esto es TV y Radio UNAM. Y es que a partir de hoy se transmitirán programas y entrevistas con quienes conforman la lista de finalistas que dio a conocer la Junta de Gobierno. El orden será el siguiente: Laura Acosta, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, en Guanajuato; Sergio Alcocer, investigador del Instituto de Ingeniería; Luis Álvarez Icaza, secretario Administrativo de la UNAM; Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho; Patricia Dávila, secretaria de Desarrollo Institucional; Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina; William Lee, coordinador de Investigación Científica; Leonardo Lomelí, secretaría General; Imanol Ordorika, director de Evaluación Institucional, y Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades. Todos tendrán el mismo tiempo y espacio.