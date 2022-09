La quiebra de Durango, ¿y el PAN?

Parecía que en este estado no pasaba nada, pero en realidad pasaba mucho. Algo no hizo bien el ahora exgobernador José Rosas Aispuro como para entregar a su sucesor, Esteban Villegas, un estado en bancarrota. Durante su administración la deuda pública creció de 13 mil millones a 23 mil millones de pesos, casi el doble. Y Aispuro le quedó a deber a profesores, a la UAD, al SNTE y a proveedores. Y lo más delicado del asunto: no hay dinero para cubrir la nómina en la siguiente quincena. Y el gobierno entrante tampoco puede pedir un préstamo de urgencia para cumplir con este compromiso, pues el estado carece de buena calificación crediticia. Nos comentan que es bueno registrar estos datos, ante los cuales el PAN tendría que hacer un deslinde si lo que busca es plantear que los gobiernos azules realmente pueden hacer la diferencia. Uf.

Entre la espada y la pared



Nos hacen ver que varias agrupaciones ciudadanas y políticas que rechazan una mayor participación castrense en asuntos de seguridad pública, o son críticas de la 4T, prevén echar encima el reflector en estos días, sobre todo en las benditas redes, a quienes suponen que podrían votar para que las Fuerzas Armadas continúen con su presencia en la Guardia Nacional hasta 2028. Entre esos legisladores se encuentran Ángel García, Mario Zamora, Verónica Martínez, Claudia Anaya, Jorge Carlos Ramírez Marín, Nuvia Mayorga, Silvana Beltrones, Eruviel Ávila y Carlos Aceves del Olmo. Y no sólo a priistas sino a perredistas que podrían dar un giro en su posición. La tienen complicada todos esos legisladores porque, por otro lado, tendrán presión también del otro lado, es decir, de quienes buscan obtener los votos suficientes para obtener la mayoría calificada para que la referida reforma constitucional sea finalmente aprobada. Varios están, nos comentan, entre la espada y la pared.

Debajo del tapete de Morena



A poco menos de dos años de terminar su administración como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco estaría buscando afianzar sus intenciones de no desaparecer de la vida política del país, como lo hizo el partido con el que llegó al cargo que hoy ocupa. A través de redes sociales, el exfutbolista compartió una fotografía junto a los demás gobernadores, funcionarios y legisladores guindas, para dar a conocer la formalización de su incorporación a Morena, como parte del Consejo Nacional del partido. Algunos se preguntan si el mandatario no le estará metiendo un gol a la estructura cuatroteísta, debido a los escándalos que han caracterizado su polémico sexenio o si, precisamente por esos escándalos, estaría buscando cobijo debajo del tapete morenista.

Otra visión del Congreso morenista



Y hablando del Congreso morenista, nos piden no perder de vista las opiniones de quienes no avalan varias de las decisiones tomadas el fin de semana. Es el caso de John Ackerman, para quien dicho encuentro formalizó la transformación del partido oficial en un “partido de Estado” donde mandarán los gobernadores; segunda, que la decisión que prorroga a Mario Delgado y a Citlalli Hernández al frente del partido implica un atropello a los estatutos, pues nadie los eligió; tercera, que se dio un “reparto mafioso de carteras” del Comité Ejecutivo Nacional; cuarta, que se incluyó en el Consejo Nacional a personajes del viejo régimen; quinta, que hubo una actitud despótica durante la conducción de la discusión interna; sexta, que las reformas aprobadas diluyen el carácter revolucionario del movimiento y séptima que desdeñó a las voces disidentes. Ahí otra visión de lo ocurrido en el guinda.

Honoris causa en La Habana



Relevante noticia para la máxima casa de estudios el hecho de que el rector Enrique Graue reciba por parte de la Universidad de La Habana el doctorado honoris causa. En ceremonia efectuada en esa institución, en la capital de la isla, el rector destacó las rutas paralelas que la institución cubana y la Universidad Nacional Autónoma de México han seguido a lo largo de la historia, pues ambas han acompañado a sus pueblos en sus aspiraciones y evolución social. “Son también referentes sociales, motores comprometidos con el cambio y fuentes permanentes de generación de conocimientos y transmisión de saberes e identidades”, refirió. Graue también subrayó la importancia de estrechar lazos de comprensión y colaboración y mantener a ambos pueblos, unidos, educados, libres y fortalecidos. Ahí el dato.

Pleito, ahora con MH



Nos recomiendan no perder de vista el pleito que se acaba de generar ahora entre la administración central de la Ciudad de México y la alcaldía Miguel Hidalgo. Y es que, guardadas las proporciones, el motivo por el que la Contraloría capitalina suspendió al director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, César Garrido, sería similar al que la llevó a denunciar a Sandra Cuevas ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y no hay que olvidar, nos dicen, que la alcaldesa de Cuauhtémoc ya ganó el primer round. De inmediato dio acuse de recibido el titular de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien anunció que “dará la batalla legal” y denunciará “la dolosa actuación” del personal de la Contraloría. Por lo pronto, del otro lado ya hubo una justificación de la decisión. El tema, por ello, tendrá nuevos episodios, nos comentan.