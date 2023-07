Con la novedad de que las posibilidades de la oposición en la Ciudad de México de cara al proceso electoral de 2024 no se reducen a dos o tres nombres ni tampoco a dos a tres hombres. Entre las opciones hay mujeres que bien podrían encabezar una alianza competitiva contra quien eventualmente decidan postular Morena y sus aliados, nos hacen ver. Y es que la senadora Kenia López Rabadán está más que lista y apuntada a participar en un modelo de elección de candidato a la CDMX incluso similar al que se aplica rumbo a la postulación a la Presidencia, si así lo determinaran los partidos opositores. “Como quieran quiero. Si hay que pasar una encuesta para ser candidato de la Alianza, por supuesto que estoy lista y estoy trabajando para poder estar en una encuesta con los mejores resultados, y si hay que juntar firmas, también”. Además de echada para adelante, Kenia no carga con negativos relevantes como, nos dicen, otro sí. Uf.

Antara: ya van dos

Nos comentan que nadie en su sano juicio podría regatear a las autoridades, y en especial al titular de la SSC, Omar García Harfuch, el mérito por los resultados ofrecidos en el caso Antara. Y es que a una semana del aparatoso y cuantioso robo en una joyería, ya fueron detenidos dos de los participantes, uno de ellos identificado como el autor intelectual. El jefe de la policía, por cierto, no tuvo empacho ayer en reconocer la colaboración de la Fiscalía de Justicia capitalina y del Centro Nacional de Inteligencia para la identificación de los responsables del asalto y para su ubicación física. Nuevamente, como en otros golpes relevantes que se han dado en la Ciudad de México, las palabras clave son coordinación e interinstitucionalidad. Bajo esa premisa han caído ya dos. Y no cabe duda que pronto caerán los otros dos, nos señalan.

Fuego amigo contra Xóchitl

Muchos se preguntan en dónde ha estado Jorge Luis Preciado en estos años durante los cuales otros actores de su partido, el PAN, han dado la cara una y otra vez para criticar lo que consideran erróneo del actual gobierno. Y es que Preciado, alguna vez candidato al gobierno de Colima, apareció de pronto con ganas de ser el abanderado de la alianza opositora a la Presidencia de la República. Sólo que en lugar de lanzarse en contra de los adversarios políticos del bloque aliancista, se va contra su compañera de partido, Xóchitl Gálvez, al decir que hay una cargada de empresarios a su favor. Hay quien cree que al replicar los señalamientos del Presidente, Preciado sólo buscaba un poco de reflectores, que le hacen falta tras varios años en la sombra. Xóchitl y Preciado se registrarán este martes. A ver cómo les va.

Sociedad sin importar partido

Paso importante, nos comentan, el que dio ayer el gobierno de Durango, a cargo del aliancista Esteban Villegas, al firmar con su homólogo de Zacatecas, el morenista David Monreal, un acuerdo para que sus entidades acometan de manera conjunta retos de seguridad que comparten. Con este convenio, nos dicen, ambas entidades podrán llevar a cabo acciones coordinadas de inteligencia y operatividad. “No le vamos a regatear ni esfuerzo, ni dinero, ni tiempo a la estrategia de pacificación de nuestro estado y celebro que Durango forme parte de ella”, señaló Villegas. Por cierto que previamente sesionó la Mesa de Construcción de Paz con integrantes de los gobiernos de los dos estados entre ellos los secretarios de Gobierno, los fiscales, los secretarios de Seguridad Pública, así como los generales de Brigada, Alejandro Vargas González y Leonel Alcaraz Alarcón. Ahí el dato.

Alfaro, horas decisivas

Y hablando de definiciones, el que ayer jaló reflectores fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al anunciar que este fin de semana habrá de tomar una decisión sobre su futuro político de cara al 2024. “Yo nunca he participado en una elección y nunca participaré en una elección en la que no creo que voy a ganar. He participado en elecciones muy difíciles, muchos de ustedes conocen mi historia, saben que cuando me inscribí en Tlajomulco, cuando me inscribí en Jalisco en el 2012, nadie daba un peso por nosotros”, señaló el mandatario. También comentó que ha estado platicando con algunas personas de las que quiere tener su opinión. ¿Será que de Jalisco salga pronto humo blanco o más bien humo naranja? Pendientes.

Advertencia a los salidos

Con la novedad de que una vez que han renunciado al PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu y Eruviel Ávila se ha anunciado que estos emprenderán acciones en los estados con miras a tener un músculo político con una agrupación que han decidido denominar “Congruencia por México”, la cual, se entiende, está apartada no sólo del PRI sino también de la alianza Va por México. Ah, pero ante ello, el que se apuró a lanzar una advertencia fue el coordinador tricolor en Diputados, Rubén Moreira. “No se trata de si te sales de un partido u otro partido. Es: ¿estás con el Frente Amplio opositor o estás con el partido oficial? Si ellos no están con el frente, pues están con el partido oficial… No hay grupos plurales independientes. O se está en un bando o se está en otro bando, y los que generan terceras opciones, pues realmente lo que están provocando es que se debilite uno u otro”.