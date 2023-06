Y el que ayer metió el acelerador hacia una posible postulación presidencial fue el senador Germán Martínez, quien con todas sus letras expresó “quiero ser Presidente de México”. Lo hará, nos adelantan, si se abre un resquicio ciudadano, pues claramente discrepa de las nomenclaturas partidistas. El actual senador adelantó, por cierto, que una de las primeras decisiones que tomaría de llegar a la silla sería la de reactivar la construcción del NAIM. Aunque no dejan de llamar la atención sus ideas para derrotar a la 4T, pues en algunos rubros considera que ésta debe mantenerse (tren del Istmo, redistribución de la riqueza). Aunque retoma causas que ésta ha desatendido: desaparecidos, migración, nearshoring. Vale la pena escuchar su argumentación, nos comentan, que muy poco se parece a la de la extraviada oposición.

Certificación de transporte

Con buen timming, nos dicen, el gobierno de Guerrero acaba de instrumentar medidas de seguridad y profesionalización del Transporte Violeta, la iniciativa estatal a favor de mujeres y niñas que opera dándoles un servicio preferencial y seguro. Fue la gobernadora Evelyn Salgado, quien anunció que las unidades que forman parte de ese programa en los municipios de Chilpancingo y Acapulco cuentan ya con una cédula especial que contiene un código QR. Éste, nos comentan, permitirá a las usuarias verificar el número de unidad en la que viajan, además del nombre y fotografía de quien conduce. Se trata de una medida que da certeza y confianza, señaló la mandataria, en un evento en el que se dio cuenta de que se trata de una medida única en el país. Y es que el código también es una certificación de control y confianza de los choferes, quienes previamente deben aprobar exámenes psicométricos y toxicológicos. Ahí el dato.

Delgado, ganancias y pruebas

El que tendrá una prueba mayor en el proceso de selección de candidato presidencial de la 4T es el líder de Morena, Mario Delgado, sobre cuyo arbitraje hasta ahora hay amplia coincidencia entre los observadores de asuntos políticos y partidistas de que ha sido acertado. El dato duro es que el partido que encabeza cuenta ya con 23 gubernaturas. Su gestión, vista en retrospectiva, permitió al guinda salir del pantano del conflicto interno para meterse de lleno a la operación político-electoral, nos recuerdan. Hoy, sin embargo, todo lo que ha ganado estará en juego y dependerá de su correcto arbitraje. La primera prueba rumbo al 2024 la compartirá con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, el próximo domingo. Pendientes.

¿La gira del adiós?

Muy intensa, la jornada de trabajo realizada ayer por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al grado de que visitó cuatro alcaldías y entregó obras en tres de ellas. Y va por más, pues anunció que realizará varios recorridos en los próximos días. Meterle velocidad a la entrega de obras está sin duda relacionado con lo que parece una inminente separación del cargo para buscar la candidatura presidencial de Morena. Todo mundo da por hecho que el domingo se fijará una fecha máxima para que las corcholatas renuncien a sus cargos públicos a fin de participar en el proceso interno. Se habla de que esa fecha será el 15 de este mes. De ser así, a Sheinbaum le quedarían cuatro días a partir del lunes para culminar lo que parece ser la gira del adiós. Serán días muy intensos. Y luego… a lo que sigue.

La corcholata sustituta

De lo que nadie habla es de quién será el Jefe de Gobierno sustituto en caso de que Claudia Sheinbaum decida separarse del cargo. No es nada despreciable el poder gobernar la capital durante año y medio, por lo que el elegido deberá considerarse afortunado. Nos recomiendan observar a un funcionario de muy alto nivel que, inusualmente en él, no se mueve, casi no sale en los medios y no se ha involucrado en grillas. Dicen los que saben que al nombrarlo a él como sustituto, se dejaría el camino despejado para que otra corcholata guinda se convierta en el candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno para los comicios del 2024. Sólo que el prospecto a sustituto tendrá que tejer fino en el Congreso capitalino, pues la 4T no cuenta con la mayoría calificada, por lo que su nombramiento no sería un mero trámite.

Para qué se tardan

Resulta que con o sin la marca Mexicana, el Ejército Mexicano habrá de tener funcionando su aerolínea antes de que finalice el año, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue un ultimátum para los trabajadores de la antigua aerolínea que están buscando una indemnización más jugosa y que están poniendo en riesgo el rescate que les ofreció el mandatario. López Obrador ya les recordó que sólo esperará un mes para que decidan si aceptan las condiciones del Gobierno para que les compre la marca y los activos, o prefieren esperar a que una empresa privada les ofrezca algo. Serían más de seis mil afectados por la negativa de sólo 200 a aceptar la oferta, porque los primeros son de la opinión de que, “de lo perdido, lo que aparezca”. Por lo pronto, ya quedó claro que si no es Mexicana la aerolínea habrá de llamarse Maya. Queda poco tiempo para decidir y luego… a volar.