¿Quirino, en el limbo?

Con la novedad de que en estos días anda sonando en algunos espacios de debate público especializados en temas diplomáticos el caso del exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz, quien fue designado por el gobierno como embajador de México en España. Lo que ha llamado la atención de analistas es el tiempo que ha pasado sin que haya habido hasta el momento del gobierno de España el beneplácito correspondiente. El asunto ya rebotó por el propio estado de Sinaloa, donde el nuevo gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, descartó que por temas de presunta corrupción haya algo que frene el trámite. Y consideró además que “como se ha tardado se especula”. Así que mientras son peras o son manzanas, habrá que seguir esperando, ¿o no, don Quirino?

• La “insurrección” morenista en Durango

Nos dicen que muchos dolores de cabeza vienen para Morena en Durango, pues el senador José Ramón Enríquez no va a desistir en su protesta contra el proceso interno para definir al candidato a la gubernatura del estado, en la que no fue favorecido. Por lo pronto, ayer ya amagó con salir a las calles junto con sus simpatizantes para denunciar el proceso que considera turbio y orquestado, según el legislador, desde la cúpula partidaria al mando de Mario Delgado. Y no sólo eso, se dice que a más de uno inquietó la advertencia que hiciera el senador de que “a ver quién amarra al tigre en Durango”.

• Otro frente abierto en Oaxaca

A menos de seis meses de ir a las urnas en seis estados, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ya tiene dos frentes abiertos por inconformidades de candidatos que rechazan el resultado de las encuestas, y aunque el más sonado está en Durango, el de Oaxaca no canta mal las rancheras y la trova. Y es que la senadora Susana Harp ya impugnó la decisión de su partido de postular a Salomón Jara con la premisa de que debe respetarse el principio de paridad de género. En un documento que entregó a la Comisión de Honor y Justicia de su partido el lunes pasado, la legisladora va contra la decisión tomada por la Comisión Nacional de Elecciones, pues advierte la omisión en que se incurrió al no considerar su competitividad ni el hecho de que en la entidad la mayoría de los ciudadanos quiera una gobernadora.

• Señalada sigue como proveedora del Metro

Nos hacen ver que la empresa Tecnolimpieza Ecotec, S.A. de C.V., que se ha mantenido hasta la fecha como la contratista encargada de la limpieza del Metro, repetirá en 2022 como proveedora, sin concurso de por medio. Esto a pesar de que en 2018 el Órgano Interno de Control del sistema de transporte encontró que la firma, entre otras anomalías, no brindaba seguridad social a sus trabajadores. Las observaciones hechas entonces saltaron de la revisión de las credenciales de los trabajadores y el cotejo con registros del IMSS. Luego al ser encuestados trabajadores de tres compañías que estaban contratadas en aquel momento, 25% comentó que le depositaban las quincenas extemporáneamente, 18% dijo que le aplicaban descuentos injustificados, y otro 7.5% afirmó que le solicitaban cumplir horarios extra sin el respectivo pago. Otra anomalía reportada fue la persistencia en labores de personas de la tercera edad durante la pandemia. Uf.

• Cierran filas con los consejeros del INE

Nos cuentan que al cierre de filas que el Instituto Nacional Electoral hizo con los consejeros denunciados penalmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, tras votar a favor de posponer la consulta de revocación, ahora se sumaron los integrantes de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas en contra de lo que denominaron persecución penal y la intimidación en contra del órgano autónomo. Y es que dicen que si existe alguna inconformidad con la determinación del INE, debe resolverse por los órganos jurisdiccionales y no bajo amenazas. Por lo pronto, el asunto levantó ámpula entre consejeros locales de todo el país, quienes enfatizaron que en un Estado democrático de derecho, las diferencias de opinión no se deben perseguir como delitos.

• Morelos arde y el góber sigue de vacaciones

Nos comentan que el estado de Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco, está en números rojos, y es que la entidad ya acumula a noviembre de este 2021, 939 homicidios dolosos, una cifra que rebasa los 911 registrados en todo 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo pronto, nos hacen ver que mientras el mandatario estatal continúa de vacaciones por las fiestas decembrinas, la violencia no cede y ejemplo de esto es la balacera ocurrida en Jiutepec la noche de ayer en la que murieron dos personas.