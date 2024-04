Raspón y espaldarazo

Y fue la candidata Claudia Sheinbaum la que ayer, en el acto de arranque de campaña de Alejandro Armenta por la gubernatura de Puebla, aprovechó la polémica que provocó el que la abanderada de oposición, Xóchitl Gálvez, usara el logo del INE al proponer que se haga campaña contra el uso electoral de los programas sociales. “¿No ellos decían: el INE no se toca? ¿Pues quién ahora está usando el logotipo del INE ilegalmente?”, señaló. Nos cuentan, por cierto, que en el acto en Izúcar de Matamoros la abanderada morenista le dio un buen espaldarazo al aspirante poblano, pues casi desde el inicio de su participación dijo: “Estamos con el próximo gobernador de Puebla, un hombre trabajador, honesto, vinculado con el proyecto y vamos a hacer un gran equipo cuando lleguemos los dos juntos a la gubernatura y a la Presidencia de la República”. Ahí el dato.

La batalla en Morelos

Y es en Morelos donde arrancó un proceso electoral cuesta arriba para la 4T, derivado de los indicadores negativos que marcan al gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien, por cierto, ahora busca llegar a una diputación. Los temas que son como lumbre para Morena son los señalamientos de la Auditoría sobre gastos sin aclarar por 3 mil 194 millones de pesos y la situación de crimen e inseguridad en la que sobresale el dato de que Morelos es la entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos en el país. Conocedores del pulso de la entidad nos comentan que esa situación puede convertirse en campo fértil para la abanderada de oposición, Lucy Meza, quien no por nada trae la bandera de la seguridad y la rendición de cuentas, mientras la cuatroteísta Margarita González enfrenta el dilema de quitarse de encima la sombra del exfutbolista y su legado deficitario.

¿Piedritas en el camino?

Y nos cuentan que apenas Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por la Ciudad de México a la alcaldía de Cuauhtémoc, anunció que hoy presentaría un Decálogo de Propuestas de campaña en la explanada del edificio sede, resulta que autoridades de esa demarcación empezaron a circular por WhatsApp la notificación de que no habrá actividades por una “fumigación con químicos”. Nos dicen que ya indagan si se trató de una instrucción que pudiera haber provenido de la Dirección de Recursos Humanos de la alcaldía, a cargo de Jorge Rodrigo Torres, porque quienes conocen del tejemaneje de la alcaldía, nos aseguran que el área estaría respondiendo a las instrucciones no sólo de la alcaldesa con licencia Sandra Cuevas, sino también al cuartel general de Morena. Habrá que estar pendientes, nos comentan.

Y son vecinos de colonias aledañas al estadio de Ciudad Universitaria los que ya no saben qué hacer los días de partido. Y es que el hecho de que, nos comentan, se cierre el estacionamiento del inmueble o su operación se dé sin la organización o planeación suficientes suele impactar fuertemente el tránsito de las calles y avenidas circunvecinas. Resulta incluso que por largos periodos de tiempo no hay para dónde hacerse, lo cual afecta no sólo a quienes van a ver el juego, sino también a quienes no les queda otra que transitar cerca del estadio. En el juego de este sábado, por ejemplo, conductores reportaron que fueron colocados botes alrededor del estadio para señalizar, desde las dos de la tarde, lo cual tuvo impacto en la circulación, a pesar de que el partido de futbol sería hasta la noche. ¿O es eso lo más conveniente? Ahí un reto para los operadores del Olímpico 68.

Cuenta regresiva

Y fue el sábado pasado cuando comenzaron los trabajos para alistar el foro en el que el próximo fin de semana debatirán las candidatas Claudia Sheinbaum, de Morena-PT-PVEM, y Xóchitl Gálvez, de PAN-PRI-PRD, además del candidato Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano. Las adecuaciones se realizan en la Sala del Consejo General del órgano electoral, que servirá de escenario para el encuentro en el que los contendientes dejarán ver sus propuestas a la ciudadanía y seguramente habrán que lanzarse varios misiles, lo cual podrá ser visto en vivo y a todo color a las 20:00 horas del domingo. Con esto comienza la cuenta regresiva para el primer debate, en este caso obligatorio, que muchos ven decisivo para que se cierre la contienda o se despegue más la puntera. Ya se verá.

Nueva política

Y fueron Colombia y Argentina los países que ahora decidieron darle la vuelta a la página de la confrontación y revocar los efectos que habían provocado las descalificaciones que los presidentes de esos países, Gustavo Petro y Javier Milei se profirieron mutuamente la semana pasada. Podrá volver el enviado de Bogotá a Buenos Aires y el nuevo embajador del país andino recibirá el beneplácito del gobierno colombiano. En México las cosas ya tampoco escalaron, pues a pesar de la respuesta del Presidente López Obrador, desde la semana pasada las titulares del exterior de nuestro país y de Argentina hablaron para aclarar que las relaciones bilaterales van y seguirán bien. Parece, pues que han quedado blindadas las relaciones. De lo que no hay certeza es de que los mandatarios estrenen una nueva vía de intercambio en el que se puedan seguir dando hasta con la cubeta, pero no pase nada. Uf.