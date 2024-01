La recepción de Kempis

Y fue la senadora Indira Kempis la que dio el salto de MC, partido del que salió tras denunciar una exclusión en el proceso presidencial, al PRI, cuyo dirigente nacional, Alejandro Moreno, ayer mismo le dio la bienvenida y la calificó como “una mujer congruente, de lucha, comprometida con las mujeres y con los pueblos indígenas, que ha demostrado con firmeza, valentía y dignidad el profundo amor que le tiene a México”. A la de su salida, nos comentan, también se suma la decisión de sumarse a apoyar la postulación presidencial de Xóchitl Gálvez, quien tampoco tardó en saludarla. “En tiempos de imposiciones y ante simulaciones, es de valientes siempre ser leal a tus causas. Ten la certeza que acá serás escuchada, incluida y tu lucha siempre será tomada en cuenta”. Ahí el dato.

En el top 5



Y echando un vistazo a la evaluación del desempeño de gobernadores, nos hacen ver que quien viene repuntando fuerte es la mandataria estatal de Chihuahua, Maru Campos. Porque en la más reciente medición de México Elige, la panista ocupa ya el cuarto lugar a nivel nacional con un 63.1 por ciento de aprobación ciudadana. Ello, tras escalar cuatro posiciones —pues antes se ubicaba en el octavo lugar— y colocarse en el top 5 de un ranking que actualmente encabeza el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Relevante además, nos comentan, el que la mandataria, que lleva dos años al frente del gobierno del estado, es la única mujer en esa lista. Y que en ello han tenido que ver acciones con alto sentido social y las que tienen que ver con un buen manejo de recursos.

Azucena Uresti



Y fue la comunicadora Azucena Uresti la que anoche se despidió del espacio de noticias Azucena a las 10 en Milenio Televisión. Lo hizo, refirió, tras 20 años de labor en esa empresa, en la que se desarrolló profesionalmente y su trabajo fue adquiriendo relevancia hasta convertirla en una periodista de referencia. En la última emisión hizo un repaso de momentos relevantes de su programa. “En Azucena a las 10 enfrentamos desafíos, retos, presiones… los ciclos se cierran y las definiciones llegan en la vida de todas las personas, es momento de irme, decir adiós nunca es fácil; gracias a todas y cada una de las personas que me acompañaron en este viaje. Así la historia de este noticiero, publicó en la red social X. Éxito en sus futuros proyectos.

“Cambios masivos”



Y hablando de migración habrá que estar pendientes de las decisiones que en esa materia se tomen en Estados Unidos en los próximos días, porque, nos cuentan, pueden tener impactos relevantes para México. Fue el presidente Joe Biden quien ayer refirió que se requieren “cambios masivos” en las normas de migración, que pueden incluir, según las primeras especulaciones que su declaración ha generado, a ajustes radicales. “Mi equipo ha estado en la mesa durante semanas con un grupo bipartidista de senadores para negociar un acuerdo, que incluye la frontera, porque creo que necesitamos cambios políticos significativos en la frontera, entre ellos cambios en nuestro sistema de asilo para garantizar que tengamos las autoridades que necesitamos para controlar la frontera. Y estoy listo para actuar”, declaró ayer Biden. Uf.

A ver si lo dejan pasar



Nos cuentan que en tierras del sureste mexicano aún persiste el sueño del empresario y actor Roberto Palazuelos por meterse en la política, después de que en 2022 el propio partido Movimiento Ciudadano lo “bajó” de la candidatura al gobierno de Quintana Roo, tras una serie de escándalos de supuesta corrupción y un video donde confiesa un asesinato. Insistente, el apodado Diamante negro resulta que ayer anunció sus intenciones de registrarse por el partido “fosfo fosfo” o naranja para la candidatura al Senado por esa entidad. Palazuelos convocó a los medios a un desayuno para dar a conocer sus intenciones de llegar a la Cámara alta. A ver si en MC y no tanto su líder nacional, sino varias voces que en su momento lo cuestionaron y no lo dejaron pasar esta vez sí lo hacen, en aras de levantar la votación en la entidad.

Se cae alianza Morena-PES en BC



Con la novedad de que, a las fracturas que a nivel estatal están teniendo las dos principales coaliciones del país, hay que agregar las que no están cuajando con partidos locales. Es el caso de la que se enfilaba entre Morena y el Partido Encuentro Social en Baja California y al final se cayó, de acuerdo con lo que reportó la secretaria general del partido guinda, Citlalli Hernández. La inconformidad de la militancia en la entidad es porque el PES está vinculado a Jorge Hank. “Aunque no es dueño Hank, son sus hijos los que están al frente, (y) se ha difundido la idea de que los Hank van a ser candidatos (de Morena) y creemos que no hay necesidad de poner en duda la calidad política y moral de Morena”.