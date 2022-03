Reclaman que los anuncios siguen

Con la novedad de que el tema de los espectaculares con los que se promueve el voto a favor de la continuidad del Presidente en el ejercicio de revocación de mandato no sólo han inquietado a la oposición en general, sino que en entidades en las que hay procesos electorales este año está generando animadversión en torno al partido guinda. Ayer, por ejemplo, en Durango, los dirigentes estatales del PAN, Verónica Pérez, del PRI, Arturo Yáñez y del PRD, Miguel Lazalde, aparecieron juntos para exigir al INE que inhabilite los espectaculares en los que se promueve el #QueSigaAMLO, ya que, señalaron, algunos siguen arriba a pesar de la medida cautelar que ordenó su retiro. Las cabezas de los partidos constituidos en alianza en la entidad ven detrás de los anuncios a Morena y no a organizaciones ciudadanas, pues, dicen, éstas no tienen posibilidad de pagarlos.

• Un par de jugadas naranjas

No cabe duda de que en las filas de Movimiento Ciudadano, nos aseguran, están haciendo mucha política y aplicando, según el caso, la zanahoria o el garrote. Prueba de ello son dos jugadas naranjas que recién ocurrieron, una a nivel legislativo y otra a nivel gobierno estatal. La primera fue el apoyo que la bancada de ese partido dio en el Senado a la postulación del exgobernador priista de Sinaloa Quirino Ordaz, para que pudiera ser ratificado como embajador de México en España. Aunque ese apoyo no fue definitorio, al jugar así ya consiguió MC tener puertas abiertas en Madrid. La otra es la de la detención, ayer, del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, sobre quien ha caído un garrotazo de acusación que desde ayer lo tiene tras las rejas, la cual data de hace cuatro años y fue presentada por el hoy gobernador, Samuel García.

• Cambios desde adentro

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció ayer que su partido le hará algunos cambios a la iniciativa de Reforma Eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen los que saben que no podría ser de otra forma. La única posibilidad de que prospere una reforma que muchos dan por muerta es que desde el mismo núcleo del poder se le hagan ajustes que ayuden a despejar los temores de los inversionistas nacionales e internacionales. Morena está ante su última oportunidad para cumplirle al Presidente. Al actual periodo ordinario de sesiones sólo le queda un mes y medio. Luego viene un largo receso y a nadie se le ocurriría convocar a un periodo extraordinario de sesiones cuando las campañas para elegir gobernador en seis entidades estén en todo su apogeo. Así que parece que aplica aquello de “ahora o nunca”. Ya se verá.

• Tras la visita, portazo y cifras

Y luego de que la migración fuera uno de los temas relevantes que se tocaron en la bilateral con Estados Unidos que encabezaron la víspera el Presidente López Obrador y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ayer llamaron la atención escenas ocurridas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración —dependencia a cargo de Francisco Garduño— en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Y es que un centenar de migrantes de Centroamérica, el Caribe y África dio un portazo e irrumpió en el inmueble, superando a los agentes de la Guardia Nacional, que pretendían disuadirlos. Una nueva señal, nos comentan, que no fue la única de que las alertas se han vuelto a encender en el tema migratorio. Y es que ayer mismo, el gobierno de EU reveló que hubo un nuevo repunte en la detención de migrantes en su frontera en el mes de febrero, con 164 mil 973, cuando en enero habían sido diez mil menos, 154 mil 745.

• La decisión final

Así que en la Corte ya decidieron que será el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien elabore el proyecto de fondo sobre los casos de Alejandra Cuevas y Laura Morán, señaladas por el fiscal Alejandro Gertz Manero de la muerte de su hermano. Luego de que la víspera faltara un voto para que la primera, actualmente presa, pudiera obtener su libertad —ya que cinco ministros se pronunciaron en ese sentido—, le fue asignada la tarea a Gutiérrez, quien no se encuentra entre los cinco antes señalados, pero sí declaró durante el debate que “más allá de verificar los estándares probatorios que correspondan con un auto de formal prisión en el sistema penal mixto, hay méritos para enfrentar la pregunta que atañe al corazón del caso: ¿hay o no cuerpo del delito y probable responsabilidad?”. Se planteó ayer, por cierto, que su proyecto estará listo en breve.

• Qué diplomacia ni qué nada

Nos comentan que los legisladores le echaron más leña a la hoguera y ahora fue la honorable Cámara de Diputados la que perdió las formas y la urbanidad diplomática parlamentaria, tras la polémica por la respuesta del Presidente al Parlamento Europeo. El bloque legislativo de la 4T arremetió contra los eurodiputados, con calificativos como “hipócritas, manipuladores y culebras”, mientras soltaba la famosa consigna: “Es un honor estar con Obrador”. En respuesta, la panista Mariana Gómez del Campo recordó a los legisladores que algunos criticaron el escrito, pero cambiaron de opinión al enterarse de que lo escribió el Ejecutivo, por lo que les espetó de regreso el calificativo de “borregos” y los acusó de ser “levantadedos”. El asunto sigue dando para echar ajos y cebollas. Uf.