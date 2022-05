Regaño a Álvarez-Buylla

Luego del desaire que hiciera al Senado la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, fue el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien reconvino a la funcionaria. “No conviene que al Congreso se le desprecie. No le ayuda a la República y el Congreso no lo va a permitir. Como presidente de la Junta y de la mayoría, la conmino respetuosamente a que haga caso, a ella y a todos los funcionarios que están obligados a comparecer cuando el Congreso así lo decida y lo determine”. Álvarez-Buylla estaba invitada ayer a una reunión de trabajo con los legisladores de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero canceló por problemas de agenda y pidió que para una siguiente ocasión le dijeran los temas a tratar. El morenista le respondió que tampoco es necesario enviarle una lista de temas. Uf.

Botan la campaña morenista

De relevancia, nos comentan, la acción que se efectuó ayer en Aguascalientes. Y es que un grupo de operadores de Morena decidió sumarse a la candidatura de la coalición Va por Aguascalientes, conformada por PAN, PRI y PRD, que encabeza Teresa Jiménez. Se trata de 25 coordinadores operativos territoriales, tres servidores de la Nación y un elemento de vacunación, quienes tenían una acción de promoción sobre unas 15 mil personas. El personal, por cierto, acusó que ha sido víctima de malos tratos de parte de sus superiores. “Nos faltan al respeto, nos amedrentan si no cumplimos con las metas diarias de promovidos. Nos obligan a asistir a eventos de Nora Ruvalcaba acarreando un camión de gente y de no cumplir se nos amenaza con no pagarnos nuestro salario”, fue lo que dijeron.

Golpes de la Marina

Buenas cuentas, nos dicen, las que sigue dando la Secretaría de Marina, al frente de la cual se encuentra el almirante Rafael Ojeda, en las tareas de seguridad que lleva a cabo en costas del Pacífico. Y es que ahora marinos lograron el aseguramiento de más de tres toneladas de presunta droga en dos acciones: la primera, se dio el pasado 21 de mayo cuando lograron la detención de dos embarcaciones donde sujetos trasladaban mil 750 kilos de droga a unos 100 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán; una segunda ocurrió el 22 de mayo cuando consiguieron detener otro barco en el que trasladaban alrededor de mil 440 kilos, a 270 kilómetros de Acapulco. En el par de golpes al crimen, nos señalan, participó en forma coordinada personal de la Octava Región Naval y de la Décima Zona Naval.

Las campañas y el Senado

La idea de Morena de llevar las campañas al Senado provocó un encontronazo entre los grupos parlamentarios y ya derivó hasta en quejas ante las autoridades electorales, que ahora deberán revisar si hay uso ilegal de recursos públicos. Lo anterior, por las recientes visitas de Mario Delgado a la Cámara alta, a donde acudió para denunciar presuntas irregularidades en los comicios primero de Tamaulipas y luego de Aguascalientes, y recibió cuestionamientos sobre la legalidad de los eventos que realiza en ese espacio. Para el dirigente de los guindas, la acción no viola la ley porque no se está haciendo un llamado al voto, sino una denuncia. La oposición, sin embargo, principalmente el PAN, ve una clara violación al artículo 134 constitucional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y hasta la Ley General de Comunicación Social. Toca al INE decir, quién tiene razón.

¿Acicate a May?

El que el lunes pasado asistió a Palacio, pero al final no entró fue Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, encargado de las obras del Tren Maya. De inmediato comenzaron las suspicacias sobre la situación en que se encontraría la relación del funcionario con el Presidente, a quien ayer en la mañanera le preguntaron al respecto. El mandatario aseguró que no existe problema y, tras destacar que May es un servidor público de primer orden, dijo que son importantes los cargos, pero también los encargos, y por ello reiteró su confianza en que el funcionario cumplirá para que, a finales del próximo año, se inaugure la obra. Incluso recordó la forma en que le ofreció el cargo: “Lo pensó creo que mediodía y me dijo ‘sí’. Y estamos hablando, si se tratara de jerarquías administrativas, de un cargo menor; sí, nada más que terminar el Tren Maya es una gran obra. Además, son mil 500 kilómetros de Tren Maya con todos los opositores en contra”. Se entendió, nos comentan, como un acicate envuelto en mensaje de confianza.

Otra vez la fecha

Hoy se cumplen siete años y ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, más que avances, hay quienes consideran que el caso está cayendo en un bache y los padres ven cada vez más lejana la posibilidad de llegar a la verdad y así sancionar a los culpables. Hace apenas una semana, la Secretaría de Gobernación lamentó que el Poder Judicial esté obstruyendo el caso, luego de que dejó libres a dos presuntos integrantes de la banda Los Tilos, que posiblemente fueron partícipes en los hechos, —declaración que fue refutada por el propio presidente de la Corte—, además de que no hay para cuándo podría ser extraditado el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio. Y así, como lo hacen cada que la exasperación los invade, los familiares de los normalistas una vez más marcharán para pedir justicia a las autoridades. Ya se verá, nos comentan, si estos últimos obtienen de la autoridad algún dato que pueda nuevamente dar esperanzas y aminore su impaciencia.