Rementería y la ultraderecha

Vaya polémica la que causó el encuentro de un grupo de senadores del PAN con el líder del partido español Vox, Santiago Abascal. Las críticas no sólo vinieron de terceros, sino de panistas quienes se deslindaron acusando que la agenda del partido de ultraderecha atenta contra los derechos humanos. Entre los inconformes destacan la exdiputada Laura Rojas, el senador Gustavo Madero y el secretario del CEN, Héctor Larios. Y si bien el coordinador de la bancada, Julen Rementería, que ahí estuvo, quiso separar al blanquiazul del asunto, nos hacen ver que la reunión fue incluso promocionada desde las redes sociales institucionales del PAN en el Senado. Además, varios legisladores firmaron un extraño manifiesto contra “el comunismo”. ¿Estarán totalmente de acuerdo con el texto o lo firmaron nomás por convivir?, se preguntaban anoche otros panistas, pero de derecha no extrema.

• ¿Y el padre Solalinde?

Con la novedad de que activistas en derechos humanos y ciudadanos que tienen como foro de expresión a las “benditas redes” han empezado a echar de menos una voz relevante en asuntos de migración y en particular de defensa de los derechos de los migrantes. Y es que desde hace algunos días, a partir de que un grupo de haitianos inició una caravana en Chiapas, también se han visto más frontales las acciones de contención de parte del Instituto Nacional de Migración, lo cual ha provocado ya pronunciamientos de organismos internacionales y ONG. Ante ello, las propias autoridades han señalado que no puede haber libre tránsito por el país de personas que entraron de manera irregular. En medio de una crisis que empieza a mostrar signos de desbordamiento, el que no ha tenido mayor participación con su voz siempre aliada a los migrantes es el fundador del albergue Hermanos en el Camino, el padre Solalinde, nos comentan.

• Que si no podría haber sido antes

Así que ayer la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se reunió, de uno en uno, con cuatro de los nueve integrantes de la agrupación de alcaldes de oposición, luego de que durante los primeros días de la semana se generara una escalada de confrontación que tuvo su momento más crítico cuando, en una trifulca con la policía, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, resultó golpeada en la nariz. ¿Y qué fue lo que ocurrió en los encuentros de ayer? Ah, pues que los gestos de ferocidad, las palabras rijosas y los mensajes rudos se guardaron. Y, en su lugar, brillaron los gestos de cordialidad y los deseos de construir acuerdos. Por cierto que a raíz de los resultados positivos no faltó quien se preguntara por qué, si estaban tan a la mano, se fueron postergando esas sonrisas.

• Coyoacán, posibilidad de acordar

Y hablando de encuentros en la Jefatura de Gobierno, nos señalan que uno de los alcaldes que mostró el mejor talante para colaborar con la autoridad central fue el coyoacanense Giovani Gutiérrez, quien, por cierto, acudió a la reunión con el exdiputado Obdulio Ávila, abogado de amplia trayectoria política y legislativa en la capital. Nos aseguran que el mensaje que Gutiérrez dejó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a Martí Batres, secretario de Gobierno, a la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, y al titular del Sistema de Aguas, Rafael Carmona, es que en la demarcación que encabezará a partir de octubre siempre habrá diálogo, coordinación y respeto con los distintos órdenes de gobierno. “Porque el interés será siempre la búsqueda de mejores bienes públicos para Coyoacán”. Ahí el dato, para el registro.

• Se empaña elección en el PAN

Un duro golpe a la credibilidad, nos aseguran, recibió la elección interna del PAN luego de que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, declinó en sus aspiraciones a ocupar la dirigencia tras subrayar que no hay condiciones democráticas que por vocación deberían animar la vida interna de ese partido. Así que agradeció las muestras de apoyo que había recibido de simpatizantes a los que dijo: “coincidimos en que merecemos ser parte de un proyecto más grande que una aspiración individual, que quiera ganar elecciones y que no solamente se conforme con ser mero beneficiario de los votos de castigo en las urnas”. El queretano, a quien se veía como el más fuerte adversario de Marko Cortés, adelantó que ante el panorama blanquiazul al término de su mandato en octubre próximo regresará a sus actividades como empresario ganadero. Uf.

• Reyes Rodríguez, sin mirada azul

Nos cuentan que con la elección del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su afirmación de que no debe haber influencia de poderes fácticos en el máximo órgano electoral, da inicio un proceso de reorganización interno, con un reacomodo de fuerzas, ya que, nos confirman, quedó diluido el apoyo que tenía el magistrado José Luis Vargas Valdez, expresidente. Nos dicen que la credibilidad del nuevo magistrado presidente puede fortalecerse tras la opinión favorable que recibió por parte de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia la Nación, lo que disipó la idea de una supuesta cercanía de Reyes con el panismo nacional. Así que desde este jueves despacha en su oficina sin que nadie crea que usa pupilentes azules.