La respuesta de Germán

Y fue el senador Germán Martínez el que señaló ayer un “ambiente de linchamiento” que, dijo, desde Palacio Nacional se endereza en contra de los periodistas de este país y de los que piensan diferente, de los opositores, de los defensores de derechos humanos, de la mariposa monarca o de la selva maya. El legislador integrante del Grupo Plural en el Senado de la República levantó la voz luego de que el Presidente hiciera señalamientos contra comunicadores en su conferencia de ayer. “Estamos respirando una hedionda atmósfera de alcantarilla, no nos merecemos eso los mexicanos, no merece eso ningún periodista, ni los más relevantes como Ciro Gómez Leyva”.

Mensajes en Jalisco

Y fueron el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, quienes ayer dieron el banderazo de arranque a una nueva fase de obras de la Línea 4 del Tren Ligero, proyecto que una vez terminado conectará al municipio de Guadalajara con Tlaquepaque y el centro de Tlajomulco. Nos hacen ver que el acto manda un buen mensaje sobre el respaldo que éste tiene de las autoridades estatales y federales, las cuales, en conjunto con la iniciativa privada, habrán de destinarles un financiamiento de 9 mil 137 millones de pesos. Luego de que Alfaro agradeciera el apoyo del Presidente López Obrador a la obra, Nuño destacó el compromiso prioritario de este último con obras que beneficien a la gente.

Citlalli, en Palacio

A quien ayer se vio en Palacio fue a Citlalli Hernández, secretaria general de Morena. La también senadora tuiteó una foto en la que aparece al lado del Presidente con el mensaje: “Es el dirigente más importante de nuestra época; pasará a la historia como el iniciador de la Cuarta Transformación y el mejor Presidente de la historia moderna”. Hernández, se sabe, es allegada a los senadores que rivalizan con el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal. De ahí que de inmediato se desataran especulaciones, porque resulta que esta visita precede a la reunión que este martes el mandatario tendrá con los senadores de Morena, la cual está prevista para efectuarse antes del mediodía. Por cierto que el Ejecutivo ayer declaró que “a mí sí me gustaría que él (Monreal) siguiera” (como coordinador) porque, aclaró “si no, nuestros adversarios van a hacer un escándalo”. Uf.

Puebla en la CDMX

Y el que se estrenó en reuniones en la Ciudad de México fue el gobernador sustituto de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien acudió a Palacio Nacional a la convocatoria que les hizo el Presidente López Obrador para dar un empujón a la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, y en la que, trascendió, algunos mandatarios lo habrían puesto al tanto del proceso interno en el que compiten las llamadas “corcholatas”. Lo cierto es que no fue el único encuentro que tuvo en la capital, pues también estuvo en el Palacio que está enfrente, el del Ayuntamiento, donde despacha la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también lo recibió. “Platiqué con el recién nombrado gobernador de Puebla. Lo felicité por su designación y acordamos dar continuidad a los convenios firmados hace algunos meses con nuestro compañero Miguel Barbosa (QEPD)”. El mandatario poblano dejó registro del encuentro en las benditas redes dándole retuit a la mandataria capitalina. Ahí el dato.

Celeridad en caso Tirado

Y en donde nuevamente se vio capacidad de respuesta fue en las instituciones de seguridad y justicia de la Ciudad de México, al informar sobre las primeras investigaciones del triple homicidio cometido en la colonia Roma. La coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, y la Fiscalía capitalina, dirigida por Ernestina Godoy, volvió a dar resultados. Elementos de la SSC detuvieron a los posibles autores intelectuales y personal de la Fiscalía acreditó su probable responsabilidad, con lo que pasaron de testigos a indiciados. El asesinato de los hermanos Tirado y de su tío causó conmoción y mucho ruido mediático. Era importante que la sociedad conociera algunos indicios de lo que ocurrió. Las autoridades ofrecieron ayer no sólo indicios, sino avances concretos.

El Verde quiere ir solo

El que sorprendió ayer con su anuncio de que no tiene la intención de buscar alianzas en 2023 para las elecciones en Coahuila y en el Estado de México fue el Partido Verde. No faltó quien relacionara esta decisión con el hecho de que no fuera aprobada en el Congreso la llamada “cláusula de vida eterna” incluida por este partido y el PT de última hora en el Plan B de la Reforma Electoral y que, se ha señalado, beneficiaba a los partidos pequeños. La decisión —no se extiende a la alianza legislativa que los verdes tienen con Morena y el PT— se informó tras la Asamblea Nacional de ese instituto político en la que estuvieron presentes sus figuras más conocidas.