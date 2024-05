Retos de la elección en Chiapas

Y donde el árbitro electoral local enfrenta retos importantes para garantizar la colocación de casillas para la votación del domingo es en Chiapas. Fue la vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en la entidad, Claudia Rodríguez, quien ayer dio cuenta de que hay complicaciones, por ejemplo, en el municipio de Pantelhó, donde es posible que no se instalen casillas, en total 48. Es sabido que en esa demarcación hay disputas violentas entre grupos por el control de la misma. Otro desafío importante es el que han impuesto la falta de gasolina que se dio hace unos días por las movilizaciones magisteriales, por lo cual la funcionaria electoral ha pedido a los profes que no se tomen como moneda de cambio los comicios para obtener respuesta a sus demandas. Vale aclarar, nos comentan, que las casillas que no se instalarán no representan una cantidad significativa en el total, pero no por ello se deben desdeñar los casos.

Amarran manos a burócratas

Y donde tomaron la decisión de amarrar las manos a todo su aparato burocrático para impedir que alguien por ahí intente intervenir en las votaciones del domingo usando recursos públicos fue en el Gobierno del Estado de México, a cargo de Delfina Gómez. Se trata de una acción que nunca antes se había llevado a cabo, nos hacen ver. Y ¿qué fue lo que se determinó? Bueno, pues que desde la tarde de este viernes y hasta el lunes todas las oficinas del Gobierno estarán selladas y sus bienes materiales bajo resguardo para que nadie pueda usarlos. No ha faltado quien celebre esta acción con la que se busca dar la vuelta a la página de este tipo de acciones. Habrá que ver si en alguna otra entidad toman una decisión similar. Por lo pronto, pendientes.

Causa palestina, ¿aumentar la intensidad?

Y quienes han seguido de cerca las movilizaciones en favor de Palestina en la Ciudad nos hacen ver que las que habían tenido un carácter pacífico, como la acampada que tuvo lugar en Ciudad Universitaria, podrían empezar a cambiar y a presentar un rostro que podría ser más violento. Lo anterior luego de que dentro de las asambleas, por ejemplo, una que tuvo lugar ayer en el Zócalo, se empezaran a escuchar voces que plantean subir la combatividad de las acciones. Han dicho, por ejemplo, que su rabia y desesperación ante los hechos que ocurren en Gaza los lleva “a tomar acciones más contundentes en términos políticos y en términos de mejorar la articulación de todas las acciones”. Por lo pronto, están en la idea de aglutinar las fuerzas que se están organizando en torno a la defensa de Palestina. Habrá que estar pendientes de si el camino sería similar al que se presentó en la protesta frente a la embajada de Israel, donde hubo 18 policías lesionados.

Calor y contaminación

Y hablando de las votaciones y el calentamiento global, hay dos temas de preocupación en estos días. Por un lado, grupos y personas que atienden y apoyan a adultos mayores advierten la necesidad de que el domingo en las casillas haya una atención expedita a esta población, sobre todo, porque a diferencia de otros procesos electorales, en estos días se han presentado olas de calor y en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México contingencias que ponen a los abuelos en condición de vulnerabilidad. Apenas ayer la Secretaría de Salud reportó que el número de decesos por las altas temperaturas en el país llegó a 61. En el informe anterior se habían registrado 48, lo cual da cuenta de un aumento en la cantidad de defunciones. Del problema no se salvan en el norte ni en el sur. Las entidades en las que se han presentado las muertes son Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo, Campeche, Guanajuato y Sonora. Ahí el dato.

Amenaza a la libertad de expresión

Gran preocupación generó entre organizaciones que defienden la libertad de expresión el que la Corte avalara el sistema de retiro de contenidos digitales vigentes que había sido controvertido. Y es que con una votación dividida, de cinco ministros contra cuatro, se consideró que el aviso de proveedores de servicios de Internet y la posterior retirada de contenidos por temas de derechos de autor no viola ni la libertad de expresión. Ello a pesar de que organizaciones como la Alianza de Medios MX han advertido que aunque este mecanismo busca proteger los derechos de autor, en la práctica se usa para censurar. “Básicamente con validar este mecanismo de censura lo que está la Corte diciendo es que la libertad de expresión no importa tanto como los derechos de autor”, expresó Martha Tudón, del programa de derechos digitales en Artículo 19. Uf.

Mensajes y respuesta en Morelos

Y lo que faltaba: resulta que ahora en Morelos aparecieron mantas presuntamente del crimen organizado anunciando que dan garantías para votar. Incluso se lanzan advertencias para que no hagan acarreo de personas o amenacen a los ciudadanos que salgan a ejercer su derecho a sufragar. La colocación de este tipo de mensajes en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec lo que hizo fue alertar a las instituciones de seguridad que ya buscan a los responsables, nos comentan. No podría ser de otra manera, pues el domingo vigilarán la correcta realización de los comicios. Para ello, han dispuesto ya de todos los recursos a su alcance para que haya una votación en paz. Como sea, pendientes.