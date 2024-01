Se reúnen por la seguridad

Con la novedad de que las gobernadoras y los gobernadores de las entidades morenistas de Estado de México, Delfina Gómez; Guerrero, Evelyn Salgado; Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y Morelos, Cuauhtémoc Blanco, sostendrán un encuentro hoy para trabajar en acciones coordinadas que les permitan combatir de manera más efectiva y al lado del Gobierno federal, a la delincuencia organizada y la violencia. La anfitriona será la mandataria mexiquense, nos comentan, en una cita a la que también asistirán la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, así como representantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y las policías estatales. Nos hacen ver que de la reunión de coordinación pueden salir decisiones importantes, sobre todo, porque las cuatro entidades comparten la zona conocida como Tierra Caliente que en los últimos tiempos ha sido un foco rojo en materia delictiva.

Peticiones bateadas

Con la novedad de que el área administrativa de la Corte bateó dos de las tres peticiones que hizo Lenia Batres, luego de incorporarse al máximo tribunal constitucional. Y es que en un escrito le hicieron ver que no la pueden afiliar al ISSSTE, porque los ministros fungen como una especie de patrón equiparado y de hacerlo tendrían beneficios adicionales a los de los trabajadores del Estado. También le indicaron que no le pueden bajar las remuneraciones, como pidió, porque están reguladas por un tabulador vigente. En otras palabras, que no puede ser un tema que se maneje a gusto personal o de manera discrecional. Donde sí le concedieron fue en el no sujetarse al seguro de separación individualizada. Si no se inscribe, simplemente la Corte no le aportará nada. Ella por cierto, ya dijo que hará devoluciones y pese a lo que le indicaron, se apuntará al ISSSTE. Ahí el dato.

La bisagra era MC

Así que para la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía capitalina sólo faltaron tres votos, exactamente el número de diputados que tiene Movimiento Ciudadano en el Congreso local. Luego entonces, la bisagra que pudo haber abierto la puerta para la continuidad de Ernestina no era verde ni amarilla ni azul, sino naranja. Dicen los que saben que Morena lo intentó, pero no logró convencer a los legisladores emecistas de que los apoyaran en esta votación tan trascendental. No se sabe si hubo negociaciones a nivel de las altas cúpulas. Pero si así fue, el voto de MC en contra de la ratificación demuestra que las relaciones no andan muy bien, tampoco, entre el partido de Dante Delgado y la 4T. La negativa de MC, nos dicen, permitió al Frente Amplio ganar una importante batalla a la 4T, pero no la guerra, pues aún están abiertos muchos frentes. Por lo pronto, pendientes.

Resultados en Guerrero

Algo para destacar es el hecho de que la Fiscalía General del Estado de Guerrero localizó con vida a cuatro personas que habían sido secuestradas en Taxco a finales del año pasado. Desde el pasado 29 de diciembre, el órgano de justicia puso en marcha un operativo con apoyo de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, que incluyó labores de rastreo en comunidades rurales y cateo de inmuebles. Y aunque hasta ese momento no había denuncia formal sobre la desaparición de 12 personas, la FGE decidió emprender la búsqueda a partir de lo que difundían los medios. Gratamente, el esfuerzo rindió sus primeros frutos, al ser localizados con vida tres jóvenes hermanos y un adulto mayor. Lo deseable es que aparezcan vivos los otros desaparecidos pero, nos dicen, nadie podría regatear el mérito de haber ubicado ya a parte de las víctimas.

Sobran colocaciones a Godoy

No habían pasado más de tres horas de que se diera en el Congreso de la Ciudad de México la decisión de no ratificarla —le faltaron sólo tres votos, pues no le alcanzaron los 41 que sumaron Morena y sus aliados, junto con dos tricolores que decidieron apoyarla— cuando a Ernestina Godoy ya le estaban abriendo posibilidades de premios de consolación. Fue el expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, el que adelantó que se debería ofrecer una candidatura a Godoy para aprovechar su inteligencia, integridad y honradez, que los “mal agradecidos” de la oposición no valoraron. Por cierto que antes el Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó tomarla en cuenta para sumarla a algún puesto en su Gobierno. Ya se verá finalmente qué tipo de reconocimiento se le hace por los servicios prestados.

Reintegran caravanas

Pues resulta que, tras decirse engañados por el Instituto Nacional de Migración, dependencia a cargo de Francisco Garduño, varios cientos de migrantes se reagruparon para, nuevamente en caravana, tomar camino en Chiapas rumbo a Estados Unidos. Y es que el también llamado éxodo de la pobreza acusó que muchos de los indocumentados que se entregaron a la autoridad en días pasados, con la oferta de acceder a documentos que les permitieran avanzar con seguridad, al final fueron puestos en albergues e incluso señalan que hasta familias de migrantes fueron separadas. El engaño de la autoridad, en caso de ser cierto, nos hacen ver, lo único que hará es que las personas que se vuelvan a reunir en caravana descrean de los ofrecimientos de ayuda y opten por no frenar la presión social y mediática que nada agrada a los gobiernos de México y EU.