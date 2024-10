Revire a diputados del PT

Y hablando de grillas en el Legislativo, quien salió al paso para desactivar versiones falsas propaladas por el Partido del Trabajo, sobre presuntos despidos en la Cámara de Diputados, fue el secretario general de la misma, Mauricio Farah. “El dato de que hay 700 despidos me parece absolutamente falso, y lo primero que tenemos que hacer todos, responsablemente, es conducirnos con la verdad”, señaló. Además, el funcionario retó a que se pruebe la acusación o, en su caso, a que se ofrezca una disculpa. Es sabido que Farah es escrupuloso en el manejo de los temas administrativos, tanto que incluso ofreció, en una entrevista con medios, presentar su renuncia si resulta ser cierto lo señalado por integrantes del PT. “Por eso yo pregunto —sostuvo—: ¿será que quieren, más bien, 700 personas trabajando con ellos? Porque ésa sería otra cosa. No lo sé, yo hago la pregunta, no me atrevo a hacer infundios, como parecería que ayer los hicieron”. Ahí el revire.

Los indicadores de TelevisaUnivisión

Y nos cuentan que ésta fue una semana redonda para TelevisaUnivision y sus copresidentes en México, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Primero, porque el reporte del tercer trimestre acreditó el buen momento por el que la empresa atraviesa al incrementar sus ingresos totales —dado el crecimiento en ventas de publicidad en México y Estados Unidos­—. Ayer, nos cuentan, la empresa, considerada líder mundial en producción y difusión de contenidos en español, celebró el encuentro Upfront 2025 con sus principales clientes, en el que se expusieron los resultados de este año —encabezados por la segunda temporada de La Casa de los Famosos, El Maleficio, las transmisiones de la Copa América y los Olímpicos, entre otros­—, y se presentaron los proyectos de producción para estrenarse en 2025. Con eso, nos cuentan, TelevisaUnivision, con todas sus ventanas, incluyendo la plataforma de streaming ViX, ha dado el mensaje de que es una fuerte opción para hacer llegar mensajes publicitarios a la audiencia mexicana.

Licitación para vales de fin de año

Y es la administración de Clara Brugada en la capital la que, nos comentan, arranca con aciertos y refleja su compromiso con la transparencia al retomar la licitación para los vales de fin de año, un beneficio altamente valorado por los trabajadores del gobierno. El proceso, que alcanzaría los 3 mil 800 millones de pesos, busca mejorar las condiciones para los empleados públicos mientras asegura piso parejo entre los proveedores. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, encabezada por José Joaquín Almaraz Balderas, ha lanzado la convocatoria a diversas empresas del sector, tanto nacionales como internacionales, para garantizar una competencia abierta y justa. Entre las interesadas se encuentran Broxel, de Gustavo Gutiérrez; Toka, de Hugo Villanueva Cantón; Edenred, liderada por Jorge de Lara y Up Sí Vale, de Oliver Bernon, entre otras, nos informan.

Listos, operadores del PEF

Nos comentan que en la Cámara de Diputados fue recibido con interés el adelanto de que en el equipo que operará el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, además de Merilyn Gómez Pozos, también se encuentran los legisladores Raúl Bolaños y Arturo Ávila, a quienes en todos los grupos políticos se ha visto hasta ahora con buenos ojos su labor y gestión política. Entre quienes siguen de cerca este tipo de temas en la Cámara baja, se comenta que la experiencia de cada uno de ellos, como en el caso de Gómez Pozos que se dice es cercana a la Presidenta Claudia Sheinbaum y de Bolaños Cacho-Cué que destacó en su paso como coordinador del Verde en el Senado, pueden sumar para sacar adelante los trabajos —en los que será relevante que los proyectos presidenciales tengan el fondeo suficiente—, llegado el momento. También nos anticipan que desde ahora se puede estar seguros de que lo harán arropados por la mayoría morenista y los partidos aliados. Por lo pronto, pendientes.

De Segalmex, a combatir corrupción

Nos cuentan que muchas cejas se levantaron el pasado martes, cuando el pleno del Congreso de Sonora nombró a Mauricio Ignacio Ibarra Romo como nuevo fiscal anticorrupción, a propuesta del gobernador Alfonso Durazo. El escepticismo tiene su origen en que Ibarra fue alto funcionario de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ese organismo que, por los graves actos de corrupción que se cometieron, dejó una “mancha” en la administración de Andrés Manuel López Obrador, según lo reconoció el propio expresidente, cuando aún estaba en funciones. Ibarra fue gerente de Planeación Social y gerente de Recursos Humanos de Segalmex. Y si bien no se conocen denuncias específicas en su contra, hay quien considera que por los cargos que ocupó, pudo haberse enterado de algunas malas prácticas y/o haberlas denunciado. Porque en esa lógica se preguntan ¿cómo es que combatirá actos como los que en su momento no vio o de los que no advirtió? En fin.

¿Así o más enredado?

Vaya enredo que se traían ayer tanto Morena como su aliado el Partido Verde. Y es que primero el líder guinda en el Senado, Adán Augusto López, en un afán por decir a la oposición que no habría “albazos” legislativos con la iniciativa de supremacía constitucional, aseguró que la discusión en el pleno sería llevada hasta la próxima semana y que no habría sesión doble este jueves. Sin embargo, tres doritos después cambió de opinión, por lo que se le dio primera y segunda lectura. Y resulta que en la sesión vespertina de hoy sí se someterá a votación el dictamen. Mientras todo eso ocurría, nos dicen, los del PVEM se peleaban por las declaraciones en contra de dicha iniciativa del exdiputado federal Arturo Escobar, retomadas en un boletín oficial del partido, ante el que presurosos los verdes tuvieron que salir al paso, en otro comunicado, para aclarar que estaban con la reforma. Uf.