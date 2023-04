De ríspidos adioses

Pues con la novedad de que la despedida del hasta el lunes consejero del INE, Lorenzo Córdova, no está siendo, como no lo fue su gestión a últimas fechas, tersa. Y es que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García aprovechó la carta de despedida que el ahora académico le mandó en la cual le agradece su colaboración institucional en el tiempo en que presidió el instituto y le respondió en tono duro. Por ejemplo, lo señala de haber sido un funcionario que vivió con privilegios inconstitucionales, le dice que aún deberá aclarar observaciones hechas por el contralor interno y hasta afirma tener una sonrisa por la salida del funcionario. Córdova en su misiva hacía votos porque “se siga fortaleciendo la institucionalidad democrática que tanto ha costado construir”. Por ahí el episodio.

Fichajes relevantes en la MPA

Así que la Motion Picture Association, organización encargada de representar a los seis estudios más importantes de Estados Unidos en el mundo nombró a César Castillejos como vicepresidente de Comunicación, Asuntos Públicos y Promoción para la región y a Carlos Monroy como director de Promoción para México. El primero trabajó durante más de 10 años en el sector público y ha ocupado altos cargos en el Poder Ejecutivo de México, particularmente como asesor de comunicación del entonces presidente Enrique Peña; el segundo se desempeñó durante 11 años en el sector público. Ambos se unen al equipo de Gail MacKinnon, vicepresidenta Ejecutiva Senior de Política Global y, nos comentan, reportarán directamente a Carla Sánchez Armas, directora para América Latina.

¿Delgado para la CDMX?

Más de uno levantó la ceja al leer un tuit en el que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destapó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, como “corcholata” para la Ciudad de México. “Mario Delgado sería un excelente candidato para la CDMX ¿no creen?”, posteó el mandatario en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía en la que aparece con el aludido. El destape o empujón es relevante, pues viene de uno de los gobernadores de Morena relevantes. Nos aseguran que quienes levantaron una ceja después levantaron la otra al ver que Delgado no se deslindó de ese destape, lo que fue interpretado por muchos como que sí quiere ir por la capital del país. Si se confirman sus aspiraciones, el líder del guinda se tendrá que medir con varios liderazgos locales de la 4T que también suspiran por suceder a Claudia Sheinbaum.

Escalan delitos en Sinaloa

En donde la incidencia delictiva se mueve en espiral ascendente es en Sinaloa, estado que presenta alza en 11 delitos de alto impacto en los dos primeros meses de este año. En la entidad gobernada por Rubén Rocha, el narcomenudeo —un flagelo que afecta sobre todo a los jóvenes— se disparó en 83.3 por ciento, mientras que el robo a casa-habitación presenta un repunte de 119 por ciento. Y en otras cuatro modalidades de robo se observan incrementos en este primer bimestre. Las cifras reflejan lo que se ha vivido en los últimos días en este estado del norte, en donde hace dos días fue encontrado el cuerpo sin vida de una joven que era Reina de la Ciruela y en donde el fin de semana un empresario y dos turistas canadienses fueron baleados en un bar de Culiacán. Por apoyo federal, nos dicen, no ha quedado. Así que el problema está en el gobierno estatal. ¡Uf!

Solalinde 1-Garduño 0

Pues con la novedad de que el padre Alejandro Solalinde ayer se anotó un punto al anticipar antes que nadie el visto bueno que dio del Gobierno al proyecto de desaparecer el Instituto Nacional de Migración, y en su lugar crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Lo hizo después de reunirse en Palacio precisamente con el Presidente. Es sabido que el encargado del albergue Hermanos en el Camino ha sido crítico de Francisco Garduño, actual comisionado del hoy sacudido y rumbo a la extinción INM, de quien, por cierto, anticipó que no se consideraría para la nueva etapa de la política migratoria. Lo cierto es que ahora muchos aún se preguntan si Solalinde podrá lograr que se cambie toda la política de contención, de la que también es crítico. Se verá entonces si logra el 2-0… o se le anula el punto.

¿Nueva etapa INE-gobierno?

Con la novedad de que ayer ocurrió en las oficinas del INE, algo que, nos comentan, hace unos pocos días seguramente no habría podido pasar: la materialización de lo que ha sido visto como el restablecimiento del diálogo entre el instituto y el gobierno. Una vuelta a la página de la confrontación que ocurre un día después de la incorporación de cuatro nuevos consejeros. Y es que la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López y de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en el lugar, para la firma de un programa de seguridad en los procesos electorales, ha permitido que el Ejecutivo mande la señal, en voz del encargado de la política interna de que “no podemos darnos el lujo ni ser tan egoístas para no querer trabajar de manera coordinada”, y que la nueva cabeza del órgano electoral, Guadalupe Taddei, apuntara que “siempre lo pediré, en eso no hay vuelta atrás, hay que pedir respeto y hay que dar respeto”.