Rosa Icela en el Campo Militar 1

Y fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la que ya empezó a cumplir la instrucción presidencial de reunirse con los integrantes de la Guardia Nacional, luego del fallo de la Corte que rechaza la adscripción de esa corporación a la Sedena. Y fue precisamente con el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval y el comandante de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, en el Campo Militar 1, donde ayer tuvo una plática con 12 mil 600 elementos de la GN, a quienes informó que conservarán todas las prestaciones sociales a las que el Gobierno de México se ha comprometido. Hay Guardia Nacional para rato, refirió la funcionaria, y destacó que la Sedena la seguirá apoyando con capacitación, con su profesionalismo y los institutos que procuran la seguridad social de sus elementos. Ahí el dato.

Al final Alito 5-2 Osorio… y se acabó

Con la novedad de que Alejandro Moreno le ha dado el que podría ser el más fuerte revés a sus adversarios dentro de las filas del PRI, principalmente, nos hacen ver, a los más frontales: Miguel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu. Y es que, con la resolución dictada en su favor por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una votación de cinco contra dos —sólo los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez se pronunciaron en contra— Moreno Cárdenas podrá permanecer hasta 2024 al frente de la dirigencia nacional tricolor, lo cual, nos comentan, le dará manga ancha para hacer y deshacer con el reparto de candidaturas. Por cierto que tras el resolutivo del TEPJF la duda que crece, pero ahora en las filas de los partidos aliados, es si Alito mantendrá al PRI en la coalición opositora o si por lo de ayer empezará a mirar hacia otro lado. Uf.

Con los pies en el terreno

Y una política que está dando buenos resultados a nivel local es la denominada Miércoles Contigo, que permite a las autoridades, literalmente, poner los pies en la tierra. Hablamos del programa de gobierno que lleva a cabo la alcaldía Coyoacán, al frente de la cual se encuentra Giovani Gutiérrez, y que consiste en acudir a las distintas colonias de la demarcación a atender las necesidades de los vecinos. Ayer el alcalde, con sus ocho directores generales —los integrantes de su equipo con mayor jerarquía— acudieron al Pedregal de Santa Úrsula. Se trató de la jornada 53 en lo que va del gobierno y permitió escuchar a 160 personas que pudieron explicar temas pendientes de atender como son luminarias, baches, podas, desazolve y demás acciones vinculadas a los servicios urbanos. Cada tema, nos comentan, se ha ido programando para su atención en el menor plazo posible.

Aventura de grillos mediocres

Luego de la sorpresiva decisión de la 4T de extinguir al fallido Instituto de Salud para el Bienestar, resulta que trabajadores del IMSS, institución que absorberá las tareas de la dependencia en vías de desaparecer, nos recomiendan no sólo no perder de vista sino destacar, subrayar y ponerle el reflector al llamado que hizo ayer el senador Germán Martínez, para que al IMSS, del que fue titular al principio del sexenio, se le den recursos suficientes y no se sobrecargue. A su juicio la transferencia de responsabilidad no debió hacerse de golpe, como se está haciendo, sino de manera gradual y ordenadamente. El legislador del Grupo Plural definió al Insabi como “una aventura que grillos mediocres le vendieron al Presidente” y que, lamentó, costó vidas. Uf.

La albazocracia

Así que los partidos que forman parte de la 4T inventaron un nuevo mecanismo para destrabar leyes en el Congreso: la “albazocracia”. Y es que en menos de 24 horas, la mayoría obradorista en San Lázaro dio ocho albazos para sacar adelante diversos dictámenes que estaban atorados. Alguien podría decir que estos madruguetes fueron una opción para terminar con la parálisis legislativa, pero lo cierto es que lo aprobado de esta forma incluye temas muy delicados para el país, que requerían de una mayor discusión y sobre todo de consenso, como las reformas en materia de ciencia y tecnología, la extinción de Financiera Rural o convertir a la SFP en juez y parte. Aunque falta que las reformas pasen la aduana del Senado, lo más probable es que los albazos terminen por darles más chamba a los ministros de la Corte. Ya se verá.

¿Ratificarán a Godoy?

Y ya que hablamos de procedimientos expeditos, nos cuentan que en el Congreso de la Ciudad de México se cocina una reforma para facilitar la ratificación de Ernestina Godoy para otros cuatro años en la Fiscalía de Justicia capitalina. La funcionaria cuenta con todo el apoyo de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ayer consideró “muy bueno” que repita en el cargo, pues ha dado excelentes resultados. Sin embargo, el PAN asegura que no permitirá que se viole la disposición constitucional que habla de que el fiscal debe salir de una terna propuesta por un Consejo Ciudadano. Lo que no se esperaban los panistas era que el PRD apoyara un dictamen para modificar la legislación secundaria a fin de acotar los alcances de ese Consejo Ciudadano. La elección de fiscal será hasta diciembre, pero la reforma será presentada en el pleno en estos días. A estar pendientes.