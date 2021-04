Ruido en el aire

Cuentan que José Alfredo Covarrubias, líder de los controladores aéreos, hizo ruido con unas declaraciones que en principio resultaron inquietantes, pero no tardaron en ser desacreditadas. Resulta que el líder gremial afirmó que dos aeronaves estuvieron a punto de chocar en el espacio aéreo del Valle de México, asunto que atribuyó al rediseño del espacio por el aeropuerto de Santa Lucía. Ante estas declaraciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jorge Arganis Díaz-Leal, informó que no existían reportes sobre una eventualidad de este tipo, a lo que se agregó la Cámara Nacional de Aerotransportes. Adicionalmente, diversas aerolíneas, como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, expresaron su beneplácito con el rediseño. Nos hacen ver que las motivaciones para lanzar declaraciones de ese tipo pudieran deberse a que José Alfredo fue separado de su cargo en los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano hace unos meses por un tema de competencias; otros dicen que busca politizar un asunto relacionado con temas sindicales. El caso es que los vuelos declarativos de ayer acabaron en aterrizaje forzoso.

• No era el chat

El teletrabajo ha provocado que la tecnología traicione a muchos usuarios, como a la senadora de Morena María Merced González, quien “balconeó” algunos “intereses” del “Presidente”. Resulta que la senadora por Hidalgo, en un chat con senadores, soltó: “Ricardo Monreal nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que hiciéramos este comunicado: que al Presidente le interesan mucho, en este caso comentó, los estados de Jalisco y Nuevo León”. Y ya se estaba encarrerando con el mensaje cuando fue interrumpida por su correligionaria tabasqueña Mónica Fernández. “Estás en el chat de todo el Senado de la República, están senadores de todos los grupos parlamentarios y tu mensaje está dirigido solamente al grupo parlamentario de Morena. Yo creo que ese mensaje podrías transmitirlo en otro espacio”. María Merced alcanzó a decir “ah, sí, sí, tienes razón”. Y aunque después dijo que se refería al presidente de Morena ya estaba el daño hecho, y ahí quedó la exhibida doble: la propia por el mensaje en el lugar equivocado y la de los “intereses”. Uf.

• La alerta del vecino

¿Qué cosa estarán viendo los vecinos del norte que su Departamento de Estado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que en su más reciente actualización de alertas de viaje de plano recomiendan a sus paisanos no visitar México? “No viaje a México por Covid-19. Actúe con mayor cautela en México debido a la delincuencia y el secuestro. Algunas áreas tienen mayor riesgo”, señala el sitio de la oficina norteamericana que decidió poner a nuestro país en el nivel de advertencia nivel cuatro, o sea el máximo. Sólo para tener el contexto completo, en el nivel tres el gobierno pide reconsiderar viaje, en el dos aumentar las precauciones y en el uno tener las precauciones normales. La página de alertas no es muy benévola con nuestro país, pues ubica al menos cinco estados a los que pide ni siquiera pararse por ahí. “Los delitos violentos como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo están muy extendidos”, señala también. De otros 12 llama a reconsiderar el viaje.

• Kuo en la península

Así que Grupo Kuo, un conglomerado industrial mexicano con presencia en más de 70 países, anunció que este año abrirá mil 500 nuevos empleos formales y competitivos para fortalecer sus operaciones en Yucatán. En el Centro Internacional de Convenciones, Claudio Freixes Catalán, director de Grupo Porcícola Mexicano, dijo al gobernador Mauricio Vila Dosal que la ampliación de la plantilla laboral se agrega a la inversión de dos mil millones de pesos que la firma destinó en la reconstrucción de la planta Sahé y destacó la derrama económica local que generará con su funcionamiento. En el camino a la reactivación económica en esa entidad, el empresario destacó la voluntad y el orden que prevalece en el estado. También se irá viendo en ese proceso, nos comentan, la resiliencia y capacidad de las firmas.

• La culpa de Morena

Con la novedad de que la gran responsabilidad en la omisión de entregar el informe de gastos de precampaña en el caso de Félix Salgado Macedonio y por la que hasta ahora éste no ha podido tener su candidatura, fue de su partido, Morena. De ello da cuenta el propio aspirante a la gubernatura de Guerrero en la impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —que este jueves resolverá si finalmente le concede o no el registro­—. El señalamiento, nos comentan, representa una raya más al tigre de las broncas morenistas de las que muchas voces han dado cuenta, en este caso, de un tema de incapacidad de gestión administrativa. Y es que de acuerdo con el alegato, el informe sí lo tenía el partido que encabeza Mario Delgado, pero por alguna razón desconocida no lo entregó al INE.

• ¿Metallica en Reynosa?

Carlos Augusto González, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, hizo una propuesta que entusiasmó por lo pronto a sus seguidores: llevar gratis a la banda de Metallica a la ciudad fronteriza. “La lana es de nosotros y tenemos que invertirla… Y me atrevo a decir, escúchenlo bien: llegamos a la presidencia, vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa”, dijo el abanderado verde que aspira a gobernar una ciudad que este año tuvo un presupuesto de dos mil 56 millones de pesos. “El dinero es de la ciudadanía, ya basta de que nunca hay recursos, y nunca vemos resultados. Tenemos que acabar con malas prácticas y costumbres que sólo dañan a nuestra ciudad”, dijo el joven verde quien está dispuesto a restar a ese presupuesto 40 millones, que es más o menos lo que dicen que cobra la banda californiana por concierto. ¿Para eso quieren ser candidatos?, nos preguntan.