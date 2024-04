Cuando no sales de una para entrar a otra

Y el que por una cosa o por otra no deja de estar en el ojo del huracán es Santiago Nieto, extitular de la UIF y ahora impugnado candidato al Senado por Morena. Y es que gracias a revelaciones hechas ayer por el periodista Arturo Ángel, se sabe que el entorno del exfuncionario hoy está bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Y que fue precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera, dependencia que Santiago encabezó al inicio del sexenio, la que denunció al empresario Sergio Humphrey Jordan, quien es su cuñado, por un presunto caso de lavado de dinero. Nieto ayer respondió que: “1. Fuentes institucionales me dicen que no es una denuncia de la UIF. 2. Las empresas no las constituyó mi cuñado. 3. Las empresas son de 2017, cuando yo NO era titular de UIF. Peeero tras lo anterior el periodista ya sostuvo que su información está confirmada. Así que ahí el dato.

Chapulines en el desierto

Y no hay que perder de vista la disputa por municipios que son capitales de las entidades por la relevancia que tienen en la política estatal. Es el caso de Hermosillo, Sonora, donde Antonio Aztiazarán, por la coalición Fuerza y Corazón por México busca la reelección y enfrenta a la morenista María Dolores del Río. Quienes tienen el pulso de esa contienda nos aseguran que el primero lleva algunos pasos adelante, pues le beneficia el estar entre los alcaldes bien evaluados del país, mientras que la abanderada de la 4T ha estado batallando por quitarse de encima señalamientos por chapulineo dado su paso del PAN a Movimiento Ciudadano y después a Morena. Otro tema que debe remontar, nos comentan, es su desempeño como secretaria de Seguridad Pública, en el entendido de cómo está Sonora en seguridad. De cómo se vaya dando esa contienda, pendientes.

Suben la apuesta en turismo

Y en esta semana en la que se lleva a cabo el Tianguis Turístico, uno de los actos estelares del sector en el año, los que se pusieron las pilas y lanzaron un primera tirada fueron el gobierno de Quintana Roo y el Consejo de Promoción Turística de esa entidad. Porque resulta que lanzaron la campaña Caribe Mexicano New Era con la que buscan promover a la entidad como el mejor destino del mundo. Y en el que, han señalado, aplican un modelo que protege la cultura, el medio ambiente y además es económicamente sostenible y con un reparto igualitario de las ganancias. Quienes conocen de turismo nos hacen ver que la apuesta que ayer planteó la gobernadora Mara Lezama pone bastante alto el listón: 4 aeropuertos internacionales, conectividad con 134 ciudades, Tren Maya, 12 paraísos únicos, más de 130 mil habitaciones de hotel, todas las variedades de turismo… Ahí el dato.

Rebelión en San Lázaro

A quienes todo parece indicar que ahora sí se les armará en grande el barullo es a las y los diputados, pues este martes a mediodía se tiene programada una manifestación dentro del recinto legislativo de San Lázaro, con la que asesores parlamentarios buscan frenar una presunta intentona de las y los diputados, principalmente de Morena, PT y PVEM, de no pagarles cuatro meses de salario, con el argumento de que pasando abril, una vez concluido el último periodo de sesiones de la LXV Legislatura, ya no requerirán de sus servicios y sólo unos cuantos seguirán participando en la Comisión Permanente. Los asesores esperan reunir miles de firmas para exigir a los órganos correspondientes, como la Junta de Coordinación Política, que se garantice el respeto al contrato que firmaron y reciban el salario al que tienen derecho.

Celac, un paso fuerte

Y en el conflicto entre nuestro país y Ecuador, fue la Celac, que encabeza la presidenta de Honduras Xiomara Castro, la que ya convocó a presidentes latinoamericanos a sesionar de manera virtual el próximo viernes. Ese día se tiene previsto que discutan y eventualmente aprueben una “firme condena” a Ecuador por el ingreso ilegal de sus fuerzas de seguridad a la embajada de México en Quito y por “el secuestro” del exvicepresidente Jorge Glas; además buscarán formar un grupo de hasta siete países para requerir al gobierno de Daniel Noboa rectificar los hechos y reconducir el procedimiento de asilo a Jorge Glas. Llama la atención que este foro, que le es afín al Gobierno de la 4T, tenga previsto “promover el diálogo para normalizar las relaciones con México”, pero advierta que en caso de que no lo haya se busquen posiciones políticas “para obligarle a su cumplimento”. Ahí el dato duro.

Más “bajados” de candidaturas

Y sigue la cuenta andando. Porque resulta que ayer, dos candidatos a presidentes municipales del PRD y de la coalición PAN-PRI-PRD prefirieron dar un paso al costado para, dijeron, no poner en riesgo sus vidas, luego de recibir amenazas de muerte. El dirigente perredista en Michoacán, Octavio Ocampo, confirmó la decisión de esas dos personas, ya registradas formalmente ante el Instituto Electoral, de no seguir en la contienda para convertirse en alcaldes, dado el miedo que les han provocado presuntos criminales. Sin darse a conocer los municipios donde se bajaron los aspirantes, el perredista mencionó que va contra el tiempo, pues tiene hasta el domingo para elegir a los sustitutos, aunque reconoció que será difícil encontrar las nuevas planillas. Uf.