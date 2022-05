Ahora fue el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Adolfo Marín, quien pretendió minimizar los hechos violentos ocurridos en la entidad que gobierna David Monreal, hace apenas unos días, cuando dos sujetos armados ingresaron, persiguiendo a otro, a una iglesia y abrieron fuego, matando de un tiro a un menor y dejando herida a la madre de éste. El ataque ocurrido en el municipio de Fresnillo al frente del cual está Saúl Monreal, hermano del gobernador, provocó la conmoción de los zacatecanos. Sin embargo, Marín Marín, nos comentan, rechazó que este hecho sea alarmante. “No es que sea alarmante, es una llamada de atención, es una advertencia que hacen los delincuentes, y definitivamente lo repito y lo sostengo, es una advertencia que estos grupos delictivos hacen a la comunidad”. Uf.

¿Y la categoría 1?

Hablando de temas que involucran a México y Estados Unidos, a más de uno hizo levantar la ceja la decisión de las autoridades aeronáuticas del país vecino de postergar la revisión técnica que eventualmente permitiría a nuestro país recuperar la categoría 1 de seguridad aérea. Nos hacen ver que la fecha previamente establecida era entre el 23 y el 27 de mayo, pero ayer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio cuenta de la posposición, en un hecho que ocurre justo unos días después del cisma que provocó la maniobra de un avión de levantar de nuevo el vuelo a punto de aterrizar por encontrarse otra aeronave en la pista. Ya de por sí es algo urgente recuperar la categoría 1, que se perdió hace un año, pues con ello se podrán poner en marcha proyectos que podrían incluso beneficiar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero pues resulta que siempre no, que la Administración Federal de Aviación informó que no se va poder. Y lo peor, no aclaró cuándo sí podrá. Uf.

En Morelos, nuevo reto al gobierno

Nos hacen ver que los morelenses ven pasar frente a sus ojos un deterioro de las condiciones de seguridad de unos años a la fecha, de manera hasta ahora irremediable. Una evidencia de lo anterior lo es el reto que representa el hecho de que, ahora, una persona fuera calcinada en plena vía pública. Así ocurrió ayer en la colonia Tulipanes, en Cuernavaca, la capital de la entidad que gobierna Cuauhtémoc Blanco. El hallazgo del cuerpo, según reportes periodísticos, se dio cuando éste aún se encontraba en llamas en una zona próxima al conocido centro comercial de la entidad Galerías. En Morelos el pasado fin de semana fueron asesinadas 14 personas, en hechos ocurridos no sólo en Cuernavaca, sino en otros municipios como Yautepec, Jiutepec, Atlahuacán, Temixco, Emiliano Zapata y Axochiapan. El mandatario estatal ayer andaba en el Tianguis Turístico de Acapulco tratando de promover que visitantes acudan a su entidad.

Al margen del conflicto

Y fue el Presidente quien ayer decidió mantenerse, una vez más, al margen de lo que se ha señalado como un conflicto entre el fiscal Alejandro Gertz y el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer. “La verdad es que nosotros no intervenimos en estos asuntos, tiene que ver con ministerios públicos, con jueces y hasta ahí nos quedamos. Sólo cuando se trata de un asunto muy grave entonces sí participamos”. Al mandatario le preguntaron si el hecho no desgasta en el caso de la FGR a la institución. Éste respondió: “No, no, no, para nada, no. Hay desgaste cuando no se actúa bien, cuando hay corrupción, desde luego impunidad”. Apenas la semana pasada, uno de los episodios más ríspidos de ese choque tuvo lugar cuando el juez Delgadillo Padierna determinó dar un revés a la FGR —en el que se mencionaba al exfuncioanario presidencial. Esta última, por su parte, respondió que impugnará y actuará por vías paralelas contra algunas acciones del juzgador. Fue ante ese asunto que el mandatario optó por mantenerse a distancia.

Visitante frecuente a Palacio

Con la enésima visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a Palacio Nacional, queda claro para muchos que, a pesar de la proximidad de la Cumbre de las Américas, ése no es el único tema que importa a su gobierno. En el encuentro de ayer, nos comentan, el diplomático acompañó al director ejecutivo de la empresa estadounidense Vulcan Materials, J. Thomas Hill, luego de que el Gobierno federal clausuró Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la firma, en el municipio Solidaridad, Quintana Roo. Este asunto convocó a los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente, María Luisa Albores, y hasta al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Se espera que hoy quede claro si hubo algún tipo de acuerdo pacífico entre el Gobierno y la compañía, o si habrá una batalla judicial. Y si ya quedó resuelto, el embajador pasará a otro de los temas de la agenda que no deja de estar abultada, por tanto tema que se genera sobre la relación bilateral.

El mensaje en Ginebra

El que tuvo la oportunidad estos días de placearse en el extranjero fue el subsecretario Hugo López-Gatell. Y es que el funcionario viajó a Ginebra para asistir a la 75 Asamblea Mundial de la Salud de la OMS a representar a México. ¿Y qué fue lo que dijo estando en el otro lado del mundo? Pues arremetió contra el neoliberalismo. “Los efectos negativos de este modelo son enormes, en las últimas cuatro décadas se han exacerbado y perpetrado las desigualdades sociales al interior de los estados, las regiones y el mundo. Este escenario funesto conduce a la precarización de las relaciones laborales, la degradación de los ecosistemas, el desmantelamiento de los sistemas de bienestar, la inseguridad alimentaria, al incremento de la violencia y a la erosión de la riqueza cultural”, dijo, por ejemplo. ¿Y de qué no habló? Del tema de la escasez de medicamentos, de los porcentajes de vacunación del país o del fallido intento de remplazar al llamado Seguro Popular, nos comentan.