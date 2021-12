Y en una sección de pifias que podría denominarse “Maldita videoconferencia”, el que en estos días entraría en primer lugar sería el diputado local priista por Guanajuato, Alejandro Arias, quien durante la sesión del Congreso estatal abrió su micrófono y soltó un: “Dile que no sea pen…”. La descalificación, por el momento en que ocurrió, se interpretó como dirigida a su compañera de partido, Ruth Tizcareño, quien había cometido el error, que después enmendó, de votar, pero sin poner el micrófono. El hecho se convirtió en tema de conversación y comidilla en las redes, de manera que el también coordinador de los tricolores tuvo que disculparse y decir que no era para su compañera la descalificación. Ok. Pero, ¿con quién sí se permite el legislador esas palabras?

• ¿Utilizar la misma vara?

Y hablando de la decisión del INE, de suspender tareas del proceso de revocación de mandato, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien interpuso la controversia constitucional para combatir ese acuerdo. La acción no estuvo exenta de críticas, algunas de ellas con cierta carga de frontalidad, como las del líder de la bancada del PAN, Jorge Romero, quien le dijo al morenista que, si está en “modo defensor constitucional”, también presente una controversia contra el decretazo que blinda las obras de la 4T. “¿O no te dejan medir con la misma vara?”. Nos dicen que de esa forma pareció cobrar una factura de la legislatura anterior cuando Morena se quiso comer viva a la entonces presidenta de la Cámara, la panista Laura Rojas, por presentar motu proprio, una controversia por el tema de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Uf.

• La consulta de Alfaro en la mañanera

Fue el Presidente el que ayer dejó en claro que no ve con malos ojos la consulta sobre el pacto fiscal que se realizó en Jalisco, donde gobierna Enrique Alfaro. “El que estos temas se traten y además que participe la gente de un estado no está mal, hay que ejercer la democracia y hay que hacer valer la democracia participativa”, dijo el mandatario en la mañanera, e incluso agregó: “Cualquier iniciativa que signifique participación de los ciudadanos es buena, es conveniente. Lo que se tiene que informar es que una modificación al pacto fiscal pasa por una reforma constitucional y que va a modificar el actual esquema de distribución de fondos federales”. Nos cuentan que apenas el pasado 19 de diciembre concluyó el ejercicio que inició el 27 de noviembre, fue organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado, y contó con la participación de 450 mil jaliscienses, es decir, 200 mil más que los que votaron en la entidad en la consulta para enjuiciar a expresidentes.

• INE, otro día bajo fuego

En un día más bajo fuego morenista, que ya se materializó en la presentación de una controversia constitucional y en una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el INE la mayoría de los consejeros por cuyos votos se determinó posponer algunas actividades preparatorias de la consulta de revocación de mandato, decidieron mantenerse a la defensiva, pero no en silencio. Y así, tras advertir que no es su propósito frenar un ejercicio constitucional sino dejar clara la falta de fondos para ejecutarlo como la Constitución manda, habrán de esperar el resolutivo que al respecto tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue la consejera Claudia Zavala la que puntualizó que el instituto obedecerá la determinación que tomen los ministros y, a partir de su sentencia, procederán los siguientes pasos en la organización de la revocación. Por lo pronto, el que sigue sin freno alguno es el de verificación de los 2.8 millones de firmas que se requieren para arrancar el ejercicio.

• Echan de menos al PRI

En el aire se percibe la coalición Va por México en Hidalgo, ya que el líder estatal del PRI, Julio Valera Piedras, declaró que esperará a que la dirigencia nacional le dé luz verde para incorporarse al equipo que ya integraron el PAN y el PRD. Nos cuentan que algunos se quedaron con la duda sobre la razón por la cual el priista ya no está tan firme respecto a la alianza, como se mostró hace unos días, cuando refirió que al tricolor le tocaría encabezar la candidatura junto a los partidos con los que construía la misma agenda. Varios se preguntan si habrá reconsiderado la opción, después de que los panistas y perredistas insinuaron que no se unirían al priismo, sino que el priismo se podía unir a ellos, si quería.

• Al banquillo morenista

Luego de aparecer muy sonriente en un video de sólo seis segundos de duración, el puño levantado y acompañado con música de mariachi para gritar su apoyo al Cártel del Golfo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó que iniciará un procedimiento sancionador en contra de Gastón Arriaga, que ha ocupado distintos cargos partidistas. Esto, a 20 días de haberse difundido el material en redes sociales. Por lo pronto, se le señala por conductas que constituyen violaciones flagrantes y públicas a la normatividad guinda y cuya grabación, nos adelantan, será utilizada por la oposición en la batalla electoral por la gubernatura del año próximo, como ya lo hizo el PAN desde el Senado en la primera semana de diciembre. Tsss.