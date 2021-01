Lo que sea por la reelección

Así que en tierras culichis, el alcalde Jesús Estrada develó un mural en el ayuntamiento. Sobre un enorme fondo guinda en tonos sepia aparecen las imágenes de José María Morelos, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas y… Andrés Manuel López Obrador. Según el presidente municipal en la “obra” denominada “La Cuarta Transformación”, la inclusión del Presidente se debe a que él “ha sido toda una revolución”, y también a manera de “homenaje” por el apoyo que brinda al pueblo y por ser el símbolo de la 4T. Nos hacen ver que la acción del edil, sin embargo, se interpretó como una chocante reafirmación de cara al deseo que tendría de que su partido lo lance por la reelección, luego de que en la contienda interna para elegir al abanderado a la gubernatura perdió ante Rubén Rocha Moya. ¿Valdrá el mural una postulación? Al tiempo.

• Agenda opositora

Dicen que parece que ahora sí la oposición quiere convertirse en contrapeso a la política dictada desde Palacio Nacional. Ayer los dirigentes Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano, del PRD, presentaron la agenda legislativa con la que buscarán convencer al electorado. Entre otros puntos, la propuesta de la coalición Va por México incluye ir contra la eliminación o debilitamiento de los organismos autónomos; limitar las facultades del Ejecutivo para modificar el destino de los recursos aprobados por el Legislativo; creación de un ingreso básico alimentario y un programa nacional de empleo; evitar el “derroche de recursos” en proyectos como la refinería Dos Bocas y que los apoyos a pescadores, ganaderos y agricultores no estén sujetos al voto. Durante la presentación, Cortés colocó al “mal gobierno de Morena”, como una de las cuatro grandes tragedias que azotan al país; Alito Moreno dijo que Morena está destruyendo a la nación y Zambrano que se dejaron atrás “falsas ideologías”. Habrá que esperar si hay contrapropuesta de los aludidos.

• De vacunas y trámites

Donde siguen haciendo notorio el trabajo que realizan para traer más vacunas al país es en la Cancillería. Poco antes de que el titular de esa dependencia, Marcelo Ebrard, anunciara que ya libró el Covid-19 al resultar negativo en la segunda prueba PCR que se aplicó, activó a su equipo para dar a conocer el arribo a México de las vacunas del laboratorio CureVac, que serán destinadas a estudios de fase tres aquí y en los que se espera la participación de unos ocho mil voluntarios. Con CureVac son ya tres los laboratorios que realizan ese tipo de estudios: los otros son CanSino y Janssen. Se espera que también venga Novavax. Por cierto que, nos dicen, muchas de estas firmas quisieran que el camino burocrático de su eventual registro ante Cofepris fuera tan terso y expedito como el que ha tenido la vacuna Sputnik V. Uf.

• Una larga polémica

Y hablando de vacunas, nos hacen ver que la polémica por éstas tiene todavía mucha cuerda. Ayer se registró un intercambio entre senadoras ante la inminente llegada de un embarque de la de manufactura rusa. Primero fue la panista Lilly Téllez, quien le aventó un cerillo a la pradera. La legisladora sonorense señaló que el Gobierno compraba la vacuna más barata sin tener aprobación de especialistas internacionales. La polémica se alargó y ayer todavía las redes registraban el encontronazo de opiniones… y descalificaciones. Tan fue así que sus compañeras blanquiazules salieron al quite, entre ellas Kenia López Rabadán, quien, desde otra vertiente de debate, acusó un manejo político por aplicar el inmunizador a los servidores de la nación. Las morenistas Malú Micher y Antares Vázquez reviraron contra la oposición, a la que acusaron de mentir y provocar desinformación. Antares también se lanzó contra los “gobernadores grillos” de la Alianza Federalista que no han podido comprar el biológico. Los pleitos por las vacunas provocan fiebre política.

• El mensaje de Astudillo

Cuentan que ante decisiones difíciles no hay que andarse con rodeos y que Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, no le dio la vuelta a la dificultad de dar una noticia incómoda, tanto para él como para los guerrerenses. Y antes de esperar cualquier tipo de señal de la autoridad de Salud federal, salió de frente a dar un mensaje a los ciudadanos para informarles que se suspenderán todas las actividades no esenciales en el estado. Incluso, se dice que, contrario a lo que ocurre en otras latitudes, el mandatario estatal desarrolló un mensaje empático en el que explicó que la medida tomada era para el bienestar ciudadano, además de hacer un llamado a la unidad para sortear el nuevo desafío que el virus ha impuesto. “Colaboren mucho, por favor, colaboren todos y todas (…) tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con la salud de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo”, difundió el gobernador.

• CNDH otra vez cuestionada

Cuentan que a quien no le fue muy bien ante la Comisión Permanente fue a la ombudsperson Rosario Piedra, quien presentó el informe anual de actividades 2020. Y es que la oposición le cuestionó que durante la pandemia ha observado “un gran vacío” en la protección de los ciudadanos, abandono de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, y que la gestión de la CNDH debería ser un referente positivo en el fortalecimiento y protección de los derechos humanos, sin importar la tendencia ideológica o preferencia política. Ella respondió que ya emitió un pronunciamiento para pedir a los tres órganos de gobierno cumplir con su responsabilidad en la pandemia. El caso es que, desde hace tiempo, no había existido una gestión cuya efectividad se cuestionara tanto, nos comentan.