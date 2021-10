Sedena y sus tiros de precisión

De relevante impacto, nos comentan, las acciones que el Ejército realizó el pasado fin de semana en Tamaulipas y en Chihuahua, que culminaron con el abatimiento en un caso y la captura de presuntos líderes, en otro, de organizaciones delictivas relacionadas con cárteles de la droga. En la primera entidad fue abatido El Tigre, señalado como integrante de los Escorpiones, agrupación del Cártel del Golfo, luego de que soldados repelieran una agresión a tiros. En Chihuahua, también tras una agresión que fue respondida, fue herido Francisco “N”, quien tiene una orden de aprehensión en contra por delincuencia organizada y homicidio y es considerado como uno de los principales generadores de violencia en Madera, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías. La Sedena informó que mantiene su compromiso con la paz y la seguridad en el país.

Las búsquedas y el gobierno de Morelos

Qué desfachatez, opinan algunos morelenses. Y es que el Gobierno del estado presumió, en un comunicado oficial, haber estado detrás de cada paso de la VI jornada de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual atendió el llamado que colectivos locales han hecho desde hace varios años para que sus autoridades les ayuden a buscar a sus familiares. La administración de Cuauhtémoc Blanco celebró que el colectivo haya encontrado 11 puntos de inhumaciones clandestinas y aseguró que continuará con el trabajo… mismo que durante tres años no pudo o no quiso empezar, según revelaron algunos de los participantes en las búsquedas. Uf.

Presupuesto alternativo, pero…

Con la novedad de que el próximo miércoles, la alianza legislativa Va por México dará a conocer su propuesta de presupuesto alternativo, que tiene como uno de sus ejes principales habilitar fondos para estados y municipios, y para rehabilitar programas que en este sexenio han desaparecido, como los refugios de atención a mujeres, y el Seguro Popular. Los aliancistas, nos comentan, buscarán obtener una bolsa de recursos del orden de los 40 mil millones de pesos, principalmente de fondos petroleros, pues su idea es ajustar al alza el precio del barril. Nos hacen ver que la pura propuesta es ya una bola con efecto, pues a nadie le estorba la posibilidad de contar con más recursos, la bronca es mandarlos a un destino proscrito por la 4T.

Para los morenistas ansiosos

Así que a más tardar en dos semanas, la dirigencia nacional de Morena emitirá las convocatorias para los procesos internos de cara a la renovación de seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca e Hidalgo. Y es que, nos cuentan, ya es mucha la ansiedad que hay entre los interesados en participar en la encuesta que definirá quién será postulado por ese partido. Prueba de ello son las supuestas mediciones que dan ventajas a quien las manda a hacer o dice tenerlas en su poder. Mario Delgado, dirigente de los guindas, nos aseguran, ya desde ahora se está vacunando ante la posible oleada de inconformidades, pues con cada vez más frecuencia da cuenta de que habrá dos encuestadoras nacionales que hagan al mismo tiempo encuestas espejo a las de Morena.

Suma reclamos el caso Lozoya

Nos hacen ver que el caso Lozoya sigue generando inquietud y dando de qué hablar no sólo entre quienes escudriñan las actividades de procuración de justicia en el país, sino entre a quienes el extitular de la empresa productiva del Estado acusó hace varios meses. Una de ellas es la periodista Lourdes Mendoza, quien este fin de semana reveló que le está siendo negada la entrega de una copia certificada de la misma. “La FGR, en mi juicio de daño moral, me está negando una copia certificada de la denuncia en donde falsamente Emilio Lozoya me imputó. Un botón más del pacto de impunidad entre el fiscal y criminal confeso”, señaló la columnista, quien acompañó su queja con un video del pasado 20 de agosto en el que se observa al Presidente señalar, en referencia a la denuncia, que sería bueno que todos los que tienen acceso a redes sociales puedan leerla; “sería bueno que se conociera”, refirió el Ejecutivo.

Magistrada encarrilada

Como parte de los nuevos aires de paz que por estos días se respiran en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos hacen ver que quien reactivará su agenda de género es la magistrada Mónica Soto, una de las impulsoras del tema de la paridad de género en la Cámara de Diputados. Sólo Fregoso, nos aseguran, por estos días estará organizando un foro en torno a la conmemoración del 68 aniversario del voto de la mujer en el país, además de que este lunes andará por los rumbos de Tepic, en Nayarit, para participar en un foro organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República, donde hablará de criterios relevantes de paridad y violencia política, evento al que acudirán cuatro de los siete integrantes de la Sala Superior del TEPJF. Así que si las promotoras de las causas de las mujeres saben contar, nos comentan, ahorita que ya no hay guerras en el tribunal, y que ella está encarrilada en otros asuntos de interés, pueden contar con ella.