Senadora por un día

Quien ya le podrá contar a sus nietos que fue senadora de la República, aunque sea por un día, es Tania Carola Viveros, suplente de la morenista Claudia Balderas. Lo que Tania no le contará a nadie es que el pasado viernes se prestó a la maniobra de asumir el cargo sólo para que Morena y sus aliados tuvieran el quorum suficiente para sesionar en el último día del periodo ordinario. La oposición asegura que la toma de protesta fue ilegal, pues la dueña del escaño se encontraba en Bélgica y no pudo haber firmado su solicitud de licencia para que la suplente tomara su lugar. Ella asegura que sí la firmó, pero no ha explicado cómo le hizo para estar en dos continentes distintos el mismo día. Del tema todavía se hablará mucho, incluso en la Corte, cuando se revisen las impugnaciones a lo aprobado en esa singular última sesión.

Presidente vuelve a las giras

Luego de casi dos semanas de reposo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se prepara para retomar sus giras por el interior del país. Iniciará el próximo viernes, nos comentan, con una visita a Puebla, donde encabezará la ceremonia conmemorativa por el 161 Aniversario de la Batalla de Puebla. El mandatario informó que se irá a esta entidad vecina de la capital desde el jueves en la tarde. El sábado y el domingo llevará a cabo la supervisión de la obra del Tren Maya en el sureste mexicano. Y la próxima semana visitará las diferentes refinerías del país y también planea estar en Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas. El ritmo del Ejecutivo no admite tregua alguna, contra lo que cualquiera supondría debido a su necesaria recuperación.

Golpes de la Marina

Datos relevantes, nos hacen ver, los que ayer dio a conocer el titular de Marina, Rafael Ojeda, de golpes al crimen que la dependencia a su cargo dio en el último mes. Por ejemplo, el aseguramiento de 960 cajas de tequila, que al analizarse en laboratorios resultó ser metanfetamina; aseguramientos en diversos puertos en los que se logró la detención de 39 personas, así como la incautación de 38 armas, 28 cargadores, 2,349 cartuchos, 3,981 dosis de droga, 63 chalecos tácticos, 50.8 kilogramos de marihuana, seis vehículos y ocho granadas, y un aseguramiento más de un inmueble utilizado como bodega de almacenamiento de precursores químicos y metanfetamina en el poblado La Vainilla, en Sinaloa. Ahí algunos de sus datos.

Mensaje desde Chihuahua

Y fue el Gobierno de Chihuahua el que ayer rechazó expresiones hechas por el Presidente en la mañanera, según las cuales se habría solicitado a las autoridades federales el retiro del Ejército del territorio estatal. La administración que encabeza Maru Campos insistió que en ningún momento se buscó negociar la entrega de los cuerpos de los sacerdotes jesuitas que perdieron la vida tras ser víctimas de un ataque en el poblado de Cerocahui, a cambio de la salida del personal castrense. Eso nunca ocurrió, señaló ayer el gobierno estatal que consideró que alguien está mal informando al mandatario sobre un tema que se aclaró en su momento. Reiteró que mantiene firme su intención de seguir trabajando de manera coordinada con los cuerpos de seguridad, federales y estatales, para garantizar la paz y la seguridad en la Sierra Tarahumara. Ahí el dato.

Mier en Palacio

Luego de dar lo que para muchos fue un raspón a Alejandro Armenta, su contrincante del Senado que también suspira por la candidatura de Morena al gobierno de Puebla, el coordinador del guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, se dio una vuelta ayer por Palacio Nacional, nos hacen ver. Su objetivo fue “analizar la agenda legislativa” y “platicar sobre la prospectiva programática de nuestro movimiento”. El legislador, quien la víspera presumió que los diputados han sacado adelante las leyes que en el Senado no han podido, insistió en remarcar que “siempre será un honor trabajar con lealtad en el mismo proyecto de nación”, como para que no haya duda, dicen, de que no quitará el dedo del renglón para ser candidato por el guinda en el 2024. Luego del raspón y de la foto que Mier difundió en las benditas redes con el mandatario, hay quienes atribuyen ya al diputado varias zancadas de ventaja en la contienda poblana. Uf.

Ley de Ciencia en la mañanera

Y nos adelantan que seguramente este día será un hervidero en las benditas redes, y sobre todo en los círculos en los que participan integrantes de la comunidad científica, porque resulta que quien estará en Palacio Nacional para explicar el contenido de la recién aprobada Ley de Ciencia es María Elena Álvarez-Buylla. La propia funcionaria, crítica de lo que ella misma denomina “ciencia neoliberal”, ya estuvo calentando motores, pues en las benditas redes señaló que “aclararemos desde la tribuna más importante del país, toda la polémica que ha rodeado la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que se aprobó el fin de semana, y con la que se reforma el Conacyt y se fortalece como Conahcyt”. La llamada Ley de Ciencia es la más polémica de las reformas aprobadas durante el ahora llamado “viernes negro” en el Senado, y por la que ayer pararon en diversas instituciones de educación superior. Pendientes.