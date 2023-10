Sheinbaum y el conflicto

Y fue Claudia Sheinbaum quien, sobre los ataques perpetrados por Hamas contra Israel, salió a condenar los actos violentos que se han registrado y destacó la importancia de que se concentren esfuerzos de pacificación. “Estoy de acuerdo con que cese la violencia, y que se reconozca a los dos Estados (Israel y Palestina), y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo’’, comentó. La coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, nos comentan, retomó la posición de la Cancillería, la cual, hasta ahora, no ha recibido cuestionamiento alguno a la que sumó la que hizo el mandatario en la conferencia de ayer. “Que Naciones Unidas realmente se ponga a trabajar en ello y que haya fronteras seguras en términos, por supuesto, de los tratados internacionales, pero evidentemente, siempre es condenable la violencia’’.

Paridad postergada… por el momento

Y fue en el INE donde se detuvo, aunque será sólo por un breve tiempo, el proyecto de género para que los partidos políticos designen al menos a cinco mujeres y cuatro hombres como candidatos en los 9 estados que estarán en disputa el año próximo. Fue una tensa sesión en la que los representantes de los institutos políticos plantearon cuestionamientos a los consejeros en el sentido de que no tenían facultades para decidir sobre el asunto. A ellos se sumaron las voces de dos consejeros, por lo cual se pospuso la votación. El asunto, nos comentan, tiene a los partidos más que inquietos, porque resulta que a muchos les mueve todo el escenario de aspirantes y perfiles. Y si de por sí en algunos el horno no está para bollos, con esta decisión, peor. Lo que es un hecho es que el asunto sólo está pausado, no desechado. Así que pendientes.

Lezama apoya retornos

Y nos cuentan que una de las gobernadoras que más anda pendiente de la situación en la que se encuentran sus paisanos en la zona de conflicto en Israel es la de Quintana Roo, Mara Lezama. La mandataria estatal ayer se reunió con la secretaria de Relaciones Exteriores para, nos dicen, tener información de primera mano y apoyar en lo que se requiera. Informó que se tiene registro de 11 quintanarroenses afectados por el conflicto, de los cuales cuatro ya están en Madrid, mientras seis más están en espera de su retorno a nuestro país. “Lamentablemente tenemos a una mexicana de nombre Ilana Gritzewsky Camhi, de quien desconocemos aún su paradero”, reportó en alusión a quien se presume que pudo haber sido tomada como rehén. Respecto de los ciudadanos ubicados, ya se gestionó con el Gobierno de México para que en las próximas horas regresen al país, anotó. Ahí el dato.

Oso ultraderechista

Reprobado y zarandeado, resultó el actor Eduardo Verástegui, quien aspira a alcanzar las firmas suficientes para obtener una candidatura independiente e intentar ser presidente de México. Y es que con la supuesta intención de defender su ideología respecto a la “vida, familia y libertad”, publicó un video disparando un arma de alto calibre, al que acompañó con la descripción: “Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género”, anotó el también político ultraderechista, pero lo único que obtuvo fue una retahíla de descalificaciones. Ante ello, intentó definir lo que para muchos fue la apología de un genocidio como una “sátira” y hasta pidió que “no se tomen el mensajito literalmente”. Para quienes han seguido de cerca su desempeño en política, con este tipo de acciones él mismo se puede convertir en el eje de su propia “anticampaña”. Por lo pronto, ahí queda el oso.

Apuesta contrarreloj

Y será este martes cuando asistirán 23 gobernadores del país a Palacio Nacional para suscribir la incorporación al IMSS-Bienestar y ofrecer servicios de salud, medicinas e intervenciones quirúrgicas a los mexicanos que carecen de algún sistema de seguridad social, que según las últimas cifras son más de 53.2 millones. El Presidente Andrés Manuel López Obrador será el testigo de honor de esta firma de convenio durante la conferencia de prensa mañanera, en la que firmarán los mandatarios estatales y el director general del Seguro Social, Zoé Robledo. Nos hacen ver que suscribir será lo de menos, pues el reto, que es mayúsculo, consiste en operar casi 14 mil centros de salud y más de 700 hospitales. Y no sólo eso, sino que el programa tenga resultados palpables antes de que acabe el sexenio. Y más aún: que pueda generar la idea —que el Insabi no logró— de que se encamina a ser mejor que el de Dinamarca. Uf.

No denigren

Y es el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez el que no quita el dedo del renglón para que en la Cámara de Diputados no se realicen actos como el acontecido el 12 de septiembre pasado que se denominó Audiencia Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados. Y es que aún está fresco en la mente de quienes lo vieron las imágenes de la presentación por parte de Jaime Maussan, de dos “cuerpos no terrestres momificados” que, no forzosamente para bien, nos comentan, dieron la vuelta al mundo. El legislador emecista ya envió un escrito a la Junta de Coordinación Política en el que demanda formalmente “que no se permita la realización de este tipo de eventos que denigran la imagen institucional de quienes representamos a millones de personas que esperan un trabajo inherente a nuestras funciones, serio y útil para la sociedad”, indica. ¿Qué dirá la Jucopo? Pendientes.