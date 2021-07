Sheinbaum y los desafueros

Donde no cayó nada bien la decisión de postergar, una vez más, los desafueros de los diputados de Morena, Benjamín Saúl Huerta, y del PT, Mauricio Toledo, es en el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, y en particular en la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy. Y es que resulta, nos dicen, que después de haber hecho todos los trabajos de investigación y entregado los expedientes para proceder al retiro de inmunidad, en el Poder Legislativo el tema se ha retrasado una y otra vez, con lo que cada vez crece más la idea de que alguien o algunos en la mayoría morenista pudieran estar protegiendo a los señalados, a pesar de que en ambos casos hay pruebas evidentes de sus graves comportamientos. La pregunta es: ¿habrá un intento de menospreciar o de retar a la fuerza política de la capital? Al tiempo.

• Cayetano, al Torito

Hablando de actores del Poder Legislativo, quien ha tenido un par de malos días, nos cuentan, es el diputado de Morena, Rubén Cayetano. Y es que resulta que el jueves pasado se volvió noticia por su frontal intervención en el Senado, en la que criticó duramente al senador Ricardo Monreal, hecho que derivó en una confrontación con otro senador también de su partido, Alejandro Armenta. No salió tan bien librado, nos dicen, lo cual se repitió más tarde, pues en un operativo del alcoholímetro el legislador por Guerrero dio positivo y tuvo que ser arrestado y trasladado al famoso Torito. De acuerdo con los reportes noticiosos del caso, Cayetano decidió asumir la sanción, aunque no dejó de acusar que le pusieron una trampa y le jugaron sucio. Por supuesto, hubo en las benditas redes quien cuestionó si el responsable al menos traía hielo. Uf.

• Sheffield gana perdiendo

Con la novedad de que Ricardo Sheffield, quien dejara la titularidad de la Procuraduría Federal del Consumidor para contender con la camiseta de Morena por la presidencia municipal de León, Guanajuato, pero resultara derrotado, va a caer parado. Y es que resulta que volverá a su cargo, de acuerdo con un oficio que reveló el periodista Salvador García Soto. El expanista recién protagonizó una polémica en su registro como candidato porque, se dijo entonces, querían ponerle regidores en su planilla, lo cual provocó que les dijera: “ya le informé a quien le tenía que informar, y anda en Campeche”, en referencia a Andrés Manuel López Obrador. El caso es que con la decisión presidencial de reinstalarlo, ganará también de nuevo el reflector los lunes en las mañaneras, en las que se presenta el quién es quién en los precios de los combustibles.

• Otro desdén a la comunidad científica

Así que María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, volvió a realizar cambios dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Por tercera ocasión modificó su reglamento para que los nuevos lineamientos de evaluación, para la permanencia e incorporación de los académicos, entren en vigor este año, no al siguiente de su publicación como se establecía previamente. Nos comentan que la inconformidad entre la comunidad científica con la directora del organismo es cada vez mayor, ya que no han sido considerados sus puntos de vista para ninguno de los cambios realizados en la primera mitad del sexenio. Estamos acudiendo al desmantelamiento de un aparato académico que ha costado muchas décadas construir, ha dicho un connotado científico sobre las decisiones unipersonales que se toman en el Conacyt. Y hay quien no deja de ver en estas medidas la prevalencia de una guerra contra una supuesta “ciencia neoliberal”. Uf.

• Robledo y la vacunación en Chiapas

Nos cuentan que en Chiapas ya hay resultados positivos en índices de vacunación, luego de que diversas instituciones de Salud, comandadas por el IMSS, de Zoé Robledo, asumieran el control del programa local. De acuerdo con los datos más recientes, en los últimos 20 días suman ya más de 500 mil dosis aplicadas. Nos comentan que en la estrategia igual se sumaron los famosos servidores de la nación, que liderazgos empresariales, políticos y sociales, además de Fuerzas Armadas e instituciones estatales. El resultado es que se tuvo un registro de 48 mil 500 dosis aplicadas en un solo día y se tiene un promedio de 23 mil 890 vacunados por jornada, cuando antes del 9 de julio la inmunización promedio era de cinco mil personas. Así que, en una de ésas, nos dicen, el titular del IMSS le podría decir al Presidente, quien le asignó la encomienda, aquello de: misión cumplida.

• Regaño a diputada grosera

La que ayer hizo un fuerte llamado de atención a sus compañeros senadores, el cual recibió todos los apoyos, fue la morenista Malú Mícher. “Las discusiones políticas deben tener el más alto nivel porque esta tribuna es también una tribuna pedágogica, y en estos tiempos de redes sociales todo lo que decimos, a quién lo decimos y la forma en que lo decimos es transmitido de manera inmediata a miles de personas”. La legisladora se refería, entre otras, a la expresión que hizo su correligionaria, la diputada María de los Ángeles Huerta, quien tras cerrar su intervención en un acalorado debate sobre el periodo extraordinario pronunció algo que se oyó como “…che vieja”, dirigido a la senadora panista Kenia López. Aunque las diferencias sean irreconciliables no se valen los epítetos y menos si traen connotaciones machistas o sexistas, dijo Malú. Ahí pues, el oportuno regaño.