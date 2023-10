Siempre sí hubo odio

Con la novedad de que en la contienda interna de Morena por la Ciudad de México algo no anda bien. Porque resulta que algunas brigadas de promoción de aspirantes decidieron ignorar los mensajes de sus promovidos en el sentido de que no habría guerra sucia, campañas negras y golpes bajos y que en su lugar lo que se privilegiaría sería la unidad. Y es que en diferentes espacios se ha informado que brigadas entran al Metro con altavoces supuestamente para “dar información”, aunque aprovechan para colocar pegotes que dicen “+Utopías -Policías”. Bajo la primera palabra aparece la imagen sonriente de la alcaldesa de Iztapalapa con licencia, Clara Brugada, y debajo de la segunda, una imagen de Omar García Harfuch. Ah, pero además aprovechan el viaje para descalificar al extitular de la Policía capitalina y señalarlo de maneras en las que, nos comentan, realmente asoma odio. ¿Pos no que no iba a haber? Por lo pronto, adiós unidad. Uf.

Al buen entendedor

Vaya espaldarazo el que le dio el Presidente López Obrador a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, con el anuncio de que hará una gira de tres días en la que habrá de acudir a todos los municipios de aquella entidad fronteriza. Simplemente porque, nos hacen ver, es algo que no había ocurrido en todo el sexenio. El propio mandatario fue quien en sus redes, el pasado jueves, publicó una foto en la que abraza a la mandataria estatal, junto al siguiente mensaje: “Vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo y, para dejar de manifiesto que no está sola, haré una gira de tres días con el gabinete por los siete municipios del estado. Además, el domingo 12 de noviembre asistiré a su informe en Tijuana”. Nos dicen que en todo esto hay también un recado al anterior gobernador emanado también de Morena, nos comentan.

El paraguas de Morena

Habrá que ver, nos dicen, hasta dónde aguanta el paraguas con el que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se protege de la lluvia de reclamos de parte de quienes fueron “cepillados” de los procesos internos en nueve entidades federativas. Y es que entre los descartados hay personajes de mucho peso específico, como los senadores Alejandro Armenta y Eduardo Ramírez Aguilar, quienes deseaban competir en Puebla y Chiapas, respectivamente, o su compañera de bancada Lucía Meza, quien aspiraba a la candidatura en Morelos, por mencionar a algunos. La estrategia de incluir en las respectivas convocatorias la posibilidad de que el Comité Nacional de Elecciones agregue dos perfiles más a los cuatro de cada estado sólo le dio un poco de tiempo a Delgado, para contener las impugnaciones, pero si no se define pronto el destino de los rasurados, la molestia va a crecer. Y en una de ésas los desdeñados se llevan sus canicas a jugar a otro lado. Pendientes.

Ahora sí le llegó la lumbre a los aparejos

Y hablando de Mario Delgado, le llovió anoche en las benditas redes después de que el dirigente nacional de Morena denunció el secuestro de Adrián Cid y el asesinato de Christian Landa y José Luis Jiménez, los tres militantes del partido guinda, en Chiapas. Y es que, en medio de una creciente polarización en la que lo que menos hay es empatía, internautas le reprocharon que ahora sí le interese la situación de inseguridad en el país. Le dijeron que así debería indignarse y exigir por los cientos de levantados y desaparecidos y hasta le recriminaron la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos que se aplica en la actual administración. El caso es que, polarizaciones aparte, se espera que la autoridad pueda dar una respuesta positiva a la petición del dirigente partidista.

El PES con Sheinbaum

Así que, además de la firma del acuerdo de unidad en Tlaxcala, Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, ya tuvo una aproximación mayor con líderes del Partido Encuentro Solidario para que se sumen a su proyecto rumbo a la Presidencia y de cara a los comicios para las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La morenista con esto avanza, nos comentan, en su propósito de sumar fuerzas, en el entendido de que la 4T no sólo pretende ganar la Presidencia en 2024, sino también la mayoría en las cámaras del Congreso. El dirigente de este instituto político, Hugo Eric Flores, recordó la historia del surgimiento del PES y perfiló su fortalecimiento para recuperar el registro. Ahí el dato.

¿Dónde estará Garduño?

Y en medio de la crisis migratoria que impacta al país, octubre empezó con la noticia de un accidente que se suma a la lista de hechos en los que fallecen indocumentados en su ruta hacia Estados Unidos. Ayer la fatalidad alcanzó a 10 personas en la carretera Pijijiapan-Tonalá, en Chiapas, cuando una camioneta en la que iban 27 migrantes se volcó. En estas páginas, el fin de semana pasado, se informó del número récord de personas que se internaron al país en los últimos dos meses, para tratar de llegar a la frontera norte. Si hasta agosto de 2022, el INM reportaba la detención de 248 mil migrantes, al mismo periodo del año actual la cifra se ubica en 402 mil. El problema es que quienes siguen de cerca el fenómeno advierten que lo que vienen son mares de migrantes, ante los que cualquier contención se quedará corta. Mientras Francisco Garduño parece más preocupado por él mismo que por atender el problema. ¿Será?