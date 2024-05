Siguen las fosfodeclinaciones

Siguiendo el camino de otro abanderado fosfo fosfo en la capital, fue ayer el candidato de MC a la alcaldía Xochimilco, Adrián Chávez, quien declinó en favor del de la alianza Va por la CDMX, Gabriel del Monte, y del proyecto del candidato a la Jefatura de Gobierno de esa misma alianza, Santiago Taboada. Y si le suena el nombre del aspirante que ayer se hizo a un lado es porque, sí, se trata del exportero de América. Nos cuentan que en el anuncio de su declinación, para el que se convocó una conferencia, llamó a Taboada y le dijo que tomaba la decisión “para construir un Xochimilco sólido y que, obviamente a nuestro líder que tenemos tanto tiempo de conocerlo, le agradezco, porque el proyecto que queremos es un proyecto sólido. Hay varias cosas que has prometido y estoy seguro que lo vamos a lograr”. Ahí el caso de Chávez, ¿quién sigue?

Y más presión

Y es la CNTE la que tiene previsto hoy, a las 9 de la mañana, realizar el bloqueo de “5 puntos estratégicos de la Ciudad de México”, acción para la cual han convocado a profesores a las estaciones del Metro Chabacano, el Metro Misterios, el monumento al Caminero, y la UACM Iztapalapa. Y también se concentrarán en el Zócalo. Se trata de una nueva medida de presión para que las autoridades atiendan las exigencias de los docentes entre las que se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. En Chiapas, la CNTE ayer mantuvo cerrado un centro de distribución de Pemex, lo que ha provocado ya desabasto de gasolina en Tuxtla Gutiérrez y la consecuente afectación a ciudadanos que deben emplear su vehículo para movilizarse. Pero lo que aquí tiene a las autoridades con las antenas levantadas es la proximidad del acto multitudinario de cierre de campaña que tiene previsto Morena en el Zócalo, donde siguen los maestros su acampada.

El costo del debate

Con la novedad de que el INE gastó más de lo que tenía presupuestado para llevar a cabo los debates presidenciales. Y es que ayer la Comisión de Debates dio a conocer que, de manera preliminar, el costo final fue de 41 millones de pesos, cuando el proyecto original era de 19.5 millones. Uno de los propósitos era que resultaran más económicos que los llevados a cabo en el 2018. Y aunque esta vez los encuentros se dieron en la Ciudad de México, con el propósito de buscar un ahorro, lo cierto es que todo terminó costando más. Desde el reacondicionamiento de la sala del Consejo General para el primer debate hasta el montaje de sets en los Estudios Churubusco y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Los costos de cada ejercicio fueron de 12.7 millones, 15.1 millones y 13.2 millones de pesos, respectivamente. Por lo pronto, habrá que revisar el costo-beneficio, en función de los ratings alcanzados, evaluar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal (como aquello del cronometraje y las fallas con el Internet) y para futuras ocasiones, nos comentan, sin perder la intención de ahorrar, no dejar de dimensionar que las cosas cuestan.

Mensaje y dilema

Y fue la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, la que ayer eligió Villahermosa para mandar un mensaje: “Sepa el pueblo de México, sepa desde aquí, querido Presidente, que vamos a guardar tu legado, que no vamos a traicionar, no vamos a regresar a la corrupción, ni los privilegios, y que vamos a llevar a nuestra nación, a nuestra patria, por el camino de la justicia social, de la paz, de la seguridad y prosperidad compartida”, sostuvo la abanderada en Villahermosa. Y quienes han seguido de cerca el proceso electoral distinguen ya los cierres de filas concluyentes rumbo a la elección del domingo, porque en la trinchera de la oposición no se quedan atrás. Han dicho en ambos frentes que la decisión del domingo es por dos proyectos. De un lado consideran que es honestidad contra corrupción, del otro, democracia contra autoritarismo. Ahí la disyuntiva. Pendientes.

Respaldos en tierra emecista

Y por cierto que la candidata de PAN, PRI y PRD a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, fue a Jalisco, tierra de Movimiento Ciudadano, a cosechar la adhesión del diputado federal naranja Horacio Fernández, a su campaña. Pero también a recibir el apoyo de dos mil empresarios que se comprometieron a llevarla a la Presidencia de la República. La abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México agradeció que el legislador Fernández se sume abiertamente a su proyecto y señaló que confía que el voto oculto al final se decante en su favor en esa entidad. Por cierto que la hidalguense fue cauta al referirse al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con quien mantiene una buena relación, ya que ni siquiera lo mencionó en sus dos discursos en tierras tapatías. Sin embargo, sí se fue en contra del mandatario nuevoleonés Samuel García. Uf.

Bajen el switch… pero avisen

Y fue el Consejo Coordinador Empresarial el que hizo un llamado al Gobierno federal y en particular al Centro Nacional de Control de Energía, para que informe sobre los apagones que se han dado en el país y publique un listado de los municipios que experimentarán restricciones en el suministro eléctrico. Y es que el organismo cúpula de la IP, que encabeza Francisco Cervantes, considera que al ser las causas de esos apagones de tipo estructural es de esperarse que la situación crítica se mantenga, al menos por el verano. Lo que buscan los empresarios es, en la medida de lo posible, prevenirse ante esa eventualidad y en su caso aplicar medidas que puedan mitigar los efectos de la falta de energía eléctrica, porque no sólo es que se vaya la luz. Ha pasado que en algunos casos se paran máquinas en medio de procesos complejos y delicados. En pocas palabras, la IP pide: bajen el switch, pero, no sean malos, avisen.