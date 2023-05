Silencio de Corral

A muchos les extrañó el silencio que guardó ayer el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, tras el anuncio de que se giró una orden de aprehensión en contra de quien fuera su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Ante otros casos en los que se le ha involucrado, Corral respondió de inmediato, como cuando presentaron una demanda de juicio político en su contra o cuando le cerraron su librería por incumplir normas municipales. Hay quien cree que Corral tiene mucho que decir sobre el anuncio que se hizo ayer, pues el señalado es nada menos que quien manejaba los dineros en su administración. Pero ayer, Corral guardó un sepulcral silencio. Por cierto, el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, dijo que hay carpetas de investigación contra otros exservidores públicos. Le están jalando el hilo a la madeja. Veremos hasta dónde llega.

Misión de Innovación Agrícola

Y quien tuvo una participación destacada en la reunión ministerial de la Misión de Innovación Agrícola para el Clima, en Washington, fue el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos. El funcionario dio cuenta del proceso de transformación que aquí se lleva a cabo en el sector agroalimentario, basado en tres ejes: productividad, sustentabilidad e inclusión. Además, nos comentan, en el referido foro, en el que se abordan los retos de la producción de alimentos ante los efectos del cambio climático, subrayó que nuestro país es consciente de que la agricultura es uno de los sectores más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, por lo que la innovación es fundamental para lograr resiliencia y adaptación. Ante representantes de 47 gobiernos destacó programas como el de fertilizantes y las sinergias agricultores-academia-gobierno para la protección de la diversidad, el agua y los suelos. Ahí el dato.

Morena ¿hace agua en Coahuila?

Paleros que le hacen un favor al PRI. Así se refirió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a los líderes en Coahuila de los partidos que a nivel nacional son sus aliados, PT y PVEM, por no haber sostenido la coalición Juntos Hacemos Historia y haber presentado cada uno su candidato a la gubernatura, restando así apoyo a Armando Guadiana, a quien se le está más que complicando subir en las preferencias. Por esta razón, nos comentan, Delgado Carrillo ayer se encerró con al menos 137 diputados, para instruirlos a lanzarse de “caza mapaches” y reforzar las campañas mediante la difusión de propaganda y recorridos a pie. Eso sí, los legisladores deberán poner de su bolsillo y financiarse el apoyo solicitado, para no ser “una carga” para los candidatos.

Una rata y Dinamarca

El video dura apenas cuatro segundos. Y no puede no llamar la atención porque en éste aparece una rata paseando aparentemente en un quirófano. El video acaba cuando el animal, al notar la presencia de la persona que graba, corre a ocultarse abajo de un carrito. El material fue difundido ayer por la periodista Lourdes Mendoza, quien dio cuenta de que el sitio es la clínica hospital de Santa Rosalía, en Baja California, a cargo del ISSSTE. Para mal, no es el primer caso de este tipo en un nosocomio adscrito a esa dependencia. Apenas el año pasado espacios noticiosos mostraron a otro roedor grabado en un hospital de Zacatecas. El problema amerita una solución inmediata, nos comentan, y la garantía de que habrá más cuidado. Sobre todo porque una promesa del gobierno que resuena por todas partes es que el sistema de salud de México habrá de ser pronto como el de Dinamarca.

Raspón a la alianza

Nos hacen ver que la aprobación, ayer, de la reforma que facilita la ratificación en el cargo de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, significó un raspón para la Alianza va por la Ciudad de México, que iba caminando tan bien. Y es que las bancadas del PRD y del PRI respaldaron dichas modificaciones legales, que ahora el PAN —aliado de los dos primeros— quiere impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más allá del contenido de la reforma aprobada, el hecho es que los panistas la consideran un agandalle, propiciado no sólo por los partidos de la 4T, sino por los aliancistas PRI y PRD. Desde el 2021, azules, amarillos y tricolores acordaron llevar la alianza electoral al Congreso local. Pero a lo largo de esta legislatura, dicen los observadores, no se ha visto la cohesión de esa alianza. Y con lo de ayer, menos. Uf.

Sector automotriz en Michoacán

Mensaje relevante, nos comentan, el que mandaron ayer cámaras de la industria automotriz sobre la oportunidad de inversión que ofrece Michoacán. Y es que José Guillermo Zozaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, señaló que durante la presente administración, a cargo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, se ha presentado la confianza necesaria para que la industria llegue a esa entidad, y en especial a Morelia, al contar con gobernabilidad y condiciones de seguridad y desarrollo. El propio gobernador antes destacó ventajas del estado que, dijo, pueden florecer: su ubicación y logística ante el nearshoring; aliados estratégicos como el Puerto de Lázaro Cárdenas y los propios empresarios locales y empresas transnacionales que impulsan que se establezca un punto estratégico de comercio con Estados Unidos y Canadá. Nos aseguran que tras el encuentro todos se quedaron con la idea de que algo no sólo empezó a caminar, sino a acelerar. Pendientes.