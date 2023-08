¿Por Silvano o por Mancera?

Nos cuentan que la polémica por la “exclusión” de la que, acusa, fueron víctima sus aspirantes por parte de los organizadores del proceso interno del Frente Amplio por México, puede dividir al propio PRD. Porque son dos posturas las que los afectados han asumido. Por un lado, desafiando los datos sobre la bajísima intención de voto a nivel nacional de ese partido, al que ya ven blandiendo antorchas, al animar a que el sol azteca vaya solo al 2024 es al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Por otro lado, el senador Miguel Mancera ha concentrado su reclamo en la necesidad de que se transparente el proceso. Esto es, mesurado pero firme. Por cierto que ayer los Chuchos, Zambrano y Ortega, se reunieron y subrayaron su “convicción aliancista”. Pero ¿qué harán con los ánimos de quien en la casa amarilla ya agarró cerillos y un bidón de gasolina? Pendientes.

Los libros, Chihuahua y la Corte



Y la que en el tema de los libros de texto va derecho y no se quita es la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien tomó la decisión de llevar el tema a la Corte donde ayer obtuvo una primera respuesta favorable. Porque el ministro Luis María Aguilar le dio entrada a la controversia presentada por su consejera y le concedió la suspensión. El recurso es porque no se consideró al estado en el diseño de los nuevos libros. Por cierto que esta semana, la mandataria estatal dio cuenta de que en su entidad —en la que también hay un amparo de padres y legisladores por el mismo tema—, trabajarían con ediciones anteriores de los libros y cuestionó: “Si estamos en un sistema democrático deben de respetarse las instituciones, las entidades federativas, las asociaciones de padres de familia y, por supuesto, respetar sus garantías y derechos civiles, si no se están respetando, entonces ¿qué estamos respetando en este país?”.

Empujón para Acapulco



No quita el dedo del renglón el gobierno de Guerrero, a cargo de Evelyn Salgado, en el propósito de sanear de manera integral la bahía de Acapulco. Y prueba de ello fue el arranque que la mandataria estatal hizo de obras hidrosanitarias que tuvieron una inversión de más de 300 millones de pesos, que forma parte de una mayor, por 590 millones de pesos y en la que intervienen autoridades federales, estatales y municipales. ¿Qué obras se abrieron ayer? La planta de tratamiento de aguas residuales de Renacimiento, la construcción de un colector sanitario en la planta Miramar y la construcción del cárcamo de bombeo Malaspina. “Todo esto con miras a garantizar playas limpias, a preservar nuestra bahía, que es el patrimonio natural más importante que tiene Acapulco”, señaló la mandataria estatal. Van por buen camino, nos comentan.

MC en paz… pero no definen



Presionados por una definición, donde le siguen ganando tiempo al tiempo es en Movimiento Ciudadano, partido de Dante Delgado que ayer tras generar una enorme expectación por el cónclave en el que supuestamente acordarían su estrategia rumbo al 2024 —en la que sólo había de dos sopas: ir con Xóchitl o con candidato propio— salieron a informar que lo que resolvieron fue instalar un “espacio de reflexión”. Aunque, nos señalan, quizá a algunos personajes relevantes de ese partido el dirigente nacional tuvo oportunidad de mostrarles ya algunas consideraciones, porque de que se había ido por la libre sin tomarlos en cuenta, es un hecho. Ayer Samuel García, Enrique Alfaro y Luis Donaldo Colosio tuvieron una deferencia, pues en el comunicado de MC del encuentro se apuntó que el proyecto al 2024 partirá “de la premisa de que el proyecto nacional se construye desde lo local”. Ahí el dato.

“Así nunca van a acabar”



Malas noticias para los familiares de los mineros de Pasta de Conchos, con quienes el gobierno actual tiene el compromiso de rescatar los cuerpos que quedaron sepultados en la mina tras la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006. Y es que se reportó que los contratistas encargados de construir una rampa en el lugar decidieron bloquear los accesos a la mina en protesta por el incumplimiento de un pago de 30 millones de pesos por parte de la CFE, a cargo de Manuel Bartlett. Según lo informado, a las empresas no les han pagado desde 2022, por lo cual no tienen previsto retirar su protesta. Ya los parientes de los mineros, que han tenido que esperar hasta ahora 18 años para la búsqueda —que por diversas razones se fue posponiendo—, tomaron nota del hecho y advirtieron lacónicamente que “así nunca van a acabar”. Uf.

Por medio metro



Nos dicen que, ahí como queriendo hacer ver que fue casual, el aspirante del Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco, se encontró en las playas de Huatulco al personaje conocido como Medio Metro. Sí, el que baila con los sonideros como parte de un espectáculo de creciente popularidad. Y es que los aspirantes a la coordinación de Morena, ante el hecho de que los del Frente les están comiendo el mandado mediático y por la proximidad de la encuesta, están buscando nuevas maneras de hacerse presentes entre la gente común, es decir, la que decidirá en el sondeo —porque claramente no lo hará la estructura—. Ayer Medio Metro traía una playera del partido Verde Ecologista en el que decía que ese instituto político es el “futuro de la 4T”. O sea, todo casual… ¡Aaah, Medio Meeetro!