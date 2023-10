Solidaridad de la banca

Y han sido las principales instituciones bancarias las que anunciaron medidas para apoyar a sus cuentahabientes afectados por el huracán Otis. Desde el viernes pasado han venido informando que aplazarán hasta por seis meses el cobro de los créditos de sus clientes. La medida que antes ya se puso en marcha durante los tiempos de la pandemia provocada por el Covid-19, esta vez se aplicará en Guerrero. ¿Y quiénes participan? Bueno, pues entidades como BBVA, Citibanamex, Santander y Scotiabank. Aplicarán en esta ocasión las prórrogas tanto para pagos de créditos hipotecarios, como automotrices, personales, de nómina, de tarjetas de crédito, microcréditos y comerciales. La decisión de los bancos aligera un poco la carga que en estos días tienen encima miles de acapulqueños. Es adecuada. Y necesaria.

Amago del PVEM en CDMX

Vaya declaraciones las que hizo ayer el dirigente del PVEM en la Cuidad de México, Jesús Sesma, al decir que si el ganador de la encuesta de Morena no es Omar García Harfuch, su partido valorará la posibilidad de competir por su cuenta. Y es que el fantasma del criterio de género ronda por todas partes y amenaza con modificar esquemas no sólo en la 4T, sino también en la oposición. La decisión del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de aplazar 10 días el anuncio de los ganadores en nueve entidades tiene nerviosas y nerviosos a muchos. Por lo pronto, a tres días de su anuncio, a Delgado ya le salió un madrugador en Veracruz y un amago en la capital del país. Hay quien cree que con el aplazamiento se busca neutralizar a los rasurados, para que no brinquen tan fácilmente al equipo de enfrente cuando se anuncien las decisiones que, no deja de especularse, ya están tomadas. Uf.

Oootra caravana

Ha sido desplazado en la conversación por asuntos que han adquirido mucha relevancia, pero es un hecho que el problema de los flujos migrantes desbordados no está resuelto. Y de ello da cuenta la nueva caravana migrante que partió ayer de Tapachula. Se trata, según se informó, de unos tres mil indocumentados provenientes de Venezuela, Cuba, Haití, Honduras… quienes tomaron camino por las carreteras chiapanecas con la intención de llegar a Estados Unidos. Esto, luego de esperar durante meses, según dijeron, en ese espacio de contención en el que se ha convertido la entidad colindante con Guatemala. Apenas a mediados de octubre, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó que septiembre fue el mes en el que se dio la mayor detención de migrantes por cruces ilegales en la frontera norte en toda la historia, un total de 269 mil 735. Con el inicio de esta caravana, nos comentan, el INM, de Francisco Garduño, está de nuevo bajo el reflector.

El santo de Rocha

Muy lamentable, nos dicen, la actitud del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, al decir que le reza a San Judas Tadeo para que cesen los feminicidios, los homicidios y la violencia en general en su estado. Con esa frivolidad respondió el morenista a los cuestionamientos respecto al hallazgo de ocho personas asesinadas en Tamazula, Durango, pero que presumiblemente fueron secuestradas en Culiacán. Un mandatario serio, nos comentan, hubiera mostrado voluntad de colaboración para esclarecer el múltiple crimen, aunque las entidades estén gobernadas por colores distintos. Ese trabajo conjunto se ha visto en otras latitudes, o de gobiernos que no son de Morena con la autoridad federal con resultados exitosos. El gobernador dijo ser devoto de San Judas Tadeo, que, como todo mundo sabe, es el santo de las causas imposibles. Ahora se entiende, nos dicen, por qué para Rocha ha sido imposible gobernar bien y garantizar la paz. Pobre Sinaloa.

Despedida en el Tribunal

Nos cuentan que el Tribunal Electoral despedirá este martes a los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante en una sesión solemne, luego de siete años de estar en funciones en la Sala Superior. Ahí pasaron momentos esenciales de la historia electoral del país, como los comicios del 2018 y la crisis interna del tribunal en el 2021, así como el liderazgo y posterior “caída” de José Luis Vargas, quien ha sido blanco de muchos señalamientos. Para la ceremonia está prevista la asistencia de diversos invitados especiales, pero sin la presencia de medios de comunicación, que no fueron convocados bajo el argumento de la falta de espacio. La salida de Vargas e Infante literalmente dejará dos vacíos en la Sala Superior, porque el Senado no nombró a los magistrados que los relevarán, ya que esta semana se la tomarán de vacaciones y los legisladores sesionarán hasta la siguiente. Ahí el dato.

Breve tregua por Acapulco

En una muestra de “generosidad” ante la catástrofe producida por el huracán Otis en Guerrero, los diputados federales tomaron diversas acciones, entre las cuales se encuentra una tregua de un día, en la que ofrecieron no pelearse ni recriminarse entre bloques políticos para no sacar “raja política” de la situación. Sin embargo, la coalición de Morena, PT y PVEM anunció que donará un mes de su dieta para los damnificados. Y del otro lado, el anuncio fue sutilmente criticado por el coordinador de la bancada panista, Jorge Romero, quien dijo que ellos van a hacer algo similar, sin necesidad de “politizar” el hecho. De cualquier forma, nos dicen que el poco usual pacto de paz se acaba este martes, cuando los legisladores ya acordaron usar tiempo en tribuna… para darse con todo con el pretexto de Acapulco.