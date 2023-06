Solita se destapó

Y quien tras una especie de alejamiento de los espacios más visibles de la política, hecho por el cual muchos morenistas no la tenían presente en el radar de la sucesión presidencial, la diputada Yeidckol Polevnsky apareció de improviso y levantó la mano para convertirse en la quinta corcholata de Morena. Y tan no es una broma que ayer desde la tribuna de la Comisión Permanente anunció que pidió licencia para separarse de su diputación y poder contender como lo establecen las reglas que fueron aprobadas el domingo pasado en el Consejo de Morena por las corcholatas oficiales, y teniendo como testigos a las externas. Pudiera suponerse que no la tendrá difícil, porque las preinscripciones ya estarían cerradas, pero ella, nos comentan, ha señalado que lo puede hacer, porque es un derecho constitucional. Como diría el clásico: No contaban con su astucia.

Regidora detenida

Relevante, aunque para mal, la noticia de que una regidora del municipio de Reynosa, Denisse Ahumada, fue detenida por autoridades de Estados Unidos al transportar en ese país 42 kilos de cocaína escondidos bajo los asientos y en los paneles de las puertas de una camioneta. En principio se dijo que Ahumada pertenecía al PAN, pero ni tardo ni perezoso ese partido se deslindó de la detenida. “No es miembro ni militante de Acción Nacional y reprobamos los presuntos hechos delictivos por los cuales se le señala… nos mantenemos como fieles defensores de la legalidad y seremos los primeros en alzar la voz, exigiendo que las personas que sean involucradas en actos delictivos, sean investigadas y cumplan con la sanción correspondiente”. De acuerdo con varios reportes periodísticos, la regidora llegó al cargo por el PVEM, pero renunció a ese partido. Uf.

Merma de Morena en Coyoacán

Y fueron los morenistas los que salieron echando chispas de la reunión de cabildo de Coyoacán, nos cuentan, porque resulta que ahí renunció al partido guinda el concejal Eduardo Olvera Macías. La decisión la tomó quien fuera fundador de Morena en la delegación hace más de 10 años, luego de reclamar a sus ahora excompañeros de partido que cuestionen las buenas acciones sólo para usarlas como bandera política, y en un afán de querer golpear. Afirmó que no es eso lo que busca en un proyecto, para después declararse independiente. El anuncio, nos hacen ver, viene a mermar la fuerza de Morena en la demarcación, porque ya le quedan tres concejales de los 10 que conforman el cabildo. Nos cuentan que ahora que empiezan a soplar tiempos electorales hay quienes ya ven aproximarse algunas tormentas. Uf.

Aleida se anota

“¿Dónde está la lista para anotarme?”, exclamó ayer la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, luego de que en las páginas de este medio se diera a conocer que al menos 19 diputados tienen en la mira siete de las nueve gubernaturas que se renovarán en el 2024. Esto, para dar cuenta de cómo los ánimos se están encendiendo de cara al año electoral. Para el caso de la legisladora, la meta no es dirigir un estado, sino una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México: Iztapalapa. Y aunque dijo que lo primero es que siga la Cuarta Transformación a nivel federal y que “aún no estamos en eso”, la legisladora también enunció lo siguiente: “A donde sea necesario que esté, ahí estaré. Y, sobre todo, que la población me respalde porque, si no hay un respaldo de la población, no tiene nada uno que hacer en esas aspiraciones”. Como sea, la diputada Alavez queda anotada en la lista.

Sustituto: ¿Jefe o Jefa?

Este miércoles, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México dará a conocer su propuesta relacionada con quien ocupará el cargo de manera sustituta para terminar el mandato. Muchos daban por hecho que el nombramiento recaería en un funcionario que actualmente tiene un cargo de primerísimo nivel, pero ayer surgió también la posibilidad de que la elegida sea una mujer. Cuando le preguntaron a Sheinbaum si propondría a la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, no dijo ni sí ni no, sólo sonrió y dijo que hoy daría toda la información. El Congreso no está obligado a aprobar a quien perfile la actual Jefa de Gobierno. Pero dado el liderazgo político que ejerce en la 4T a nivel local, Sheinbaum tendría, en los hechos, la prerrogativa de hacer la propuesta, como ha ocurrido en otras ocasiones. Pendientes.

Reparto en el Senado

Dicen los que saben que el nombramiento de Eduardo Ramírez Aguilar como nuevo coordinador de la bancada de Morena en el Senado se puede interpretar como un gesto de las cúpulas de la 4T al ahora senador con licencia Ricardo Monreal. Y es que el chiapaneco Ramírez Aguilar es tan cercano al zacatecano, que gracias a eso fue presidente de la Mesa Directiva recientemente. Y el hecho de que fuera nombrado por unanimidad, incluso sin votación de por medio, sólo pudo haber obedecido a una línea desde muy arriba. Por supuesto que no se pierde de vista el hecho de que la cabeza de la facción contraria, el senador César Cravioto, fuera designado como integrante de la Junta de Coordinación Política, el otro puesto que tenía Monreal, quien, por cierto, se llevó también palabras elogiosas de despedida… de la oposición.