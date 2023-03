Sorpresa y silencio de Musk

Y resulta que Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, empresa que tendrá una megafábrica en Nuevo León, reaccionó a la noticia sobre el secuestro de cuatro estadounidenses en México. “Esto es una locura”, escribió en su cuenta de Twitter, para de manera inmediata recibir miles de mensajes de sus connacionales, que le cuestionaron si seguía siendo buena idea construir una planta en territorio mexicano, comentarios que el empresario ha decidido dejar pasar. “¿Cómo puede Tesla garantizar la seguridad de sus trabajadores estadounidenses en viajes a GigaMex?” o “¿paseos directos en helicóptero o primero construir una pista de aterrizaje?” fueron los cuestionamientos más visibles. Uf.

Crispación… y lo que viene

Bastante crispado y en vías de estarlo más, nos comentan, se encuentra el debate por el llamado Plan B. Apenas el viernes en la sesión del Consejo del INE asomó una frontalidad que no abandona ni a los representantes de Morena ni a algunos consejeros, como Lorenzo Córdova. Esta misma, ayer se notó de nuevo en un debate en la UNAM. El caso es que podría prenderse más, luego de que ayer se conociera que la magistrada Janine Otálora propondrá a sus pares en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se inaplique el despido del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, medida que entró en vigor con la promulgación de la reforma y que fue controvertida en ese órgano. A juicio de Otálora, esa medida es “privativa e individualizada”. De avalarse representaría un segundo revés a la reforma que impulsa la 4T.

Movimientos en Miguel Hidalgo

Y fue el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien dio a conocer cambios en su gabinete hace unos días. El que más destacó fue la salida de Alessandra Rojo de la Vega, quien se venía desempeñando como directora General de Desarrollo Social. Fue el pasado 1 de marzo que el panista agradeció a la también exdiputada porque “hoy somos la alcaldía que más programas emprende en contra de la violencia de género y a favor de la igualdad entre hombres y mujeres”. Nos hacen ver que una de las razones de fondo del cambio es que Rojo de la Vega se suma al equipo y la estrategia de la oposición en la Ciudad de México con miras al 2024. Tal parece que este movimiento, además, le dará más margen a la ahora exfuncionaria y a su activismo para seguir abanderando las causas de las mujeres, área en la que se ha convertido en un referente relevante. Ahí el dato.

MC y las consecuencias

Pues ya es oficial y no ha gustado nada sobre todo al PRI, la decisión de Movimiento Ciudadano, partido que dirige Dante Delgado, de no competir en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, sobre todo por el raspón que los naranjas dieron a los tricolores al justificar su anuncio advirtiendo que en los procesos actuales hay un PRIMor. De inmediato, múltiples lecturas han empezado a darse tras esta determinación en la que ha tenido mucho que ver Juan Zepeda, quien fuera candidato del PRD en la elección pasada, con buenos resultados, aunque para muchos también fracturara entonces las preferencias de la izquierda. Hay quienes ven conveniente, al menos en el caso del Edomex, que el voto finalmente se parta en dos. Y ven venir una rebatinga por la militancia “suelta” del naranja. En el tricolor, de Alejandro Moreno, no dejan de acusar cobardía para enfrentar a Morena desde Va por México. La ven como una afrenta que en algún momento querrán cobrar.

Chamba al por mayor en el TEPJF

Y hablando del TEPJF, todo parece indicar que en estos días se le va a juntar bastante chamba relacionada con temas peliagudos. Y es que resulta que se acaba de informar que por el caso del Plan B, hasta la tarde de ayer sumaba 84 impugnaciones. Se trata de recursos interpuestos por actores políticos de entidades federativas —como Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guerrero, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Yucatán— y por integrantes de las juntas distritales del INE. Ah, pero nos hacen ver que no sólo deberán atender impugnaciones sobre la Reforma Electoral, sino también sobre el relevo de cuatro consejeros en el INE. Quien ya metió su expediente luego de que la peinaran del proceso fue la consejera Carla Humphrey, quien pretende ser designada presidenta del instituto. Pendientes.

Las conmemoraciones del 8M

Como se ha hecho costumbre en el actual sexenio, mañana habrá dos conmemoraciones: una que encabezará el Presidente López Obrador a la que asistirán mujeres destacadas principalmente afines al movimiento de la Cuarta Transformación y que ocurrirá a las 11:00 de la mañana. La otra es la que se llevará a cabo en las calles, en las que de manera individual o colectiva miles y miles de mujeres reinvindicarán las luchas en favor de la igualdad y en contra de los distintos tipos de violencia que las afectan. Es sabido que en estas últimas suelen mezclarse expresiones pacíficas y acciones violentas. Es por ello que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal está convocando a autoridades locales a que las movilizaciones sean custodiadas por personal femenino que acuda sin armas ni toletes, sólo con escudos y equipo de protección.