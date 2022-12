Y que se sube la espuma en Coahuila

“Esto es como la cerveza, la vacías en un vaso y se le sube la espuma y con el tiempo va bajando y agarra su nivel”, decía Armando Guadiana sobre el hecho de que Ricardo Mejía, quien fue su rival en el proceso interno de Morena al gobierno de Coahuila, no le levantara aún la mano. Esto ocurrió apenas el pasado 23 de diciembre, y quien fuera elegido para ser postulado, todavía confiaba en lograr el apoyo de su adversario. Bueno, pues resulta que no ocurrió así y que, en vez de bajar, la espuma subió, porque ayer más de la mitad de los integrantes del Consejo de Morena en la entidad, afín al subsecretario de Seguridad, decidió desconocer la encuesta que realizó la dirigencia nacional y exigir que ésta se repita pero tomando en cuenta a un Consejo Estatal de Elecciones. Así que en el proceso para Coahuila la espuma del conflicto no baja. Sube y sube.

Empieza la libre promoción

Nos dicen que mientras varios celebraban la entrada en vigor de las llamadas vacaciones dignas, tras su publicación en el Diario Oficial, otras páginas de la misma publicación más bien generaban cierto recelo. Y es que resulta que ayer también se promulgaron algunas de las reformas del llamado Plan B. “No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”… “Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”, se establece en la fracción VIII del artículo 4 de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya también en vigor. Uf.

El balance de Monreal

Y el que hizo un balance de lo bueno, lo malo y lo feo de 2022 fue el senador Ricardo Monreal, quien, como es sabido, no está entre las “corcholatas” oficiales. Lo anterior viene a cuento mencionarlo, nos hacen ver, porque si bien entre lo bueno incluyó el desempeño de la economía que “no se estancó”, el manejo de las finanzas, los programas sociales del gobierno y la inversión en obras de infraestructura, no se calló en lo que consideró malo. Por ejemplo, la inseguridad que, dijo, “sigue causando estragos”. Mencionó el hecho de que en la información oficial haya delitos a la baja, pero aclaró que la gente se siente más insegura y preocupada e hizo alusión al gasto cada vez mayor que la gente hace para sentirse más segura. Los homicidios a la baja, agregó, “se diluyen por la barbarie del crimen organizado que avanza en control territorial, por la extorsión, el cobro de piso…” Lo segundo malo, a juicio del zacatecano, fue la “sucesión adelantada”, donde “se han derrochado recursos públicos o privados de manera ilegal”.

Reversa en la CNDH

Con la novedad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza Rosario Piedra, contrario a como ocurre en otras ocasiones, esta vez sí escuchó las críticas de quienes cuestionaron los perfiles que propuso para integrar el Comité Técnico que habrá de evaluar a los aspirantes a ocupar el cargo de consejero del INE. Ayer, la comisión informó que analiza una nueva propuesta para presentarla en lugar de la de María del Socorro Puga, sobre quien llovieran señalamientos por ser afín al partido Morena y por carecer de conocimientos en materia electoral —y en cambio sí tener una formación destacada en “yoga de la risa”—. “No seremos nosotros tiene enrarezcamos es proceso trascendental para el país”, refirió. El organismo también indicó que con el nuevo perfil que propondrá a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro busca evitar suspicacias y abonar a la confiabilidad y transparencia la nueva integración del INE.

Molestia de Cuevas

Nos cuentan que a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, le incomodó la nota que publicamos ayer en este medio, en la que se refleja un importante crecimiento de delitos contra las mujeres en esta demarcación. Cuevas intentó escurrir el bulto y ubicar las responsabilidades del flagelo en otra parte. Alguien debería aclararle que en nuestro país hay tres niveles de gobierno y que cada uno de ellos tiene una función en materia de seguridad. A las alcaldías les corresponde la prevención de los delitos, lo que se logra en buena medida con la policía de proximidad. Y si no, que le pregunte Cuevas a los alcaldes aliancistas que sí han logrado reducir la incidencia delictiva. Tiene a un par de ellos de vecinos, así que no tendría que ir muy lejos. La administración central —nos recuerdan— ha demostrado con cifras que ha hecho bien su tarea.

MC: ¿No que puede solo?

Quien se quedará al margen del agarrón en puerta por una senaduría es Movimiento Ciudadano, pues no registró candidato a la elección extraordinaria. Al cerrarse el registro, sólo quedaron apuntados Imelda Margarita Sanmiguel, de la alianza PRI-PAN-PRD, José Ramón Gómez Leal, de Morena-PT, y Manuel Muñoz Cano, del PVEM. El partido de Dante Delgado se ha negado sistemáticamente a celebrar alianzas con otras fuerzas desde el 2018, pero esta vez su “fuerza propia” no le alcanzó para postular a alguien competitivo. En lo que respecta a los que sí se registraron, se espera un gran agarrón por ese escaño que quedó vacío tras una serie de circunstancias, algunas desafortunadas. Aunque hay tres candidatos, todo mundo sabe que se tratará de una competencia parejera, es decir, sólo entre dos caballos. Un lugar en el Senado es muy importante, en la víspera de la contienda electoral del 2024, nos comentan.