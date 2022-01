Suenan acciones en Monterrey

En estos días en los que el nombre del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, suena con cada vez más frecuencia, nos dicen que en la ciudad que gobierna no sólo se le menciona como candidateable en el 2024, sino por algunas acciones en las que su administración está teniendo un rol importante. Es el caso de la presentación, que encabezó ayer, del Operativo Monterrey Seguro 2022, que tiene como objetivo, a través de una estrategia conjunta de 11 municipios, proteger áreas estratégicas del área metropolitana. “Todas las autoridades pondremos nuestro mayor empeño para que mejore la seguridad de nuestra ciudad”, señaló el alcalde emecista, quien estuvo acompañado por los mandos de la Séptima Zona y la IV Región Militar, de la Guardia Nacional, del Poder Judicial y de autoridades estatales y municipales. Ahí el dato.

• Ramírez de la O, en la Alianza del Pacífico

Nos hacen ver que en la cumbre de los líderes de la Alianza del Pacífico, que tuvo lugar en Buenaventura, Colombia, sobresalió en la foto central del evento en la que aparecen los presidentes de Colombia, Iván Duque; de Chile, Sebastián Piñera, y de Perú, Pedro Castillo, la presencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien acudió en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador. México asumió ayer la presidencia anual de esta organización con una noticia relevante, nos comentan. Y es que Singapur se incorporó como el primer estado asociado a la Alianza, país con el que México mantiene temas de interés común en materia de desarrollo de productos financieros y regulación. Con ello, nos aseguran, se da un importante paso para consolidar a la Alianza como un referente de integración económica internacional.

• El contento de Germán Martínez

Los que no cabían de contentos ayer eran los integrantes del Grupo Plural, conformado por los senadores Germán Martínez, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum. Y es que resulta que el TEPJF les dio la razón en el recurso que presentaron para no ser excluidos de espacios de participación en la Cámara alta, con lo que en periodos subsecuentes deberán ser considerados para formar parte de la Comisión Permanente. La decisión derivó de una “evolución” del criterio que venían sosteniendo los magistrados sobre conocer o no de actos parlamentarios. Decidieron entrarle por considerar que en el caso se vulneraban derechos político-electorales. Nos hacen ver que no hay que perder de vista que el fallo no sólo le da la razón a los plurales, sino que encamina un ajuste de las actuales prácticas parlamentarias.

• Resultados de la Marina

Y la dependencia que sigue dando resultados en acciones contra el crimen organizado en las aduanas es la Secretaría de Marina, a la que, como se dice popularmente, no se le va una. Y es que resulta que elementos de la institución que encabeza el almirante Rafael Ojeda, durante una inspección a contenedores en el puerto de Manzanillo, descubrieron que delincuentes pretendían introducir cocaína nada menos y nada más que en latas de sardinas congeladas. La detección de la droga la hicieron con un equipo especial al tomar muestras de la carga. Resultó que ocho paquetes contenían en total nueve kilos de la sustancia ilegal, por lo que se inició la carpeta correspondiente en la FGR. La acción estuvo a cargo, nos comentan, de los marinos de la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, en Colima.

• Macro movilidad en Jalisco

Con una inversión de 4 mil 790 millones de pesos, este fin de semana en Jalisco se inaugura Mi Macro Periférico, que se convertirá en el sistema de transporte público más grande de nuestro país y que, nos comentan, representa la obra más importante en la administración del gobernador Enrique Alfaro. Tiene el objetivo de transformar la movilidad en la zona metropolitana con una reducción de tiempo en los traslados de más de una hora que favorecerá a miles de usuarios, porque sustituirá a la vieja Ruta 380, además de que tendrá un sistema de pago electrónico unificado, con tarjeta de prepago con la que se podrá acceder también al transporte público de las principales ciudades de esa entidad como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán de Morelos. Ahí otro dato.

• Reinvitan a Salazar a la Cámara

Nos cuentan que después del choque entre el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por su ausencia en los foros de la Reforma Eléctrica, el empresario fue invitado nuevamente al debate. Así lo adelantó el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien dijo que Salazar Lomelín acudirá a San Lázaro la próxima semana, nuevamente, en un foro organizado por la Jucopo, presidido por Rubén Moreira, con el tema “Impactos económicos y financieros para la CFE y Hacienda Pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad”. En este espacio habíamos señalado que la ausencia del líder del organismo cúpula de la IP había sido una ausencia que dejó mal a todos. Con el arreglo a la agenda, nos dicen, aplicó aquello de cada quien su golpe y pa’lante.