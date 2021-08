Aquella tarde violenta en Coyoacán

Aquella tarde de enero de 2018, tras una lluvia de proyectiles directos, el hombre que fungía como maestro de ceremonias, empezó a gritar asustado: “¡Cordura, cordura; no caigan en provocaciones!”. Sin embargo, ningún ánimo pudo calmar. Las sillas dispuestas para el mitin empezaron a volar buscando cabezas que descalabrar. El mitin en Coyoacán estaba siendo reventado por un grupo violento. Ayer, 3 años 7 meses y 8 días después, a quien se señaló de estar detrás de aquellos hechos, Mauricio Toledo, fue desaforado por una acusación de enriquecimiento ilícito. Aquella tarde, a quienes se dirigía la agresión era a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno —cargo que ganaría en las elecciones de ese año—, y a Martí Batres —entonces dirigente del partido guinda en la capital—, hoy secretario de Gobierno de la CDMX. Hoy ambos despachan en oficinas ubicadas a unos pasos de Palacio Nacional y Toledo anda cerca de la Patagonia. Cómo cambian los tiempos, nos comentan.

• La votación sobre Toledo

Nos cuentan que de la votación que se dio ayer en San Lázaro, en el proceso de desafuero al petista Mauricio Toledo, varios levantaron la ceja sobre al menos cuatro cosas que se vieron: Primero, que el diputado panista Jorge Romero, futuro coordinador del albiazul en San Lázaro, y que compartiera con Toledo en el pasado aventuras y poder en la Asamblea Legislativa, votó en favor de retirarle la inmunidad, para que la Fiscalía de la CDMX pueda proceder en su contra. Segundo, que donde el exalcalde de Coyoacán sí tuvo respaldo, aunque relativo, fue en el PRI, bancada en la que 25 diputados decidieron votar en abstención. Tercero, que en la propia bancada del PT, un legislador, José Ángel Pérez, dio su voto a favor del desafuero. Y el más claro y contundente: Que luego de varios temores ante el riesgo que representaba para la 4T confrontarse con el Partido del Trabajo, Morena usó su aplanadora. Ninguno de sus integrantes votó en contra.

• Exfuncionario, operando

Cuentan que quien anda muy activo y “operando”, a pesar de que hace unos meses dejó de ser vocero de la Secretaría de Gobernación, es Omar Cervantes. El funcionario dimitió el pasado 1 de junio a la Dirección General de Comunicación Social, en medio de una polémica, pues resulta que por esas fechas se difundió un audio en el que pedía a su interlocutor involucrar a los “Scherer” en el apoyo al candidato del PRI y el PRD al gobierno de Nuevo León. “Que alguien diga que los Scherer abiertamente ya están apoyando a Adrián en la recta final”, es parte de lo que se escuchaba en el referido audio, cuya autenticidad Cervantes rechazó. Nos comentan, sin embargo, que el exfuncionario seguiría tratando de mover en medios asuntos que pudieran afectar a la Consejería Jurídica de la Presidencia, sin tomar en cuenta que los posibles daños no sólo serían para esa oficina sino para la Presidencia misma. Además, por los antecedentes, existe la presunción de que sus actuaciones tendrían la venia y el apoyo de su anterior oficina.

• Nuevos dardos de Porfirio

El que ya está tomando regularidad en el lanzamiento de dardos en las benditas redes, tras su postergada iniciativa de crear un frente para defender a los órganos autónomos, es Porfirio Muñoz Ledo. Y es que desde su afilada cuenta de Twitter, nos comentan, ayer se refirió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y en particular a la reforma legal que le permite ampliar el periodo de su presidencia en la Corte. “Para recuperar su autoridad, Zaldívar debe tomar posiciones jurídicas, no políticas. Cuando afirma que ‘RENUNCIA’ a la ampliación de su mandato, cae en falsedad, ya que no puede renunciar al ejercicio de un derecho del que carece”, arrojó primero el legislador morenista. Luego, agregó un segundo: “Desde el principio de esta tragicomedia debió haberse sometido al fallo de la Corte que preside, respecto de una ley impuesta por el Ejecutivo y ostentosamente anticonstitucional”. Y cerró con un tercer dardo: “Como anuncia el ministro Fernando Franco esta semana, el pleno de la Corte resolverá en definitiva el asunto. Para qué tanta maroma cortesana”. Ahí los tres dardos del día.

• Los mensajes de Robles

A escasas 24 horas de cumplir dos años de estar encarcelada, la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, reapareció en redes sociales para difundir una carta a la que le van varios destinatarios. En la misiva, acusa que estar privada de su libertad se debe a un injusto proceso penal por una sed de odio y de venganza; además, porque es mujer, y por el miedo, el odio y la venganza de la que señala a quienes “estorba” en su proyecto político. Más adelante, afirma que nunca se ha negado a colaborar con la autoridad para hablar sobre la llamada Estafa Maestra, en tanto que otros cómodamente están en su casa y ella en la cárcel. Robles Berlanga tuvo tinta también para cuestionar si el mismo trato de prisión recibirían los responsables de la muerte de miles de mexicanos por el mal manejo de la pandemia, o para aquellos que tienen múltiples propiedades, e inexplicablemente una que es propiedad de la CDMX, en alusión a la extitular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Uf.

• La polémica por la maqueta

La que ha estado generando una serie de críticas en redes sociales es la maqueta monumental del Huey Teocalli, instalada en el Zócalo capitalino. Y de las más recurrentes fueron las que acusaban al Gobierno de despilfarrar recursos en algo que no sería útil. Ayer, el misterio de quién costeó el proyecto quedó resuelto. Vannesa Bohórquez, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, dio a conocer que la instalación, consistente en nueve mil 300 estructuras metálicas, triplay, acabados de pintura y esmalte, corrieron en su totalidad a cargo de OCESA, empresa que ha organizado decenas de conciertos en la Plaza de la Constitución, gracias a un convenio con el Gobierno capitalino que data de varios años atrás. Así que la estructura, que por cierto que anoche ya estaba en pruebas, al Gobierno, nos comentan, no le costó. Lo cierto es que no hay visos de que pare la polémica por la maqueta de cara a la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena.