Tatiana, con menos optimismo

Nos cuentan que quien tiene una estimación de crecimiento del PIB para este año un tanto distinta a la que fue planteada hace unos días en una mañanera en Palacio Nacional, de 5 por ciento, es la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. “Si recordamos un poco, y voy a irme a cuando aprobaron el presupuesto, Hacienda planteaba un 4 por ciento; esto fue antes de Ómicron. Ahorita nosotros estimamos que pudiésemos andar rondando entre un 2.5 por ciento y un 2.6 por ciento”, señaló la funcionaria. Más de una ceja se levantó ante la gran diferencia de proyecciones, pero fue ella misma quien consideró que “hay muchos factores que se presentan a lo largo del año que pueden alterarte positiva o negativamente el año, y yo creo que el Presidente está apostando a que sucederán cosas positivas”. La pregunta que surge entonces es: ¿Cómo vieron esa bajada de balón?

• Compleja inauguración del AIFA

Ciertamente, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, ha advertido que se aplicará la ley para prohibir la propaganda gubernamental, debido a la veda por la consulta de revocación de mandato. También que esto no impide que el Presidente inaugure obras. Igualmente, pero en sentido opuesto, que está prohibida la promoción de obras. Con estos parámetros aún queda duda de si el próximo 21 de marzo, cuando se pretende echar la casa por la ventana para celebrar el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, podrá ser una jornada redonda para la Presidencia. Todo indica que la elaboración del programa de inauguración tendría que ser sumamente cuidada —el mandatario ha considerado no pronunciar algún discurso— para no rebasar unos límites que para algunos lucen difusos. Hay quienes en esa lógica aventuran que la inauguración será un auténtico acto no tanto de júbilo, sino de equilibrismo.

• Morena, con problemas en 30 estados

Además de los “huevazos” en contra de Mario Delgado, nos hacen ver que a la dirigencia nacional de Morena también están llegando cúmulos de quejas por presuntas irregularidades dentro de ese partido. En la ruta jurídica se encuentran los recursos por las impugnaciones en lo que respecta a la designación de candidaturas, pero también se han presentado otros reclamos informales en 30 estados, que revelan las inconformidades de las bases de militantes, las cuales acusan que hay varios liderazgos que operan para obtener beneficios personales en lugar de fortalecer a su partido. Señalan incluso a legisladores y funcionarios, además de anomalías en las dirigencias locales, en una crisis que el guinda públicamente no quiere reconocer. Nos hacen ver que la estrategia de esconder la basura debajo de la alfombra que está siguiendo el dirigente guinda no podrá durar mucho tiempo, porque ya se empiezan a ver abultamientos. Uf.

• Ediles vulnerables

La creciente ola de violencia en el país ha vuelto a poner a los alcaldes, sobre todo los que encabezan ayuntamientos de entidades en los que hay fuerte presencia del crimen organizado, en una posición vulnerable. Ayer fue hallado el cuerpo del edil de Contepec, Michoacán, Enrique Velázquez, con quien su familia había tenido el último contacto el sábado pasado. De acuerdo con la consultora Etellekt, que cuantifica los homicidios de alcaldes en el país, en lo que va del actual sexenio han habido 15. Hasta ahora, el sexenio que ha sido más violento para los ediles ha sido el de Enrique Peña, en el que hubo 39, seguido del de Felipe Calderón, en el que hubo 31. Con Vicente Fox, los asesinatos aún no escalaban a los niveles actuales y en todo su sexenio fueron seis. Velázquez Orozco recién había ganado las elecciones tras ser postulado por el PRI. Sin embargo, ese partido no es el que más víctimas suma. El más afectado es el PRD, con 5; seguido de Morena, con 4 y Movimiento Ciudadano, con 2.

• La visita relámpago de Kerry

Hablando de temas del sector energético, una visita relevante es la que realizará mañana el enviado presidencial especial para el clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry. Y es importante para temas energéticos porque en la reunión que éste tenga con el Presidente López Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard, entre los temas se habrá de discutir el de “las oportunidades para expandir la generación de energía renovable, crear un clima de inversión sólido, combatir la contaminación por metano, hacer la transición energética a transporte de cero emisiones y acabar con la deforestación”. No puede obviarse, nos hacen ver, que los encuentros se realizarán en medio de un debate intenso sobre la propuesta de Reforma Eléctrica presentada por Palacio Nacional y entre declaraciones diversas sobre los intereses que busca defender EU en esa legislación.

• Secretario de Orozco, ante juez

Nos comentan que este día tendrá lugar la audiencia del exsecretario de Seguridad Pública de Aguascalientes Porfirio Sánchez Mendoza, quien fuera detenido la semana pasada por agentes federales y a quien se le imputan los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales. Al funcionario, en medio del debate por su sorpresiva detención, se le ha señalado además como parte del equipo de quien fuera extitular de la Secretaría de Seguridad Genaro García Luna. Por cierto que, en Aguascalientes, donde al conocerse su captura, el gobernador panista Martín Orozco dijo 0que había tenido excelentes resultados, ya se nombró a un encargado de despacho. Y ya no se han visto, nos dicen, intenciones del panista de defender a quien fuera su hombre fuerte en materia de seguridad.