La terna a la Fiscalía de Guerrero

El Congreso de Guerrero recibió ayer la terna final de candidatos a encabezar la Fiscalía General del estado. Los nombres seleccionados por la gobernadora Evelyn Salgado son los de Zipacná Jesús Torres Ojeda, Antonio Sebastián Ortuño y Miguel Alejandro Guizado Jaimes; el primero es coronel del Ejército y ya ha sido vicefiscal; el segundo se ha desempeñado como director de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia y el tercero ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre ellos en el Instituto Electoral y en el Tribunal Electoral del Estado. La lista original se conformaba de 33 nombres, nos comentan. Ahora los perfiles elegidos serán citados a comparecer ante los legisladores para presentar sus planes de trabajo. Será con los votos de dos terceras partes de los diputados que se nombre al nuevo fiscal.

Candidato en apuros

Nos cuentan que, en Monterrey, el exalcalde y candidato de PRI, PAN y PRD, Adrián de la Garza, podría enfrentar pronto una crisis. Y es que ayer, nos comentan, se presentó un ciudadano a entregar un exhorto al gobierno municipal para solicitar que el exfuncionario devuelva camionetas blindadas y elementos de seguridad pública que utiliza desde que dejó sus funciones como alcalde. De acuerdo con los datos que presentó, De la Garza debió haber devuelto hace más de medio año esos apoyos. “Ahorita está utilizando ilegalmente ocho camionetas blindadas y siete escoltas de seguridad que representan más de un millón (de pesos) de gasto mensual. Esto lo debió de haber regresado hace más de medio año, entonces más o menos el monto que le debe al municipio es de ocho millones de pesos”, señaló el hombre en su escrito. Uf.

Estrategia contra incendios

Donde se están poniendo las pilas para enfrentar el tema complejo de los incendios en estos días es en el Estado de México, nos comentan. Y es que a diferencia de otros lugares en donde también hay conflagraciones activas y no se ha apreciado suficiente organización gubernamental para atender el problema, en la administración de Delfina Gómez decidieron establecer cinco mesas de trabajo: en los municipios de Amecameca, Coatepec Harinas, Temoaya, Valle de Bravo y Lerma, donde representantes de instituciones de los tres niveles de gobierno monitorean las acciones que se llevan a cabo y que están siendo reforzadas con el uso de drones y helicópteros de los conocidos como Relámpagos. En las zonas boscosas del estado, nos aseguran, se rehabilitan las brechas cortafuego, mientras la supervisión de las tareas la han asumido directamente la gobernadora y el secretario de Gobierno, Horacio Duarte.

Alertas de seguridad

Y fue la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano la que informó que desde ayer analiza la necesidad de pedir protección para su candidata a la gubernatura de Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, tras el atentado que sufrió el domingo Alda Pacheco, candidata a diputada federal por el distrito 10 con cabecera en Moroleón, y el asesinato ayer de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán. “Estamos en pláticas con nuestra candidata a la gubernatura. Y se está evaluando en equipo el tema de la seguridad y qué tipo de seguridad”, indicó el presidente estatal emecista, Rodrigo González Zaragoza, quien no descartó que en otros estados acudan a solicitar medidas similares tras la situación de violencia que se ha dado en las campañas electorales. Ahí el dato.

Contra el árbitro

Y son los árbitros electorales a los que no les dejan de zumbar los oídos, porque si no es un partido es otro, o si no es un actor político es otro el que levanta la voz cuando le marcan una falta. Y es que ayer fue el Presidente el que se anticipó a descalificar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —por enésima ocasión— esta vez para cuestionar que vaya a discutir algunos contenidos presuntamente violatorios de la ley electoral en su más reciente libro titulado ¡Gracias!. Ya hasta se anticipó y dijo que ya se verá si “la inquisición lo pone entre los libros prohibidos”. Ayer también el candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez descalificó, pero al otro árbitro, al INE, por considerar que es parcial en la fiscalización de campañas. En su caso mencionó que en el instituto hay “consejeros electos por tómbola”. Así las rudezas… y las que faltan.

En manos del Conahcyt

Y quedaría en manos del Conahcyt, a cargo de María Elena Álvarez-Buylla, el que eventualmente se pueda reactivar la prohibición del uso del glifosato en México. Porque al día de hoy no se ha terminado de establecer qué producto será el sustituto ni los canales para que éste se encuentre al alcance y en las cantidades que los productores demandan. “Se dio apoyo a Conahcyt para buscar alternativas y apenas están terminando. Al mismo tiempo tenemos la necesidad de tener este agroquímico para la producción, lo que se hizo fue dejar una pausa en tanto se tiene un sustituto… se sigue investigando, se va buscar la sustitución, pero es un proceso complejo”, aclaró ayer el Presidente. Nos recuerdan que antes ya hubo otra experiencia con el Conahcyt, la de los ventiladores para enfrentar problemas que se presentaban por el Covid. Uf.