Texcocanos, de la greña

Ayer, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que, ante la imposibilidad de definir una candidatura de consenso para el Gobierno del Estado de México, habrá encuesta. Nos hacen ver que lo anterior no refleja otra cosa sino el pleito casado que se traen los tres principales aspirantes a la candidatura que, para más señas, son ramas del mismo tronco. Dicho de otra forma, Delfina Gómez, titular de la SEP; Horacio Duarte, administrador de Aduanas, y el senador Higinio Martínez pertenecen al mismo grupo político, fundado en Texcoco cuando los tres militaban en el PRD. La dirigencia del partido lleva más de una semana de retraso en la emisión de la convocatoria, debido a que se hizo un último esfuerzo por convencer al más renuente de aceptar lo que parece una decisión tomada. No hubo acuerdo y, por lo tanto, habrá encuesta. A ver cómo les va.

Blindaje del IMSS

A propósito de información referida en este espacio en temas de adquisiciones, en el IMSS nos comentan que en los últimos cuatro años han hecho ajustes importantes para fortalecer herramientas y estrategias de transparencia y eficacia en el ejercicio del gasto. A lo cual se suma que las adquisiciones de insumos médicos de gran volumen se realizan de manera consolidada por el Insabi y por la UNOPS, con lo cual se acabaron los tiempos en que había compras “en lo oscurito”, como parte de pagos de favores políticos o con comercializadoras cuya intermediación inflaba los precios. “Hoy las adquisiciones no dependen de una sola persona, sino de un proceso en el que intervienen más de siete áreas y al menos 24 funcionarios”, nos hacen ver. Y no sólo eso, sino que mediante Compranet, éste se pone a la vista de todos. Nos refieren que ante ello pudiera haber comercializadoras enojadas que quieren que las cosas sean como antes, pero que ya no se va a poder.

PRI, dos caminos distintos

Claras diferencias las que, en las filas del PRI, se aprecian en la construcción de perfiles y narrativas de cara al 2024. Y es que, aunque falta tiempo hoy, por un lado, los propios priistas registran cómo su actual dirigente, Alejandro Moreno, luce apurado en un escape de los misiles de la justicia campechana por acusaciones de enriquecimiento. Por otro, no dejan de ver cómo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, desahoga otro tipo de agenda: ayer firmó con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, un plan para que defensores públicos federales asesoren a indígenas presos en la entidad, y antes promovió en pleno Paseo de la Reforma, al lado de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, una actividad relevante para la entidad como lo es La Guelaguetza. Dos rostros y dos momentos en el tricolor. ¿Serán estos indicadores que incidirán al final hacia dónde podría jalar la militancia? Ya se verá.

No pasa la controversia

Nos hacen ver que este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, al rechazarle una controversia constitucional por improcedente. El pasado 21 de junio, el legislador morenista presentó el recurso en contra del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obliga a conceder un lugar a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente. La Corte decidió que ni siquiera le dará trámite a dicha demanda. Claro, quienes conocen un poco de derecho saben que las resoluciones del TEPJF son inatacables. Gutiérrez Luna es abogado, así que lo sabía. Y aun así presentó la controversia. Ahora lo que sigue es ir preparando el escaño que ocupará MC, pues la prórroga que otorgó el Tribunal Electoral vence mañana. Uf.

Iglesia, inseguridad y paz

Donde ayer tomaron la decisión de seguir dando pasos en su posicionamiento sobre seguridad y justicia en el país es en la Iglesia católica. Y es que resulta que la Conferencia del Episcopado —cuyo presidente es Rogelio Cabrera y su secretario es Ramón Castro—, convocó a una “Jornada de oración por la paz” ante los asesinatos y desapariciones que ocurren en el país y ante la “barbarie y violencia”. Nuestra apuesta es por el diálogo social para construir un camino de justicia y reconciliación que nos lleve a la paz. Queremos abrir horizontes de diálogo para construir la paz. Estamos delante de un problema complejo que necesita de todos y todas para atenderlo desde la raíz, señalaron. Entre las actividades consideradas el próximo 10 de julio se honrará a todos los religiosos que han sido asesinados en el país.

Noroña escala el reclamo

Con la novedad de que iba en serio Gerardo Fernández Noroña cuando hace unos días publicó un tuit en el que criticaba bardas publicitarias que, acusó, han aparecido en Iztapalapa y a favor de la Jefa de Gobierno y señalaba a la alcaldesa Clara Brugada. Bueno, pues resulta que ayer el petista subió algunos peldaños a sus reclamos, pues los dirigió al “compañero Presidente”, a quien de plano le pidió “sacar las manos del proceso” rumbo al 2024. A su juicio, el Presidente “ya ha mandado todos los mensajes de a quién le gustaría él que encabezara la candidatura” y “a esa persona la ha llevado para todos lados mostrando su preferencia”. En la conferencia, el legislador acusó además que fue “desinvitado” a la inauguración de la refinería el viernes pasado.