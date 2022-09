Tragedia en Sinaloa

Nos comentan que el muy lamentable asesinato de la madre buscadora Rosario Lilián Rodríguez nulificó de un plumazo el recurrente discurso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, sobre la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Rosario fue ejecutada cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Víctimas de Desaparición Forzada. Una cruel ironía que fue posible porque la también activista no contaba con protección, a pesar de que ya había recibido amenazas. El hecho de que unas horas antes la víctima se haya reunido con el gobernador no desanimó a los agresores, quienes la cazaron al salir de una misa para pedir por la aparición de su hijo. El crimen ocurrido en Sinaloa es una tragedia nacional, pues puso en evidencia la vulnerabilidad en que se encuentran quienes se han dedicado a buscar a sus familiares por su cuenta, ante la inacción del Estado.

El revire de Monreal

Nos hacen ver que al desaire que el pasado martes le hicieron varios distinguidos personajes de la 4T, Ricardo Monreal respondió ayer con la colocación de uno de los suyos en la presidencia del Senado. Durante la plenaria de Morena, Alejandro Armenta obtuvo 36 votos, contra los 28 de Higinio Martínez. El caso es que a pesar de la declinación de los otros dos aspirantes, José Narro y Gabriel García, a favor de Higinio, en la votación se impuso el cercano a Monreal. Nos dicen que lo de ayer tiene mucha relevancia, pues, aún con la complicación para nombrar a la Mesa Directiva —hecho que también mandó un mensaje—, se revela la fuerza que aún tiene Monreal y que muchos parecen subestimar. La moraleja, nos aseguran, es que si alguien tenía pensado armar una revuelta en la bancada, ahora lo tendrá que pensar dos veces, pues el tiro le podría salir por la culata.

¿Marcianos en campaña?

El que no ha dado una explicación satisfactoria del porqué platicó con Jaime Maussan es el hoy expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. En su cuenta de Twitter, Gutiérrez Luna argumentó que en San Lázaro se escuchan todas las voces y que Maussan solicitó una audiencia para hacer un planteamiento sobre los OVNI, un tema que, dijo, ya ha sido debatido en congresos de otros países. Y claro, no ha faltado el malicioso que afirma que lo que busca Gutiérrez es reclutar un ejército de marcianos que le ayuden a ganar la candidatura de Morena al Gobierno de Veracruz en el 2024, pues como se ven las cosas, tendría que hacer algo fuera de este mundo para quitarle esa posición a la secretaria de Energía Rocío Nahle. En los recientes comicios internos del partido guinda los candidatos de Gutiérrez fueron aplastados por las huestes de Rocío. Así que…

Y que corrigen a Gatell

Al que nuevamente le enmendaron la plana, o al menos así se interpretó, fue al subsecretario Hugo López-Gatell. Y es que fue el Presidente López Obrador quien ajustó el tono y el mensaje hacia los consultorios adyacentes a farmacias, sobre los que, ha quedado claro, el funcionario de la Secretaría de Salud no tiene en el mejor de los conceptos, tanto que hace unos días llegó a decir que lo deseable sería que no existieran. En su mañanera de ayer, el mandatario señaló: “Miren, la vez pasada, cuando se habló de las farmacias, yo creo que no se matizó. No se trata de clausurar los consultorios de las farmacias, de lo que se trata es de mejorar el sistema de salud pública. Las farmacias estas existen y pueden inducir a que se compren los medicamentos donde están los consultorios o en las farmacias donde están los consultorios, pero porque también hace falta atención médica. Entonces, no es cancelar nada”. Uf.

Destapado, pero no “corcholata”

Y fue el Partido del Trabajo y en particular su mandamás, Alberto Anaya, el que ayer anunció que ya tiene candidato presidencial. Y resulta que no es otro que el controvertido diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Aunque no es algo menor para el legislador, que con esa designación pudiera empezar a figurar más en mediciones no oficiales, ya anticipó Anaya que lo va a tratar de colar por la vía de la coalición para que lo tomen en cuenta y “midan” en la encuesta de Morena para definir al candidato presidencial en 2024. Sin embargo, lo que está claro, nos hacen ver, es que mientras no tenga el visto bueno del inquilino de Palacio y aunque lo traten de colar por un resquicio, no se podrá mover y promover con miras a la sucesión presidencial con el mote de “corcholata” que sólo unos pocos tienen. Auch.

Macaneando

Muy beisbolero fue el día de ayer para el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que recibió a los representantes de los equipos Los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco, quienes le anunciaron que realizarán dos juegos en el estadio Alfredo Harp Helú, los días 29 y 30 de abril del próximo año en el retorno de las Grandes Ligas al país. Y también aprovechó para tuitear sobre los encuentros que ha sostenido con peloteros de historia y fama. Por cierto que en la mañanera también macaneó duro, pero políticamente, pues recetó varios hits a integrantes del Poder Judicial, al que por tercer día consecutivo criticó a propósito de la decisión que se estaría eventualmente tomando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Incluso anunció que alista exhibir acciones cuestionables de jueces. Uf.