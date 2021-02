Tremenda patada al pesebre

El que fue a pegarle un patadón al pesebre albiazul en Nuevo León fue el exgobernador de Guanajuato, sí el también panista, Juan Manuel Oliva, quien expresó su respaldo a los candidatos a gobernador y a la presidencia municipal de Monterrey, ¡pero del PRI! Esto ocurrió el lunes pasado tras reunirse precisamente con los abanderados tricolores, Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos. Pero lo que más dolió a los panistas locales que ya piden su expulsión y más molestó al candidato azul Fernando Larrazabal, fue la expresión de Oliva: “Como demócratas estamos aquí para empujar el voto inteligente, el voto responsable, el voto útil que dé claridad… debemos ir con las mejores opciones. Yo creo que debe hacerse un gran esfuerzo y estamos aquí por eso, para apoyar a Adrián, a Paco Cienfuegos y apoyar a México”. Auch.

• Gatell refrenda: o Cuba o nada

Señalan que no deja de sorprender el catálogo de los temas en los que Hugo López-Gatell refleja su falta de empatía. Ahora, dicen, tocó turno a sus colegas médicos que se han topado con la falta de espacios para realizar su especialidad en México. La respuesta del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a los doctores que no tienen una plaza pese a haber aprobado el Examen Nacional de Residencias Médicas 2020, es que son libres de decidir entre irse a Cuba o volver a presentar el examen, eso sí, si el puntaje no es “satisfactorio” no tendrán el lugar que ya habían ganado. La fría respuesta del funcionario —“son libres de declinar y si quieren una plaza, una especialidad médica en México, el próximo año podrán volver a concursar”— se agrega a otras en las que ni tantito se conmueve. Uf.

• Las conexiones de los “gandallas”

Cuentan en Acapulco que el caso de los funcionarios “gandallas” del ISSSTE que hace unas semanas se brincaron la fila para vacunarse contra el Covid todavía tiene tela de donde cortar. Resulta que finalmente el instituto inhabilitó al jefe de departamento, José Luis Rendón, quien presumió en redes sociales haber recibido la vacuna, y a la subdirectora administrativa, Liliana Hernández Pinzón. Pero el asunto no queda ahí, se dice que Liliana es esposa de Ilich Augusto Lozano Herrera, quien para más señas, además de ser mencionado como regidor del Partido Encuentro Social en el puerto, ya forma parte de la amplia lista de quienes buscan la candidatura a la alcaldía de Acapulco por Morena. Lo que sale después de una foto en el Face.

• Correcta reorganización en el Ajusco

Nos comentan que TV Azteca no se ha detenido ante la crisis generada por el Covid-19 y ha estado trabajando en una estrategia de eficiencias financieras y operativas para asegurar su viabilidad de largo plazo. La empresa del Ajusco ha reconocido que existe una crisis en la industria, pero la encara manteniendo su salud financiera, por lo que realizará una amortización anticipada por hasta mil 200 millones de pesos, de los 4 mil millones de pesos que tiene emitidos en certificados bursátiles. Adicionalmente, contempla reorganizar su deuda en moneda extranjera iniciando un diálogo constructivo con los tenedores de las notas por 400 millones de dólares con vencimiento en 2024. “Hoy iniciamos un proceso de reorganización de deuda como una muestra inequívoca de que estamos actuando de manera ordenada y responsable y así continuaremos haciéndolo”, ha dicho el director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez.

• Priistas enredados en las redes

Dicen que donde no se pusieron de acuerdo para abordar el debate sobre la iniciativa de Ricardo Monreal para meter en cintura a las empresas propietarias de las redes sociales, fue en las filas del tricolor. Y es que a temprana hora el PRI nacional calificó de “disparatada y peligrosa” la iniciativa del coordinador de Morena en el Senado. Adicionalmente, el tricolor le aventó la lámina al legislador al señalar que “como dar resultados no es lo suyo, prefieren callar las voces que genuinamente expresan su descontento en espacios como Facebook y Twitter”. Sin embargo, por la tarde, la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, le enderezó el tuit al PRI nacional, que encabeza Alejandro Moreno. La experimentada legisladora yucateca afirmó que no había que darle la vuelta a esa discusión. “Tenemos que estudiarlo y resolverlo de la mejor manera, ignorar esta realidad no nos va a llevar a ninguna parte”, afirmó Sauri Riancho, quien apuntó que el eje central del análisis debe ser en torno a la libertad de expresión.

• El edil acosador

Nos cuentan que quien quedó totalmente descobijado es Sergio Quezada, el alcalde de Tototlán, Jalisco, luego de que el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, de plano le advirtiera que tanto él como su director de padrón y licencias municipal, Efraín Martínez, tienen que dejar el cargo tras ser denunciados de acoso sexual por parte de una trabajadora del municipio. Ante la exhibición de un audio en el que se escucha al presidente municipal decirle a la denunciante “así vestida te ves hermosa, cómo te ha de disfrutar tu marido”, en un intento de abogar por su funcionario, previamente también señalado de acoso, la única reacción posible era la que Alfaro tomó e hizo pública en un tuit: “Estas dos personas (Quezada y Martínez) no representan los principios y valores de este proyecto político. No basta una disculpa, se necesita una sanción ejemplar. No merecen ser servidores públicos, ya no tienen nada que estar haciendo ahí. No es un juego, es un delito y se tiene que pagar”.