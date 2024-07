Eso vale la vida de un periodista

Resulta sobrecogedora la frialdad con la que el sujeto apodado El Bart habla de cómo intentó asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva. “Mi idea era: Lo mato, me voy a donde me tenga que ir. Me escondo un rato y se enfrían las cosas. Tengo dinero y tan tan. Yo me lo imaginaba en una sábana blanca”. En una entrevista que le hizo la activista Saskia Niño de Rivera, el sicario no plantea preocupación alguna por lo que hubiera venido después de haber concretado el crimen para el que fue contratado. Su argumento intenta apelar a la realidad de impunidad que hay en el país, y quizá por ello resulta aún más estremecedor. “¿Cuántos periodistas no han matado y no ha pasado nada? No han agarrado a nadie”. —Si lo hubieras matado crees que no se hubiera hecho la investigación —le pregunta Saskia­—. “Na. México mágico”, responde. Son dichos que dan cuenta de cuánto vale hoy para un criminal la vida de un periodista.

Perfiles para posiciones estratégicas

Así que en el futuro Gobierno retornará el puesto de jefe de la Oficina de la Presidencia, un área que ayuda en tareas de primera mano al Jefe del Ejecutivo en cuestiones técnicas, operativas y de despacho y debe ser, por tanto, de la mayor confianza. Y desde ya entre los perfiles que se mencionan para ocupar esta posición el que más suena es el de Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán y excoordinador de asesores del Presidente López Obrador. El nieto del expresidente Lázaro Cárdenas del Río también ha sido referido para encabezar Pemex, la que sería una posición con un gran simbolismo. Otro de los espacios por ocupar es el de la presidencia de Morena, que hasta ahora se ha planteado como el ideal y porque es tiempo de mujeres para la hoy secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Ahí el reto será el de mantener al partido con unidad y en consonancia con los objetivos del Gobierno. Pendientes.

Revisión cuidadosa

Y fue la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien anunció que el nombramiento de los secretarios de Defensa y Marina se concretará hasta el mes de septiembre, particularmente en las últimas semanas de ese mes. La futura mandataria, nos comentan, habrá de revisar sin prisa y con cuidado los perfiles de los que suenan para ocupar ese par de carteras que, hoy más que nunca, tienen la mayor de las relevancias, dadas las múltiples tareas que realizan, la amplia dimensión de recursos humanos que las conforman y los importantes presupuestos que erogan. Mientras Sheinbaum toma esas decisiones, ha informado que en los próximos días y semanas seguirá presentando a los futuros integrantes de su gabinete legal, pero también del ampliado, además de cabezas de organismos descentralizados. Por lo pronto, alista presentar el jueves próximo a quienes serán los futuros secretarios de Trabajo y Previsión Social, Turismo, Cultura y el referido jefe de Oficina. Ahí el dato.

Beneficio de no ir a la ruptura

Y fue el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien ha celebrado que “por primera vez en la historia del país, no vamos a comenzar de cero ni habrá ruptura con el pasado”. Un punto interesante, nos hacen ver, si se considera que la continuidad de políticas y programas es lo primero que se ve afectado cuando hay alternancias en las que el Gobierno entrante ocupa tiempo y energía en sepultar los programas de sus antecesores. El mandatario estatal se refirió a los nombramientos de Omar García Harfuch, al frente de Seguridad; Rosa Icela Rodríguez, en Gobernación y Ariadna Montiel, en Bienestar y consideró que con ellos se podrán afinar y ajustar detalles, pero manteniendo la esencia y los aspectos exitosos que han ayudado a avanzar en la atención de los problemas de inseguridad desde sus causas y con inteligencia, la reducción de la pobreza y la estabilidad democrática. Jara Cruz ya anticipa una próxima invitación a dialogar con los futuros secretarios en el marco de la Conago. Ahí el dato.

Nuevo bastión del PAN en CDMX

Y a un mes de las elecciones, comienza la etapa de revisión más detallada de los resultados en varias alcaldías y resulta interesante, nos hacen ver, el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo, porque resulta que el actual alcalde, Mauricio Tabe, logró la reelección, pero no sólo eso, también se convirtió en el alcalde más votado en toda la historia de esa demarcación, pues rebasó la cifra de 130 mil votos. Y es que con ello superó los números que él mismo obtuvo en 2021 —unos 107 mil votos—. Para quienes buscan una explicación, sería cosa de echar ojo a las cifras de inversión en obra pública, pero, sobre todo, la efectuada en barrios y colonias populares como Tacuba, Popotla, Plutarco Elías Calles y Anáhuac. En éstas el crecimiento electoral promedio fue de 45%, y por ende, en respaldos al actual edil. Con todo esto, el dato relevante es que la Miguel Hidalgo es el nuevo bastión del panismo en la capital del país.

Pulsos en la Corte rumbo a la reforma

Quienes han conocido las posturas de cada uno de los ministros de la Corte sobre la reforma al Poder Judicial nos piden no perder de vista el que varios de ellos estén llamando al diálogo. Es el caso de la ministra Yasmín Esquivel, para quien el propósito debe ser el de “dejar atrás posturas personales y buscar puntos de encuentro, aquello en lo que coincidimos y dialogar sobre lo que disentimos”. Este mensaje lo pronunció durante la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que se realizó en Toluca y contó con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Es momento de hacer a un lado enconos personales y dar paso a una transformación que fortalezca al Poder Judicial federal, dijo la ministra Esquivel quien, es sabido, es la promotora de que los relevos de jueces se den de manera progresiva. Pendientes.