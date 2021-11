Ven en Marko entreguismo y mediocridad

¿Todo bien en casa?, fue la pregunta que se hicieron varios ayer luego de que se conocieran las reacciones entre panistas al diagnóstico de su dirigente nacional, Marko Cortés, quien considera que el PAN sólo tiene oportunidad de ganar una de seis elecciones que habrán de realizarse el año entrante, la de Aguascalientes. Primero, el exgobernador de Querétaro Francisco Domínguez apuntó que “la derrota anticipada es, en política, entreguismo... Acción Nacional debe sacudirse la mediocridad”. En tanto, el exsenador Roberto Gil apuntó: “El torpe desliz de Marko Cortés es síntoma de un problema mayor en el PAN: la dirigencia apuesta sólo ahí donde hay intereses personales de por medio. No les mueve que gane y crezca el PAN, sino que los suyos secuestren las candidaturas y los cargos”. Uf.

• Salvavidas amarillo para el jefe azul

Por cierto que quien buscó lanzarle un salvavidas al líder azul, Marko Cortés, fue el líder amarillo, el perredista Jesús Zambrano. Y es que para muchos, sobre todo los integrantes de la alianza opositora, no podía pasar desapercibido que los dichos de Cortés no sólo le pegan a su partido. De hecho, nos comentan, raspan más a los aliados —PRD y PRI— si se considera que el PAN es el partido que más fuerza tuvo de los tres que integran Va por México. “Los tres dirigentes del PRD, PAN y PRI hemos visto las particularidades de cada estado, el grado de dificultad que se tiene para poder lograr triunfos, pero, al mismo tiempo, de ninguna manera damos por perdido ningún estado”, dijo Zambrano, quien con el tono más de cuates que permite el caso, le enmendó la plana derrotista, nos dicen. Por cierto que desde las filas del tricolor, por ahora no hubo dicho alguno.

• La COP26 y las confusiones

Armó cierto revuelo la versión de que México no se había sumado a uno de los múltiples acuerdos que por estos días estará emitiendo la COP26 en Glasgow: el de protección a bosques y uso de la tierra. Sin embargo, ocurrió que algunos se fueron con la finta y el hecho de que México se haya sumado ayer y, no antes, nos dicen, no responde a presiones mediáticas o políticas internas ni externas. En este caso, el documento sobre bosques llegó al país a finales de octubre y una vez recibido se distribuyó entre las áreas y dependencias a las que una eventual suscripción formal del mismo generaría responsabilidades. Hecho lo anterior se determinó que la delegación de México, a cargo de la subsecretaria Martha Delgado, entregara la correspondiente firma de apoyo. Estos días, por cierto, seguirán surgiendo acuerdos y el hecho de que aparezcan o no signados por el país no representará forzosamente que se les desdeñe. Ahí el dato utilitario.

• Contra la clonación del WhatsaApp

La noticia es que a cada vez más personas, incluidas muchas que son figuras públicas, se suman a la lista de quienes han sido víctimas de hackeo de sus teléfonos celulares, en particular de la aplicación de WhatsApp, de la que delincuentes extraen datos de contactos para, a través de engaños, solicitarles que depositen dinero o hagan transferencias y también para cometer extorsiones. Ante ello, algunos expertos han empezado a difundir un par de recomendaciones para evitar caer en ese tipo de estafas y prácticas ilícitas. ¿Cuáles son? La primera consiste en activar la llamada “verificación en dos pasos”, que implica ponerle un candado al uso de la referida aplicación, la otra es que si uno recibe el mensaje de un conocido solicitando una transferencia de dinero se le busque para validar que efectivamente se trata del conocido.

• Versiones encontradas en SLP

Versiones encontradas, nos comentan, las que están surgiendo sobre la presunta desaparición, por unas horas, del exdiputado Pedro Carrizales, mejor conocido como El Mijis, luego de que encabezara una protesta contra el cantante Lalo Mora, a quien tiene demandado por tocar a una mujer. Y es que el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo, parece dudar de la versión dada por El Mijis, según la cual antes de ser retenido fue amenazado y una vez en manos de sus captores, sobajado. El mandatario estatal declaró que no quería opinar ni bien ni mal de nadie, pero “hay gente que le gusta mucho el escándalo, el show, y esto es un show, no es una realidad”. El caso, por lo pronto, deberá ser eventualmente revisado por la Fiscalía del estado, que tendría en sus manos investigar y determinar quién dice la verdad y por ende quién miente.

• Consejeros en problemas

Los que se empezaron a tronar los dedos, nos comentan, son los consejeros del Instituto Nacional Electoral, tras el fallo que los obliga a considerar como válido el que se recabe en papel las firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato. No podría ser de otra manera si en múltiples ocasiones éstos hicieron ver a los legisladores que era materialmente imposible realizar la tarea de revisar millones de firmas, por el complejo procedimiento de cotejo que se realiza para dotar de legalidad y certeza al ejercicio. De nada valieron los argumentos, por ejemplo, del consejero Ciro Murayama, quien hace unas semanas, al igual que sus compañeros, defendió que las firmas se recabaran por vías electrónicas, pues “nos han entregado centenas de miles de firmas falsificadas y suplantar un apoyo ciudadano es tan grave como alterar un voto”. Los consejeros se encuentran en un verdadero embrollo y con las manos atadas por los plazos de ley.