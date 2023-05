Con la novedad de que Ana Guevara, titular de la Conade, respondió con frontalidad a las campeonas mundiales de natación artística, que debieron conseguir fondos para poder competir en Egipto y recibieron ayuda de empresarios y de Sedena, pero no de la dependencia que la exvelocista encabeza, por un lío que hay con la Federación de Natación y por la falta de justificación, acusó, de millones de pesos. En entrevistas que concedió ayer, Ana dijo, entre otras cosas: “Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware, pero ellas y sus entrenadoras son deudoras…; mienten cuando dicen que no se les ha apoyado; ya no soy atleta, soy directora de la Conade, estoy obligada a cumplir y hacer cumplir la ley, no es que esté con mis amigas, no estoy para cumplir caprichos o sentimentalismos; quieren jugar al chantaje; pueden seguir adelante con su novela que por el momento no habrá forma de dar recurso”. Uf. Así el deporte en el país.

Agricultura y cambio climático

Aunque el trabajo político de las dependencias del gobierno es central en el debate público, hay una vertiente de trabajo técnico de la mayor relevancia que amerita conocerse más a fondo. Es el caso de las acciones contra el cambio climático que acomete la Sader, a cargo de Víctor Villalobos. Lo anterior, mediante la promoción de acciones gobierno-productores para el manejo de dos elementos fundamentales: el agua y el suelo —en esta administración, por ejemplo, se creó en la dependencia una Dirección General de Suelos—. Ayer, el funcionario defendió el hecho de que el sector agropecuario no es para nada el responsable principal del calentamiento global: en México representa menos del 20% de la emisión total de CO2 a la atmósfera. Más bien el sector puede convertirse en parte activa de la solución. Ahí el dato.

Autogol de Armenta

Y es el senador morenista Alejandro Armenta a quien le volvió a fallar la puntería y lo que suponía que sería tiro a gol acabó en autogol. Así pasó ayer, nos dicen, cuando denunció haber recibido los que consideró mensajes amenazantes e intimidatorios vía WhatsApp de un supuesto número ¡de la ministra Norma Piña! Bueno, hasta habló de acciones a través de la FGR y de juicio político. Pero resulta que al final los “pantallazos” que mostró no tuvieron credibilidad entre los legisladores, incluso entre sus propios compañeros. Ricardo Monreal, por ejemplo, consideró poco probable que la jueza constitucional cometiera alguna falta de este tipo. Armenta, nos comentan, fue luego comidilla en las benditas redes y quienes saben de su rivalidad con Ignacio Mier por la postulación al gobierno de Puebla, consideran que éste seguramente celebró el autogol.

Golpes a narcolaboratorios

Y en las acciones contra el crimen organizado que se llevan a cabo en el país, es la Secretaría de Marina, dependencia a cargo de Rafael Ojeda, la que mantiene una acción constante de desmantelamiento y destrucción de narcolaboratorios. Ayer, la Armada dio cuenta de que localizó y desmanteló dos laboratorios clandestinos que funcionaban para la elaboración de drogas sintéticas. Esto, en las inmediaciones del poblado Huejotita, municipio de Tamazula, Durango. En el sitio se encontraron aproximadamente 6 mil 350 kilogramos de precursores químicos y diversos materiales, 16 tanques de gas, siete reactores, nueve condensadores, una planta de luz, dos bombas de agua, dos mezcladoras y 200 litros de agua. Todo fue destruido en el lugar por incineración, con previa autorización de la autoridad competente, informó la Marina, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

“No los vamos a excomulgar”

Y fue la diputada del Partido del Trabajo Margarita García la que ayer dijo a sus compañeros legisladores que haber llegado a un cargo público por medio de la Cuarta Transformación no es para que ahora se queden callados. Esto, nos cuentan, luego de que algunos refunfuñaron porque ella y el presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro, Emmanuel Reyes, de Morena, respaldaron que titulares de instituciones de salud federal, como el cuasi extinto Insabi, a cargo de Juan Ferrer, sean llamados a comparecer para esclarecer la forma en que han ejercido su cargo. La petista les recordó a sus compañeros diputados que representan a un sector de la población y es su deber echar un ojo a las responsabilidades del Estado; no se trata de excomulgarlos, les dijo. Y bueno, al final los referidos funcionarios y otros más, en fecha por definir sí tendrán que asistir a San Lázaro. Punto para Margarita.

Programa reconocido

De relevancia, nos dicen, el reconocimiento que Unicef entregó ayer a Mi Beca para Empezar, el programa social estrella de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. No se trató sólo de una declaración del representante del organismo internacional en México, Luis Fernando Carrera, sino de un reconocimiento por escrito, lo que le da un carácter institucional a ese respaldo. Gustó tanto el esquema a quienes forman parte de Unicef, que quienes dirigen el organismo creen que puede ser replicable en otras ciudades e incluso en otros países. Lo mejor de todo, nos comentan, es que esta política pública que beneficia a 1.2 millones de niños que cursan su educación básica ya tiene rango constitucional, por lo que ninguna administración en el futuro podrá cancelarla. Aunque claro, con el espaldarazo que recibió ayer de Unicef, difícilmente alguien se atreverá a prescindir de él.