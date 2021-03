Visitas en el “juicio” a Maru Campos

En la víspera de que la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos, acuda a la audiencia, en la que ahora sí se definiría si prosperan o no las acusaciones de la fiscalía local en su contra, militantes de Morena estarían siendo convocados a participar de manera “obligatoria” en movilizaciones hoy mismo en la llamada Ciudad Judicial. Medios de Chihuahua dieron a conocer una foto tomada a un chat, cuyo autor menciona tres puntos de concentración para el “juicio” a Campos: el parque triangular, la secundaria 62 y las canchas campesinas, y pone diferentes horarios entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana. Por cierto, que a los convocados se les pide llevar a un invitado y no portar nada que “represente a Morena”. Así que habrá que estar pendientes de lo que pase en la audiencia, pero también afuera, nos comentan.

• Bukele y la justicia en México

Llamó la atención el tuit que publicó en su cuenta el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien al referirse al asesinato de Victoria Salazar —por el que los policías que cometieron el acto de brutalidad ya fueron detenidos y su jefe cesado— aseguró que el caso de su compatriota “es mucho peor de lo que pensábamos” y prácticamente demandó que se hagan más detenciones por “cargos de misoginia y agresión”. El mandatario asiduo a las redes sociales, quien, por cierto, en su país recién acaba de consolidar su poder al ganar su partido en las elecciones legislativas, sostiene en un segundo tuit que “hay más agresores en este caso, también más víctimas. No todos los culpables están arrestados, aún”. No se sabe a ciencia cierta, nos comentan, qué tipo de información tiene y si sus publicaciones se quedarán en un legítimo reclamo de justicia o si habrá de escalar el asunto y hasta qué nivel. Pendientes.

• Presión en Palacio y Twitter

Entre morenistas de a pie, y también ya en cargos, acusan que con el tema de las candidaturas a puestos de elección popular, no deja de crecer la inconformidad. El reclamo central es el método para decidir quiénes sí agarrarán hueso y quiénes quedan relegados. Una decena de militantes procedentes de Atizapán de Zaragoza ahora se apostó frente a Palacio Nacional para exigir que no sean impuestos amigos, familiares o compadres, según acusaron. Los inconformes se sacaron sangre utilizando jeringas, y con ellas escribieron varios mensajes en cartulinas: “No imposiciones. ¡Sí democracia! Refundación de Morena”. Y no son los únicos ni el único frente que tiene abierto Mario Delgado, pues el que no para de frontalizar es Porfirio Muñoz Ledo, a quien le bloquearon su reelección, por lo que anda acusando que hubo procesos injustos y “dedocráticos”. Por cierto, que de ninguno de los casos se sabe si Delgado ha acusado recibo.

• Huella roja en Chihuahua

Nos explican que el de Javier Corral se perfila a sumarse a la lista de gobiernos estatales que engrosaron las cifras de homicidios dolosos en una entidad, la más grande de México, que no sale del top 10 de asesinatos en el país. La administración del panista que, se lee en los registros del Secretariado Ejecutivo, lleva cuatro años seguidos al alza en estos crímenes, con un incremento de 34 por ciento desde 2017, ya acumula un promedio de 6.1 personas privadas de la vida por la violencia cada día. Una situación que, nos dicen, puede generar efectos en decisiones de cara al examen del próximo 6 de junio. ¿Qué candidato estaría en la idea de plantear una suerte de continuidad en ese rubro? Nos comentan que esa pregunta ya tiene respuesta en las casas de campaña.

• Otro reclamo de López-Gatell

Quien le reclamó a los medios, otra vez, fue Hugo López-Gatell. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud cuestionó el hecho de que se destacara la más reciente actualización del reporte de exceso de mortalidad publicado por la dependencia la noche del viernes, a decir de algunos, casi a hurtadillas. El funcionario dijo que en algunos casos las cifras fueron malinterpretadas, pero nuevamente omitió decir el número de defunciones por Covid-19 que serían al menos más de 294 mil hasta mediados de febrero. El funcionario no dedicó tiempo a hablar de las víctimas de la enfermedad. Lo que sí ocurrirá hoy será la participación del doctor Ruy López Ridaura, que es quien lleva el control de este indicador.

• Migración al alza, lo que falta

Nos hacen ver que el fenómeno migratorio se pondrá cada vez más complicado para Estados Unidos, pero también para México. Aunado a los conflictos locales, la inseguridad y la economía maltrecha, causas principales de expulsión de migrantes, habrá que sumar el cambio climático. Sí, los efectos del calentamiento global están provocando que los cultivos tradicionales de la región mesoamericana hayan sufrido una drástica caída, y no es para menos, el daño causado al ambiente está afectando las siembras de temporal. El número de solicitantes de asilo durante 2019 alcanzó los 70 mil, para el año siguiente se presentó una reducción hasta 41 mil en 2020, pero en los primeros dos meses de 2021 ya se registran 13 mil 500 solicitudes, es decir, en dos meses tenemos el 30 por ciento del total de solicitudes presentadas el año pasado. Uf.