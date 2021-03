En Zacatecas se quedarán esperando

Dicen que los adultos mayores zacatecanos, quienes se indignaron porque el Gobierno estatal canceló el último día que tenían para aplicarse la vacuna contra el Covid, fueron engañados por el gobierno de Alejandro Tello Cristerna. Nos explican que el pasado domingo, cuando acudieron infructuosamente a recibir la dosis, brigadistas les prometieron atenderlos este lunes, algo que nunca ocurrió. Según confirmó el propio secretario de Salud estatal, Gilberto Breña Cantú, la “poca gente” que no alcanzó a inmunizarse debe esperar hasta nuevo aviso, pues las dosis que les tocaban ya fueron llevadas a otros municipios, donde tampoco serán atendidos, por lo que pidió al que, insistió, fue un grupo reducido, tenga paciencia y aguarde hasta que más vacunas lleguen a su comunidad. De ese tamaño la respuesta a las personas más vulnerables, que luchan por no sucumbir ante una crisis mortal para ellas.

• Otros reclamos a Delgado

Registrábamos ya que quien se las está viendo negras en la definición de candidaturas a diputaciones es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y bueno, pues resulta que, ayer, agrupaciones de militantes de ese partido lanzaron nuevos reclamos sobre el proceso morenista, pues acusaron que su dirigente tiene “intervenido” el Consejo del partido en el que se habrán de aprobar las postulaciones. Y no sólo eso, también advirtieron que los beneficiarios de éstas no serán ni siquiera morenistas de cepa, sino de personajes con pasados priistas y hasta panistas, en particular en entidades como Nuevo León, Estado de México, Michoacán y Jalisco. Todo parece indicar que la lista VIP de pluris —conformada por 100 nombres, a razón de 20 por cada circunscripción— va a salir echando chispas y que la militancia de a pie terminará reprochando el haber sido sacrificada, nos comentan.

• Sanción en Jalisco

Nos hacen ver que, en estos momentos en los que escasean las vacunas, si algo resulta no sólo desagradable, sino reprobable y hasta puede ser políticamente dañino es el que aparezcan funcionarios que se brinquen la fila para meter a familiares y no les pase nada. Quien tiene bien registrado lo anterior es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que ayer aplicó una medida disciplinaria que seguramente tendrá un amplio efecto disuasivo para quien en adelante se quiera pasar de listo. Resulta que tras anunciar la detención de cinco funcionarios que pretendían meter a sus familiares en la fila para que los vacunaran advirtió que “serán procesados conforme a derecho y el órgano interno de control iniciará un proceso administrativo…”, también advirtió que “las investigaciones seguirán su curso y, si hubo más involucrados, van a caer. No es un juego”.

• El dicho del Relator

Con la novedad de que en el caso de la reforma a la industria eléctrica también hay polarización. Mientras desde el Gobierno federal y la mayoría legislativa continúan las críticas a la decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro, ahora surgen voces en el entorno global que salen en su defensa. Así ocurrió con el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, quien se pronunció ayer en contra de la intromisión del Ejecutivo en las decisiones del Juez. Diego García-Sayán celebró, además, la defensa que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la independencia de los juzgadores. El Relator, quien hasta el momento no ha recibido una respuesta por parte del Gobierno mexicano, está ligado a Naciones Unidas. Ese organismo que aquí tiene aceptación diferenciada, pues por un lado una de sus oficinas ayuda al Gobierno a comprar medicinas y por otro, la institución en general es cuestionada por su falta de efectividad para obtener y repartir vacunas.

• Listas, vacunas de CanSino

Resulta que ya está lista la primera entrega de vacunas de CanSino envasadas en México, más de un mes después de que llegó el primer embarque de la sustancia a granel el 11 de febrero. Las 955 mil 720 dosis son poco menos de la mitad de las dos millones que llegaron en esa fecha, mientras que en marzo llegaron otras tres millones a granel. Las autoridades estiman que en total se entregarán cuatro millones para finales de abril. Mientras tanto, las que aún no ven fecha de salida son las vacunas de AstraZeneca, que estarían listas entre abril y mayo. Desde la planta de Drugmex, en Querétaro, el canciller Marcelo Ebrard informó que México tuvo acceso a la vacuna de origen chino gracias a los trabajos para localizar proyectos de biológicos en todo el mundo. “Al ser unidosis vamos a poder ir más rápido (...) va a tomar cuando menos la mitad del tiempo y para las personas va a ser mucho más práctico. Esto nos va a permitir acelerar el paso”, manifestó el titular de la SRE.

• Día de Acuerdo en Palacio

Nos adelantan que este día tendrá lugar en Palacio Nacional la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia al que convocó el Presidente. Será la cereza de un pastel que el propio mandatario confeccionó y al que invitó a los gobernadores y también al fiscal General Alejandro Gertz. Aunque se ha señalado que el acto podría realizarse de manera privada, ya está definido que habrá cuatro oradores: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la gobernadora Claudia Pavlovich, como cabeza de la Conago, el titular de la FGR y el Ejecutivo. El acuerdo obligará a los firmantes a no intervenir en el proceso electoral y a vigilar que los recursos públicos no se usen para favorecer a candidatos. Anoche se alistaban las plumas y la voluntad para cumplirlo, nos comentan.