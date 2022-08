Zacatecas, otra vez

Sí, el estado que gobierna David Monreal vuelve a brincar a la palestra, pero para mal. El lamentable asesinato de una niña de cinco años durante un ataque contra su padre puso en evidencia el hecho de que los homicidios dolosos contra menores de edad se han disparado de manera alarmante en la entidad, al grado de que los casos registrados durante el primer semestre del año rebasan y con mucho al total de todo el 2021 y triplican la cifra de todo el 2020. Por si fuera poco, ayer también se reportó la desaparición en Valparaíso de José López Robles, padre del niño huichol Yuawi, quien se hizo famoso por salir en los spots de Movimiento Ciudadano en el 2018. Ayer hubo una condena generalizada en redes sociales contra “los monreales”: el gobernador y el alcalde de Fresnillo. Se la ganaron a pulso, nos cuentan.

Función Pública, en acción

Una de las principales tareas y retos que tiene de frente la Secretaría de la Función Pública es la de brindar transparencia y legalidad en las actividades que llevan a cabo las diferentes dependencias que conforman el Gobierno federal. Por esa razón al concluir el primer semestre del presente año, y de acuerdo a las metas trazadas en el Plan Anual de Fiscalización 2022, esa dependencia, a cargo de Roberto Salcedo, dio a conocer que mediante los Órganos Internos de Control realizó mil 79 actos de fiscalización para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos federales, el cumplimiento de las metas establecidas en los programas y su debida aplicación, y como resultado de esas auditorías se avanza en atender las observaciones para un mejor funcionamiento del Gobierno federal. Pendientes de los avances.

Premian política de Cuajimalpa

Relevante, nos comentan, el reconocimiento que recibió en días pasados la alcaldía de Cuajimalpa, a cargo de Adrián Rubalcava, por su política denominada “Cero giros negros” y por sus acciones en materia de seguridad. Lo anterior, durante la Cumbre Internacional sobre la lucha contra la trata, que se realizó en Washington DC. El alcalde ya había recibido ese mismo galardón el año pasado, pues, nos aseguran, las acciones en las referidas materias han tenido continuidad. Es además interesante que, a diferencia de otras autoridades locales, las de Cuajimalpa den cuenta de que el trabajo para no tener giros negros en la demarcación y para reforzar acciones en materia de seguridad —que se ha traducido en un beneficio directo para la ciudadanía—, se efectúan en coordinación con el gobierno de la CDMX. Por cierto que la alcaldía es la que tiene la incidencia delictiva más baja de toda la ciudad, de acuerdo con datos del Inegi. Ahí el dato.

Desde el PRI, contra Alito

Y quien se ve que mantendrá abierta la vía de la crítica contra su dirigente nacional, Alejandro Moreno, es el senador priista Miguel Osorio Chong, quien desde hace algunos días no para de advertir sobre el desprestigio de aquél y los efectos que esto podría tener en una alianza de los partidos de oposición en un nuevo alertamiento a las cabezas del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano. Para el hidalguense, nos comentan, está claro que Moreno no va a querer dejar el “escudo tan grande” que representa el PRI. Así que ayer, durante el homenaje que se rindió en el Senado a René Juárez Cisneros, connotado priista fallecido hace un año, y al que no acudió Moreno Cárdenas, no faltó quien viera un mensaje indirecto de Osorio al hablar sobre el legislador guerrerense: “No dudó en hacerse a un lado cuando las circunstancias así lo indicaron. Él nunca se aferró al puesto, él siempre cuidó el superior fomento de nuestro partido”.

Las trampas de Barbosa

Nos cuentan que al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, sus colaboradores le dieron dos noticias: una buena y una mala. La buena fue que su gente ganó 100 de 150 cargos en la interna de Morena del pasado fin de semana. La mala es que ya se preparan al menos 15 impugnaciones por prácticas fraudulentas, por lo que la última palabra la tendrá el TEPJF. Y es que, dicen los que saben, para tener ese tipo de resultados el mandatario debió empujar o en su caso permitir el uso del aparato del Estado para inclinar el proceso interno a favor de los suyos. Y es que nadie cree —por ilógico e inverosímil— que Morena haya afiliado a 150 mil nuevos militantes en dos días, como presumen los barbosistas. Dentro del grupo contrario a Barbosa, nos dicen, hay varios personajes que están dispuestos a llevar el pleito hasta sus últimas consecuencias. Así que ese asunto va a escalar.

Desvíos en Segalmex, noticias pronto

La próxima semana se conocerán detalles de los responsables del fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana, también conocida como la Conasupo de la 4T, anticipó ayer el Presidente López Obrador. El mandatario aseguró que ya hay denuncias presentadas y responsables identificados por este fraude que supera los nueve mil millones de pesos. Realmente un cochinero que dejaron, nos dicen, aunque pudiera ser que no tocaran, por ahora, al exdirector Ignacio Ovalle. Nos hacen ver que el asunto podría quedar en un subdirector de Finanzas, porque fue responsable de ordenar pagos a proveedores inexistentes, contratar empresas fantasma, sacar dinero en efectivo e invertirlo en la bolsa. Lo cierto es que mientras eso ocurría el director miraba a otro lado.