Van 19 días sin transparencia en el país: Rementeria

La oposición en la Cámara de Senadores tomó la tribuna en protesta porque el grupo mayoritario no ha accedido a la votación de candidatos para los puestos vacantes en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Las senadoras panista se subieron a la tribuna y pretenden quedarse hasta que el pleno senatorial vote ala Consejeros.

Ricardo Monreal, al respeto, comentó que en su bancada hay divergencia de opiniones, pero presentó “un documento que tiene que ver con su historia, con su esencia, con las consecuencias jurídicas y constitucionales de inhabilitarse o de no funcionar”.

Monreal es de los que piensa la necesidad de integrar este órgano, además, de mandato constitucional. Sabía que se iban a manifestar, y comento que nadie debe llamarse a sorprendido porque todos sus pares tenían esta noción. Sin embargo, “no se iban a poner policías alrededor de la Tribuna o afuera del Pleno. No, somos libres y no vamos a cometer excesos, como los que se cometieran contra nosotros”. Recordó que ellos, cuando fueron opositores, también llegaron a tomar el espacio, por ejemplo, en la Reforma Energética. así que saben…

Y a propósito de nociones, congruencia y demás adjetivos favorables que pudieran pensarse de Monreal: ¿recuerdan su voto sobre la Guardia Nacional y la potestad sobre ella de la Secretaría de la defensa? Pues tenia razón y la SCJN ya resolvió la inconstitucionalidad.

“Yo lo señalé en su momento”. Y el suplente de Martí Batres, senador César Cravioto, de Morena subió a la tribuna lateral para decirles hipócritas y que si hay un retraso en el nombramiento de 40 funcionarios es por culpa de la oposición.

Por los ánimos un poco caldeados la presidenta de la Mesa Directiva, en turno, declaró un receso, pue considero que no había condiciones para continuar.

+++

Julen Rementería del Puerto, destacó que el país lleva 18 días sin transparencia y sin que los ciudadanos puedan tener acceso a la información de todo lo que hace este gobierno.

“Desafortunadamente, vemos un gobierno que sigue en la opacidad y pareciera que quiere seguir así. En el PAN, como dice esta lona, estamos listos; van 18 días justo este día, 18 días en los que este país no tiene la posibilidad de que alguien, un ciudadano, pueda tener acceso a información de ningún tipo, ni en la Federación ni en los órganos constitucionales, ni en los estados y por supuesto tampoco en los municipios”, precisó.

Rementería del Puerto pidió que “dejen de vetar, de cancelar un derecho que tienen los ciudadanos a conocer la vida pública en nuestro país.

Además, dijo, el INAI es una herramienta útil para luchar contra la corrupción que tanto pregonó combatir este gobierno.

“Son los senadores de Morena los que no han permitido en este país que tengamos transparencia; ¿por orden de quién? Pues ya saben, por orden de ‘ya saben quién’ es que se está buscando que en este país la opacidad sea la que campee y no lo podemos permitir. Es hora ya de nombrarlos, hoy 18 de abril es un buen día para que nombremos a los comisionados, hoy estamos dispuestos, la oposición está dispuesta, sólo hace falta voluntad, no hay ninguna otra cosa más que voluntad”, aseguró.

La resolución de la Corte mediante la cual declaró inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, “es un acierto para garantizar el carácter civil” de ese cuerpo de seguridad, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Luego de que la Corte aprobó esa resolución, a través de sus redes sociales, el dirigente nacional del tricolor dijo que construir un México más seguro y en paz es posible desde las instituciones civiles.

+++

En Movimiento Ciudadano andan que no se aguantan por el desliz que le hicieran el bloque opositor del PRI, PAN y PRD para no tomarlos en cuenta en el armado de la reforma paralela a la que presentaron Morena para transformar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esa contraparte de los opositores frenó, junto con la inconformidad de los 90 diputados morenos, priistas y del Partido del Trabajo, esa reforma del tribunal que buscaba el partido del Presidente López Obrador quitarle los dientes y eliminar la participación en el Congreso de diversos sectores, sobre todo indigenistas, trans etcétera.

Porque le negaron la participación, bueno porque para nadie es secreto que Movimiento Ciudadano se ha encargado de hacer campañas en contra de los opositores y con más énfasis al líder del PRI, Alejandro Moreno “Alito”.

+++

A pesar de que en las encuestas el candidato de la alianza tripartita, Manolo Jiménez Salinas, se mantiene en un indiscutible primer lugar y el morenista Armando Guadiana en segundo, después del debate hay encuestas que demuestran un avance importante del candidato petista, el exsubsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja.

Se notó que Guadiana llegó muy poco preparado para el debate que desde un principio debió entender que no era contra el priista, sino con su excompañero de partido.

Si el empresario no lo entendió o sus asesores no lo supieron interpretar, ayer pagaron con un porcentaje de su feligresía su incompetencia.

Encuestas telefónicas levantadas después del encuentro, arrojaron que un porcentaje de los televidentes consideró que las mejores propuestas las hizo Jiménez y en el segundo lugar colocaron a Mejía Berdeja; el tercero fue para Guadiana.

El salto de Mejía fue muy grande: del 9% con el que llegó al debate al 23% que le concedieron algunas encuestas hay un avance.

+++

Con pretexto de la corrupción, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió acabar con una institución que cumplía con una función fundamental para el país: Fomentar la producción agropecuaria.

El primer mandatario confirmó haber enviado una iniciativa para extinguir Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) para evitar corrupción y porque se está “apoyando a los productores de manera directa”.

“Se decidió la cancelación de la financiera rural porque se está apoyando a los productores de manera directa y no queremos que se permita o se dé pie a la corrupción”, declaró el jefe del Ejecutivo federal, quien remató con un: “queremos cerrarles la puerta a todas esas tentaciones”, añadió.