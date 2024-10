Acción Nacional no asistirá a la ceremonia de la Tómbola en el Senado

Las leyes secundarias de la controvertida reforma al Poder Judicial, se convirtió en un mitin político organizado ni más ni menos que por el oficialismo. Morena y rémoras, desde la tribuna de la Cámara Alta.

Y si bien las propuestas de la oposición se fueron desechando con lo que la mayoría morenista y de rémoras se ejerció en todo su esplendor, los argumentos del oficialismo también se iban desgastando, es decir, que gracias al voto del “pueblo sabio y bueno”, automáticamente se fortalecerá la democracia y habrá un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” y se erradicará la corrupción en el Poder Judicial, así, como si fuera una fórmula mágica. Nada más falso.

Y ahí está lo dicho por la priísta Carolina Viggiano, quien señaló la serie de pifias cometidas por el oficialismo por su prisa y agandalle. Reiteró la postura del tricolor en contra de dicha reforma porque “todo lo que han dicho son falacias… no va a elegir el pueblo (a jueces, magistrados y ministros), va a elegir una cúpula … y que le quede claro al pueblo de México, no van a elegir a sus juzgadores…

Si pudiésemos asegurar que serían eficientes y preparados, muchos de ustedes no estarían aquí… la reforma solo quiere apropiarse del Poder Judicial, ese es el punto”.

Y los senadores panistas no asistirán a la sesión de este sábado 12 de octubre, convocada para realizar la insaculación pública sobre los puestos de las personas juzgadoras que se elegirán en la jornada electoral de junio de 2025, ya que no podemos validar un proceso electoral que ya inició sin el marco jurídico que le dé certeza.

Hemos decidido no asistir al ejercicio de insaculación pública previsto para la elección de dichos puestos en la jornada electoral de junio de 2025, ya que las reformas legales que se proponen para llevar a cabo el proceso electoral contienen errores, contradicciones y desconocimiento del texto constitucional al cual van a reglamentar.

el Senado que preside el morenista, Gerardo Fernández Noroña será la sede para la

insaculación de los bloques de jueces, magistrados y ministros que serán designados para ser elegido por votación en las próximas elecciones del primer domingo de junio.

Las reformas secundarias fueron aprobadas sin el menor problema, con una oposición que, a pesar de no tener los votos para echar atrás, dio la pelea en el debate.

El fondo del proyecto no está muy claro, los propios morenistas están confundidos en la forma que se registrarán las planillas para su elección.

Si bien los acuerdos en las leyes secundarias es que serán elegidos por bloques de mitad y mitad, del total de las plazas de jueces, magistrados y ministros, la primera elección en el 2025 y la segunda en 2027.

Con esa estrategia se espera que se registren esos cargos sin afectar la operatividad del Poder Judicial.

Pero lo que no queda claro es saber de qué manera se llevaran a cabo las boletas, porque serán al menos dos mil jueces a elegir y no se sabe a ciencia cierta cuantos candidatos colocaran.

Además el otro problema es que si hay candidatos registrados de otros estados, que va a pasar con ellos, cómo será la votación para esas entidades si será una nacional o regional, en fin está difícil la estrategia que los mismos senadores todavía no descifran.

Este proceso electoral carece de las garantías de transparencia, imparcialidad y equidad que brinde certeza a las y los participantes.

Además, se legisla pasando por alto las suspensiones dictadas por diversos jueces federales, rompiendo el sistema de equilibrio de poderes que le dan vida a nuestra democracia.

La senadora Cristina Ruiz Sandoval presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Protección Civil con el propósito de generar los consensos y acuerdos necesarios para reestablecer las funciones del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), contemplando recursos en el paquete económico 2025.

La senadora mexiquense dijo que es responsabilidad del Gobierno Federal, en conjunto con las entidades federativas, atender los efectos negativos provocados por desastres naturales.

“En el Grupo Parlamentario del PRI, presentamos una iniciativa para revivir el FONDEN y desde este pleno pido a las y los senadores que la acompañen y la suscriban. Esta iniciativa no tiene color, no tiene partido, no tiene nombre. Esta iniciativa quiere dejar un Fondo, si quieren hasta con sus propias reglas, para que este gobierno y México, sí o sí cuenten con el FONDEN”, precisó.

Nos comentan que no fue una estrategia la presentada a principios de semana desde Palacio Nacional, es más un documento político donde se dan a conocer algunas prioridades a corto plazo y muchas buenas intenciones de como su administración enfrentara esa intensa violencia que se vice por toda la República.

La realidad es catastrófica la que enfrenta la Presidenta en materia de seguridad. El documento, según los especialistas, solo esbozan algunos caminos para controlar la violencia, habla de tener una política de inteligencia, pero todo está en el aire.

El anuncio solo subraya la importancia de de fortalecer la inteligencia del Estado, aunque también propone crear una nueva subsecretaría que será atendido en horas.