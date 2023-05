La Alianza Opositora seguirá Unida

El Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática lucharán juntos por la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México (CDMX). El compromiso asumido hace una semanas lo cumplirán los dirigentes de esas organizaciones.

En un documento confirma la alianza Va por la Ciudad de México fue firmado por los líderes de las tres organizaciones políticas opositoras: el panista Andrés Atayde; el priista Israel Betanzos y Nora Arias, perredista.

Los dirigentes aseguraron que en la elección de 2021, ir en coalición les permitió triunfar en 9 de las 16 alcaldías de la CDMX, en 13 de los 24 distritos electorales federales y en 15 distritos locales, “con lo que se logró equilibrar el ejercicio del poder”.

“Decidimos continuar con la alianza rumbo a los comicios electorales de 2024”, manifestaron los líderes de las tres fuerzas políticas opositoras el martes pasado. Confiaron en que pueden mejorar los resultados que obtuvieron en los citados comicios.

En el mencionado documento son: Concretar la alianza Va por CDMX rumbo a la elección de 2024.

Concretar gobiernos de coalición para la Jefatura de Gobierno y las alcaldías “con base en el diálogo y el consenso”.

Una vez definida la forma en que competirá la oposición en la CDMX en los comicios de 2024, ahora sigue designar a su candidato.

Las encuestas sobre las preferencias electorales de los opositores varían de un día para otro. Sin embargo, quienes se mantienen como favoritos para sucederle en el cargo en la Ciudad de México.

+++

La Suprema Corte Garantiza el Derecho a la Información la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, fue contundente y con dedicatoria a Palacio Nacional. Al conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ministra señaló que, “sin información, no hay libertad. Sin libertad, no hay país. De este tamaño es nuestra responsabilidad compartida”, además de que abogó por el derecho a saber y a la transparencia.

Mientras a las puertas de la Corte está el plantón que seguidores del tabasqueño, instalaron a las afueras del máximo tribunal de la Nación desde el cual, con toda la ignorancia que los caracteriza, se dedican a increpar por megáfono a los ministros que no se pliegan a las órdenes de López Obrador.

Dicho plantón no intimida a los ministros de la Suprema Corte y será el próximo lunes cuando se discutirá el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que plantea invalidar la primera parte del tristemente famoso plan “B” de la reforma electoral por violaciones graves al proceso legislativo

+++

El senador priista Manuel Añorve Baños, manifestó su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en sus integrantes, en la batalla legal por las reformas aprobadas en fast track en este órgano legislativo, por la mayoría oficialista.

“Creo en la responsabilidad de la Corte, yo estoy convencido en la responsabilidad de la Corte. Ya lo está demostrando, no se pueden cerrar los ojos ante la manera en que se aprobaron los dictámenes en el Senado” dijo.

“Yo he sido legislador varias veces, he sido diputado federal, local, senador, y esto nunca lo había vivido en mi vida parlamentaria, no sé si alguien hacia atrás tiene conocimiento de algo así, pero en lo que yo he vivido en mi vida política, ni siquiera parlamentaria, esto nunca se había hecho”, recordó.

Refirió que votar cada 15 minutos un dictamen es algo fuera de orden, “y esto, los ministros lo observan, lo ven, no es algo que se pueda ocultar”.

Explicó el caso de la senadora de Morena que estando de viaje, en comisión oficial, pide licencia, “luego regresa, solicita su reincorporación cuando no han terminado todavía de votar los dictámenes, o sea, 15 minutos por dictamen, no lo puedo creer”.

Aseguró que los coordinadores parlamentarios del bloque de contención hicieron ya una primera depuración de los 20 dictámenes aprobados por la mayoría oficialista, “determinamos en un primer saque –dicho de manera coloquial—con 12 dictámenes que obviamente estamos muy convencidos que vamos a ganar sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaremos, aunque este número puede cambiar”.

+++

El empresario y activista social Claudio X. González expresó que si los habitantes del Estado de México quieren evitar que su territorio se convierta en otro Zacatecas, Tamaulipas o Veracruz, la clase media debe salir a votar y generar más de 60 por ciento de afluencia en las casillas para poder hacer contrapeso a Morena, el voto coaccionado por ese partido y el gobierno federal en la zona marginada de la entidad y la incidencia de la delincuencia organizada.

"Si los mexiquenses no quieren un gobierno inepto, corrupto, derrochador, con una gran influencia de la delincuencia organizada, con inseguridad, pobreza, etcétera, hay que ir por Ale (del Moral) porque Delfina (Gómez) significaría todo eso que no queremos que le suceda al Estado de México, lo que están viviendo Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz", les expresó.

Durante la charla denominada "La urgencia nacional y qué hacer al respecto", el promotor de la iniciativa Unidos, reiteró que el Estado de México es crucial para el 24, “la derrota de Morena tiene que empezar por el Edomex. El tema fundamental es ir a votar”.

+++

Con un trabajo resolutivo y eficiente para la población queretana, el alcalde panista Luis Nava obtuvo una aprobación de 58.2 por ciento en el ranking de Alcaldes de México -elaborado durante abril por Consulta Mitofsky-, lo que lo ubica como el alcalde mejor evaluado de los municipios más poblados del país, el primer lugar de aprobación de todas las ciudades capitales de México y dentro del top tres de la medición general a 107 alcaldes y 43 alcaldesas del país. Algo se está haciendo bien en el gobierno municipal queretano, sin duda.